Anita Lipnicka rezygnuje z jubileuszowego występu w Krakowie. "Nie wyobrażam sobie świętować"

Oficjalna żałoba narodowa, wprowadzona decyzją prezydenta Karola Nawrockiego po dramatycznych zajściach w centrum Krakowa, obowiązuje od niedzieli 8 listopada do końca poniedziałku 9 listopada . Dodatkowo prezydent Krakowa Łukasz Gibała zdecydował o przedłużeniu miejskiej żałoby na terenie stolicy Małopolski do 11 listopada

Ministra kultury Marta Cienkowska zaznaczyła, że choć przepisy o żałobie narodowej nie nakładają automatycznego, ustawowego zakazu grania koncertów, resort jednoznacznie zaleca organizatorom powstrzymanie się od organizowania wydarzeń rozrywkowych.

W sektorze kultury i rozrywki czas żałoby wiąże się z wprowadzeniem pewnych zmian. Nadawcy radiowi i telewizyjni modyfikują playlisty oraz ramówki, eliminując skoczne, rozrywkowe utwory i programy kabaretowe na rzecz spokojniejszych materiałów. Polsat zdecydował się zrezygnować z emisji 8 listopada najnowszych odcinków "Tańca z Gwiazdami", "Hitstera" i "Awantury o Kasę". 10. odcinek "TzG" pokazany zostanie w następną niedzielę - 15 listopada, a 11. odcinek "Hitstera" oraz "Awantury o kasę" wyemitowane zostaną dzień wcześniej, 14 listopada. Imprezy biletowane również są w większości przekładane na nowe terminy - swoje wydarzenia odwoływał już m.in. krakowski klub Poczta Główna.

Artyści rezygnują z występów

Wśród osób, które zdecydowały się zawiesić koncertowe plany, znalazła się Anita Lipnicka. Wokalistka przełożyła swój wyprzedany jubileuszowy występ w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego, publikując obszerny wpis w mediach społecznościowych: "Drodzy, ze względu na tragedię, która miała miejsce dziś w Krakowie, przenosimy koncert zaplanowany na 8 listopada. Po ustaleniach z organizatorem oraz dyrekcją Teatru im. Juliusza Słowackiego wrócimy do Was ze szczegółami i kolejną datą. Jestem wstrząśnięta dzisiejszymi wydarzeniami, w obliczu których nie wyobrażam sobie jutro stanąć na scenie i świętować swój jubileusz. Wraz z całym moim zespołem łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar. Jesteśmy z wami myślą i sercem".

Duet vgtbl.pl zrezygnował z kolei z sobotniego spotkania promującego najnowszy materiał, publikując na Instagramie krótki komunikat: "Kraków, kochani. Z uwagi na wasze bezpieczeństwo i szacunek do pokrzywdzonych, oficjalnie odwołujemy dzisiejszy event związany z promocją mixtape. Trzymajcie się, zostańcie dziś w domu i bądźcie uważni. Wrócimy najszybciej jak się da".

Do grona wstrzymanych imprez dołączyły też lokalne przeglądy muzyczne w regionie, w tym niedzielny Koncert Pieśni Patriotycznych w Domu Kultury w Zagórniku.



