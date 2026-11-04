Ania Rusowicz prosi o pomoc dla Elżbiety Dmoch. "Jest w złej sytuacji życiowej"

Ania Rusowicz wystąpiła 2 listopada podczas koncertu zaduszkowego w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Tego wieczoru przypominała piosenki artystów, którzy zapisali się w historii polskiej muzyki. W programie znalazła się również twórczość zespołu 2 plus 1.

Przed wykonaniem "Chodź, pomaluj mój świat" Rusowicz opowiedziała o Elżbiecie Dmoch. Artystka od lat działa w Polskiej Fundacji Muzycznej, która wspiera osoby z branży znajdujące się w trudnym położeniu.

"Pod opieką naszą jest Elżbieta Dmoch, która jest w bardzo trudnej sytuacji" - powiedziała ze sceny.

Rusowicz zachęciła słuchaczy, by przy najbliższych rozliczeniach podatkowych pamiętali o fundacji. Zapewniła, że przekazane pieniądze pomogą również byłej wokalistce 2 plus 1.

"Jest w złej sytuacji, można powiedzieć, życiowej. Wolę nie opowiadać ze szczegółami, bo są dość okrutne" - dodała. Po krótkim apelu wykonała "Chodź, pomaluj mój świat", zauważając, że piosenka "o ironio, niesie wielką nadzieję".

Elżbieta Dmoch od lat korzysta z pomocy fundacji

Polska Fundacja Muzyczna zaangażowała się w pomoc Elżbiecie Dmoch po jej pobytach w szpitalu w 2022 roku. Wtedy wyszło również na jaw, że mieszkanie artystki na Saskiej Kępie wymaga pilnych prac.

Dzięki zbiórkom udało się przeprowadzić remont i kupić potrzebne wyposażenie. Fundacja pomagała też w sprzątaniu, zakupach oraz załatwianiu bieżących spraw. Niedawno wymieniono pralkę, która przestała działać, a kuchenkę gazową zastąpiono elektryczną.

We wrześniu Tomasz Kopeć z PFM informował, że zdrowie wokalistki pozostaje stabilne, choć nie widać wyraźnej poprawy.

"Stan jej zdrowia się nie pogarsza, chociaż o jakimś spektakularnym polepszeniu też nie możemy mówić" - przekazał "Telemagazynowi".

Co dziś robi Elżbieta Dmoch?

Elżbieta Dmoch współtworzyła 2 plus 1 z Januszem Krukiem. Do największych przebojów grupy należą "Windą do nieba", "Czerwone słoneczko", "Wstawaj, szkoda dnia" i "Iść w stronę słońca".

Po śmierci Kruka w 1992 roku zespół stopniowo ograniczał działalność. Dmoch ostatni raz pojawiła się na scenie w 2002 roku, a później niemal całkowicie wycofała się z życia publicznego. Obecnie utrzymuje kontakt z niewielkim gronem przyjaciół oraz osobami zaangażowanymi w działalność Polskiej Fundacji Muzycznej.