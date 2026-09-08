Ada Rusowicz była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w czasach PRL-u. Nazywano ją Królową Polskiego Bigbitu. Jej talent dostrzeżono na Festiwalu w Szczecinie, a sławę zdobyła w zespole Niebiesko-Czarni, z którym wylansowała wielkie hity, takie jak "Za daleko mieszkasz, miły", "Niedziela będzie dla nas" czy "Mamo nasza, mamo". Później występowała w formacjach Ada, Korda i Horda oraz w duecie ze swoim mężem Wojciechem Kordą.

Ada Rusowicz zginęła w tragicznych okolicznościach. Osierociła córkę, która poszła w jej muzyczne ślady

Kariera, jak i życie artystki dobiegły końca w tragicznych okolicznościach. Rusowicz zginęła w wypadku samochodowym, osierocając dwoje dzieci. Do zdarzenia doszło 1 stycznia 1991 r., gdy - wraz z mężem i przyjaciółmi - wracała do domu po koncercie w Warszawie. Wówczas udało się uratować jedynie ukochanego wokalistki, Wojciecha Kordę.

"To była odroczona żałoba. Jako siedmiolatka kompletnie nie rozumiałam, co to znaczy stracić mamę. Nikt ze mną nie rozmawiał na ten temat. Nie miałam więc szansy przeżyć tej straty" - opowiadała po latach Anna Rusowicz, córka gwiazdy PRL-u, która zmuszona była poradzić sobie z utratą matki w dzieciństwie.

Ada Rusowicz podzieliła się refleksją w dniu urodzin zmarłej matki. "Pani Ada zostawiła po sobie piękny ślad" - pocieszają fani

Od śmierci Ady Rusowicz minęło już 35 lat, a jej dorosła córka wciąż próbuje poradzić sobie z traumą. Anna wciąż czuje jej obecność, o czym poinformowała w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. Podzieliła się z odbiorcami zdjęciem ukochanej mamy oraz refleksją, która naszła ją przy okazji rocznicy urodzin zmarłej artystki.

"Dziś moja kochana Matula kończyłaby 82 lata. Mimo tego, że sama jestem już matką, to dalej mi jej brakuje. Nie wiem, czy nie bardziej niż kiedykolwiek" - czytamy na Instagramie.

"Pani Aniu, tak bardzo jest mi bliskie to, co Pani czuje. Mocno ściskam", "Pani Ada żyje w Pani i jej muzyka jest wciąż żywa. To tylko tyle i aż tyle", "Pani Ada zostawiła po sobie piękny ślad w Twoim sercu i w Twoim głosie. Ona jest zawsze przy Tobie, w każdej wyśpiewanej nutce", "Przytulam bardzo" - piszą rozemocjonowani fani Anny Rusowicz, wspierając ją w tęsknocie.