Ariana Grande nie przebierała w słowach, krytykując politykę prezydenta USA. "Barbarzyńskie i nieludzkie"

Gwiazda natychmiast zamieściła pod filmem komentarz, w którym zażądała zaprzestania używania jej twórczości w kontekście tak odrażających działań. Część amerykańskich mediów donosiła, że artystka opublikowała również krótki, wulgarny wpis wymierzony bezpośrednio w służby imigracyjne. Autentyczność usuniętych już słów potwierdził później management piosenkarki w rozmowie z magazynem "Variety", a sam dźwięk w nagraniu na TikToku został całkowicie wyciszony.

Słowa piosenkarki nie pozostały bez odzewu ze strony amerykańskich władz. Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, odparła zarzuty, stwierdzając, że "tym, co naprawdę jest barbarzyńskie, nieludzkie i odrażające, są nielegalni przestępcy". Przypomnijmy - w samym 2025 roku życie straciły aż 32 osoby pojmane przez ICE, co jest najwyższym wynikiem agencji od ponad dwóch dekad. W marcu 2026 roku informowano, że od stycznia zmarło już 14 osób. Do tego dochodzą również niezliczone incydenty, w których poszkodowani zostają amerykańscy obywatele. Ariana Grande, która aktualnie koncertuje w ramach światowej trasy, od dawna krytykuje politykę ICE, dołączając tym samym do długiej listy sprzeciwiających się jej gwiazd, takich jak Madonna, Billie Eilish, Pedro Pascal czy The Cure.