Aleksander M.-B. przyznał się do winy po wypadku. Muzyk usłyszał zarzuty

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia na skrzyżowaniu ulic Jabłonowej i Wilanowskiej. Samochód marki Jetour zderzył się z motocyklem Yamaha prowadzonym przez 37-letniego mężczyznę. Motocyklista odniósł obrażenia i trafił do szpitala; po trzech dniach opuścił placówkę. Kierowca auta był trzeźwy, a w pojeździe znajdowało się także dziecko.

Prokuratura: nie ustąpił pierwszeństwa

Śledczy ustalili, że kierujący samochodem nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu motocykliście, co doprowadziło do zderzenia. Obrażenia poszkodowanego skutkowały rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż siedem dni.

Rzecznik prokuratury Piotr A. Skiba przekazał, że zgromadzone dowody, w tym opinia sądowo-lekarska, dokumentacja z oględzin i relacje uczestników, pozwoliły na jednoznaczną ocenę przebiegu zdarzenia.

"W ocenie prokuratora zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzuconego mu czynu. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Aleksander M.-B. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia korespondujące z ustaleniami dochodzenia. Ponadto wyraził żal i skruchę w związku z wypadkiem drogowym" - przekazał "Pudelkowi" rzecznik prokuratury.

Wniosek o warunkowe umorzenie

Prokuratura skierowała wniosek do sądu 12 czerwca. Dotyczy on warunkowego umorzenia postępowania w sprawie czynu kwalifikowanego z art. 177 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym inna osoba doznaje obrażeń ciała trwających ponad siedem dni.

Śledczy proponują roczny okres próby, liczony od uprawomocnienia się decyzji sądu, oraz nawiązkę w wysokości 5 tys. zł na rzecz poszkodowanego motocyklisty.

"12 czerwca 2026 r. został skierowany wniosek Prokuratury Okręgowej w Piasecznie o warunkowe umorzenie postępowania karnego przeciwko Aleksandrowi M.-B., podejrzanemu o to, że w dniu 12 kwietnia 2026 r. nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powodując wypadek drogowy. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu motocykliście, czym doprowadził do zderzenia pojazdów, w wyniku którego motocyklista doznał obrażeń ciała skutkujących rozstrojem jego zdrowia na okres powyżej 7 dni, tj. o czyn z art. 177 § 1 k.k." - kontynuował prokurator

Co zadecyduje sąd?

W uzasadnieniu prokuratura wskazuje, że Aleksander M.-B. nie był wcześniej karany, a jego postawa po wypadku i przyznanie się do czynu przemawiają za łagodniejszym rozstrzygnięciem. Śledczy ocenili, że zarówno stopień winy, jak i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne.

"Należy stwierdzić, iż okoliczności czynu nie budzą żadnych wątpliwości. Podstawą do takiej konstatacji jest między innymi uzyskana opinia sądowo-lekarska, protokoły oględzin, szkic miejsca zdarzenia oraz zeznania pokrzywdzonego i wyjaśnienia Aleksandra M.-B. Ustalono, że podejrzany nie był w przeszłości karany. Nie ma też przeszkód do stwierdzenia, że podejrzany posiada pozytywne właściwości i warunki osobiste. Biorąc pod uwagę wymienione przesłanki, jak i okoliczności samego przestępstwa, należy stwierdzić, że wina podejrzanego nie jest znaczna. Podobnie w tym wypadku również i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna. Krytyczna refleksja nad swoim występkiem stanowi pozytywną przesłankę kryminalną na przyszłość co do przestrzegania porządku prawnego" - skomentował Piotr A. Skiba.

Sąd nie wydał jeszcze decyzji w sprawie wniosku prokuratury.