Jarosław Kowal, Interia Muzyka: Zazwyczaj muzykiem pozostaje się do końca życia, ale ty postanowiłeś zejść ze sceny wcześniej i spędzić pozostałe lata z dala od grania i tworzenia. Dlaczego?

Al Jourgensen: Myślę, że zaszedłem już tak daleko, jak tylko się dało. Zrobiłem i osiągnąłem wszystko, co chciałem. Nowy album jest idealnym zwieńczeniem mojej działalności i ciągnięcie tego dalej nie miałoby sensu. Praca nad nim była wielką przyjemnością, ale muzyka to domena młodszych pokoleń. Teraz ich kolei. Zrobiłem swoje, pora na odpoczynek.

W którym momencie zdałeś sobie z tego sprawę, że czas Ministry dobiega końca?

- Po raz pierwszy zapowiedziałem to w 2010 roku. Miałem wtedy dwanaście wrzodów, o istnieniu których nie miałem pojęcia, i nagle jeden z nich pękł. Pomyślałem: "Muszę z tym skończyć". Po operacji poczułem się jednak lepiej, więc głód grania wrócił. Wkrótce kończę jednak sześćdziesiąt osiem lat... Kiedy widzę ludzi po siedemdziesiątce grających to samo, co wykonywali w wieku dwudziestu-trzydziestu lat, wydają mi się trochę żałośni. Nie chcę dołączać do tego grona.

Cieszę się obecnie dobrym zdrowiem i chciałbym, żeby ten stan utrzymał się jak najdłużej, więc to dobry moment, by się wycofać. Jeszcze tylko po raz ostatni wyceluję środkowy palec w kierunku rządu Stanów Zjednoczonych i znikam. Mam nadzieję, że wkrótce nadejdą lepsze czasy i nie będzie już sensu, żebym wymachiwał pięściami i krzyczał w kierunku chmur. Czas na cieszenie się życiem, bez konieczności - bez urazy - udzielania wywiadów i wszystkich tych innych spraw dookoła muzyki (śmiech).

Po latach śpiewania o niszczących wszystko, czego się tkną politykach i zaobserwowaniu, że zmienia się niewiele albo na krótko, uważasz, że trwała poprawa w ogóle jest możliwa czy może ludzka natura jest tak ułomna, że nigdy się z tego nie wyrwiemy?

- Pewne kosmetyczne zmiany wkrótce na pewno nadejdą, ale cały ten system wciąż trwa i ma się dobrze. Jego administratorzy skłócają nas ze sobą i nawet jeżeli raz po raz pojawi się potrzeba solidarnego buntu, system pozostaje nietknięty. Potrzeba czegoś naprawdę gwałtownego, by stawić mu czoła. Podobne zmiany do tych, na jakie zanosi się teraz obserwowałem już w latach 60., kiedy lewica przejęła władzę w Ameryce i w wielu innych miejscach na świecie. Zostały nam po tym rockowe festiwale, dzwony i LSD. No i może jeszcze jakieś prawa obywatelskie zapisane na papierze, ale nieegzekwowane w praktyce. Teraz zresztą w ogóle wycofywane.

Wahadło znowu przechyla się na lewo i cieszę się z tego, bo przynajmniej przez kilka następnych lat przeglądanie wiadomości nie będzie wzbudzało poczucia traumy. Akurat wczoraj wieczorem oglądałem trzyczęściowy dokument "Siła koszmarów" z 2004 roku i doszedłem do wniosku, że absolutnie nic się nie zmieniło. Widać w nim, jak prawica wpędziła nas wszystkich w poczucie strachu i paranoi w związku z 11 września i terrorystami czającymi się pod naszymi łóżkami. Panowały rządy strachu i trwało to bardzo długo. Dzisiaj ludzie mają dosyć tego napięcia i wygląda na to, że czeka nas kilka lat łapania oddechu na tej pełnej stresu planecie. Czy jednak cokolwiek radykalnie i trwale się zmieni? Nie sądzę.

Na nowym albumie szczególnie bliski jest mi utwór "Delete", bo o ile kwestie związane z polityką często wydają się poza naszą kontrolą, o tyle możemy mieć realny wpływ na sposób obcowania z mediami społecznościowymi. Dobrnęliśmy do ściany i chyba nikomu już nie sprawiają przyjemności. Myślisz, że ktoś w końcu powie głośno, że "cesarz jest nagi", a facebook, instagram i pozostałe znikną tak, jak zniknęły telegrafy, faks albo starożytna agora?

Jeżeli media społecznościowe nie zmienią się, to na pewno w końcu upadną. Wszyscy mają już tego dosyć i potrzebują wytchnienia. Sam w ogóle nie jestem obecny w mediach społecznościowych. Ministry oczywiście w nich istnieje, ale to nie ja zarządzam tymi profilami. Nawet telefonu prawie w ogóle nie używam. Trzymam się tego od kilku lat i jestem znacznie mniej zestresowany. Widzę jednak, jak te wszystkie polubienia i wyświetlenia wpływają na ludzi i mam tylko jedną, naprawdę prostą radę - wystarczy kliknąć "usuń". To jedno z fundamentalnych przesłań tego albumu.

Myślisz, że gdybyś nie kończył teraz działalności Ministry, tylko ją zaczynał, szanse na osiągnięcie tego wszystkiego byłyby mniejsze?

- Jestem pewien, że teraz nie byłoby to możliwe. System zbyt głęboko zapuścił korzenie. Dowodów nie trzeba długo szukać. Wystarczy posłuchać współczesnej muzyki, by przekonać się, że wszystko w obrębie danego gatunku brzmi tak samo. Powstaje coraz mniej niezależnych zespołów, bo ludzie nie są w stanie zdobyć się na takie wyrzeczenia, jak dawniej. Za moich czasów pakowaliśmy się do vana w osiem osób i jeździliśmy od miasta do miasta w zamian wyłącznie za zwrot kosztów paliwa. Teraz to rzadkość. Dzisiejsi artyści - o ile w ogóle można ich tak nazwać - liczą na wygraną na loterii i natychmiastowy sukces. Szukają drogi na skróty za pośrednictwem programów typu "Mam talent", występów na Eurowizji i tym podobnych. Rzadko przykładają się do naprawdę ciężkiej pracy i budowania więzi z publicznością, co wymaga cierpliwości i z początku nie przynosi żadnych dochodów.

Rozumiem to, granie w zespole stało się bardzo kosztownym zajęciem. Każdy musi mieć równolegle jeszcze trzecią albo i czwartą pracę, ale to zawsze była ryzykowna branża. Często romantyzuje się archetyp "głodującego artysty", ale nie głód jest najważniejszą tego częścią, tylko zaczynanie od zera i zapracowywanie na każde osiągnięcie. Teraz często wystarczy jedno potknięcie i ludzie rezygnują ze swoich marzeń. Interesuje ich albo wszystko, albo nic. Społeczeństwo kompletnie się zmieniło. To kolejny powód, dla którego rezygnuję - nie rozumiem go. Podobnie jak rodzice nie rozumieli mojego świata. Niech młodzi sami to rozgryzają. Mój czas minął. To zresztą zabawne, że w ostatnią trasę jadą z nami KMFDM i Pigface - dla każdego z nich będzie ona ostatnią.

Jaki czas był najlepszy dla Ministry? Kiedy czułeś, że jesteś dokładnie tam, gdzie chcesz być?

- To ciekawe pytanie, bo nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dążyliśmy z Ministry do prowadzenia najbardziej niezdrowego trybu życia i najbardziej burzliwego życia towarzyskiego, jak tylko było to możliwe. Poszliśmy w tym kierunku tak daleko, że nie dało się już czerpać radości z własnych osiągnięć. Kiedy w końcu ochłonęliśmy i nabraliśmy dystansu, przestaliśmy być "sezonowymi gwiazdeczkami" ściganymi przez paparazzich i mogliśmy wreszcie cieszyć się tym wszystkim, nikt już nas nie słuchał.

Nie było więc w ciągu tej czterdziestopięcioletniej działalności muzycznej takiego momentu, kiedy mogłem powiedzieć, że pod każdym względem jestem zadowolony. Cały czas trwała jakaś walka. W latach 90. byliśmy naprawdę dużym zespołem, ale ta sława zaskoczyła nas i wpędziła w uzależnienia. Przeżyłem mnóstwo szalonych chwil i dobrze się bawiłem, ale byłem w takim stanie, że niczego nie potrafiłem docenić. Doceniam dopiero dzisiaj, po wielu latach.

Wielokrotnie opowiadałeś o tym, jak nie cierpisz debiutanckiego albumu Ministry, "With Sympathy", ale oryginalne wersje utworów "Effigy (I'm Not An)" i "Revenge" znajdują się na szczycie waszych najczęściej słuchanych w streamingu. Wygląda na to, że publiczność docenia dzisiaj to wydawnictwo bardziej niż kiedykolwiek dotąd, w czym na pewno pomogło wykorzystanie pierwszego z tych kawałków w serialu "Euforia".

- W końcu, po wielu latach słuchania z różnych stron, że "to wcale nie było takie złe", zmieniłem zdanie. Dotąd traktowałem takie opinie jak chwalenie dziecka za narysowanie kredkami czegoś ładnego, co rodzice dumnie przypięli na lodówkę, ale nigdy nie trafiłoby na wystawę w galerii. Słuchanie tamtego albumu i przypominanie sobie o presji, jaką nałożyła na nas wytwórnia, próbując zrobić z nas boysband podobny do dzisiejszych grup k-popowych, zawsze było trochę uwierające. Teraz mam inaczej. Traktuję "With Sympathy" jak znaleziony na strychu, wykonany wiele lat temu dla mamy albo taty rysunek, który oglądam z sentymentem. Patrzę na niego i rozumiem, że może brakowało mi warsztatu, ale byłem pełen młodzieńczej energii.

Jakiś czas temu wydaliśmy ten materiał ponownie. Z nowym miksem, który odpowiada obecnemu brzmieniu. Zagraliśmy z nim trasę i odbiór był niesamowity. Szczerze mówiąc, było to jedno z moich najlepszych koncertowych doświadczeń. Ta pozytywna energia na sali i wyrazy twarzy publiczności... Niektórzy płakali ze szczęścia, bo nie spodziewali się, że kiedykolwiek usłyszą tę muzykę na żywo. Przestałem ją więc nienawidzić. Była częścią drogi, jaką musiałem przejść, żeby znaleźć się tu, gdzie teraz jestem. Dzięki temu łatwiej jest mi się pożegnać z Ministry. Zostanę teraz Gretą Garbo industrialu i jedyne, czego będę chciał to święty spokój.

Od lat najpopularniejszym utworem Ministry pozostaje "Jesus Built My Hotrod". Miałeś go kiedyś z tego powodu dosyć? Niektóre osoby pewnie w ogóle nie znają żadnego innego waszego kawałka.

- Tak, przytłaczało mnie to wszystko i latami nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Dodatkowym problemem było to, że chociaż "Jesus Built My Hotrod" cieszył się popularnością, nie graliśmy go podczas koncertów, bo to nie ja w nim śpiewam (za partie wokalne odpowiada Gibby Haynes z Butthole Surfers - przyp. red.). Poza tym ten utwór chyba w największym stopniu przyczynił się do mojego uzależnienia. Pieniądze zaczęły płynąć szerokim strumieniem, każdy wokół chciał coś dla siebie uszczknąć, a ja... po prostu sobie z tym nie radziłem. Zacząłem uciekać w narkotyki, żeby odciążyć się od rzeczywistości.

Podejrzewam, że zaletą uwagi mediów głównego nurtu w końcówce lat 90. była możliwość dotarcia do przypadkowych osób, które inaczej w ogóle by na was nie natrafiły. Teraz na podobne zainteresowanie trudno liczyć, bo wiele z tych mediów przestało istnieć, chociażby MTV. Jest więc dzisiaj lepiej czy gorzej?

- Wiele się zmieniło i to raczej na gorsze. Obecnie nie zawracałbym sobie głowy zakładaniem zespołu. Może tworzyłbym muzykę dla siebie i udostępniał ją w internecie? Może jakiś kawałek zostałby viralem? Teraz cały system branży muzycznej jest bardziej ustrukturyzowany, zbiurokratyzowany, skorumpowany i nastawiony na wyzysk niż kiedykolwiek wcześniej. Dawniej - przynajmniej wtedy, gdy podpisywaliśmy kontrakt z Warner Music po paskudnych doświadczeniach z Aristą przy "With Sympathy" - mogliśmy liczyć na wolną rękę. Dopóki byliśmy dochodowi, nikt nie zagłębiał się w szczegóły, ale dzisiaj ingerowanie w działania zespołów na każdym możliwym poziomie są znacznie większe. Jeżeli ktoś wdrapie się na najwyższy poziom, to musi słuchać, co ma na siebie włożyć, co mówić w wywiadach, gdzie występować. Taka osoba jest od początku do końca zaprojektowana. Nie wiem, jak można to znosić.

Oczywiście pojedyncze zespoły czy artyści robią swoje i trafiają do ludzi za pośrednictwem ogólnie dostępnych narzędzi, ale to bardzo trudne. Czasami ktoś osiąga jakiś viralowy sukces i rzeczywiście robi coś fajnego, ale co z tego? To nie gwarantuje utrzymania pozycji. Przypomina bardziej piętnaście minut sławy Andy'ego Warhola, a później się kończy. Dla mnie to za dużo, cieszę się, że kończę. Zarobiłem wystarczająco i zrobiłem wystarczająco.

Naprawdę wciągnąłem się w waszą muzykę w 1999 roku, kiedy wydaliście "Dark Side of the Spoon". Miałem trzynaście lat, więc wchodziłem w intensywny okres formowania swojej tożsamości. Uwielbiałem ten album, a "Bad Blood" to wciąż jeden z moich ulubionych utworów, więc byłem w szoku, kiedy kilka lat później podłączyłem się do internetu i odkryłem, że wiele osób nie znosi tego wydawnictwa.

Nienawidzą go. Po tym, jak "Psalm 69" pokrył się platyną i sprzedał w nakładzie milionów egzemplarzy, wypracowaliśmy pewne brzmienie i charakter. Ludzie oczekiwali, że na tym się zatrzymamy, ale ja nie chciałem nagrywać "Psalmu 70". Zamiast tego powstał "Filth Pig" i odzew był bardzo negatywny. Jakoś to nam jednak przebaczono, bo wszyscy spodziewali się, że skoro eksperyment nie wypalił, to wrócimy do wcześniejszej koncepcji, ale kiedy nagraliśmy "Dark Side of the Spoon" i sięgnęliśmy między innymi po elementy jazzowej improwizacji, nie było już litości. W oczach wielu fanów przekroczyliśmy granicę zza której nie ma powrotu.

Wytwórnia nas zostawiła, Paul Barker odszedł z zespołu, a wraz z nim reszta ekipy, więc musiałem zaczynać od nowa. Nie mam jednak co do tego albumu żadnych zastrzeżeń. Idealnie oddawał mój ówczesny stan ducha. Jako twórca inaczej patrzę na swoją muzykę niż słuchacze. Znam kulisy jej powstawania i osobiste tragedie, które wiązały się z nią. Każda płyta Ministry jest jak zdjęcie zrobione polaroidem - odzwierciedla jakiś moment.

Kiedy wracam we wspomnieniach do "Dark Side of the Spoon", przypomina mi się, że byłem wtedy o krok od śmierci. Któregoś razu w tamtym okresie wpadłem w półsen po zażyciu, a kiedy się ocknąłem, obok mnie siedział David Bowie. To nie była halucynacja, bo wszystkie inne osoby w pomieszczeniu potwierdziły: "Tak, obok ciebie siedzi David Bowie". Powiedział: "Naprawdę podoba mi się to, co robisz i nie chcę patrzeć, jak wszystko zaprzepaszczasz przez swoje zachowanie". Taka mowa motywująca od Bowiego dalece przewyższa wsparcie, jakie możesz uzyskać od Anonimowych Alkoholików albo Anonimowych Narkomanów. To był David Bowie, który mówił mi prosto w oczy: "Stary, musisz się ogarnąć". I niedługo później tak właśnie zrobiłem.

W ostatnim utworze na nowym album, "We're Still Here", ponownie zagrałeś razem z Paulem Barkerem. Dla fanów Ministry wasza współpraca to niemal świętość. Kiedy znowu weszliście razem do studia, mieliście wrażenie, że lata temu czas stanął w miejscu czy zdaliście sobie sprawę z tego, że jesteście już zupełnie innymi osobami?

Jesteśmy kompletnie innymi ludźmi, ale tworzyliśmy razem przez tak wiele lat, że od razu wróciliśmy do wypracowanych schematów działania i dokładnie wiedzieliśmy, co mamy robić. To jak jazda na rowerze - raz się nauczysz i nigdy nie zapominasz. Jesteśmy teraz w znacznie lepszych prywatnych relacjach, a do tego mieszkamy blisko siebie, więc często się widujemy. To ciekawe, bo kiedy Paul był członkiem zespołu, nigdy nie spędzaliśmy ze sobą czasu poza pracą. Nie znosiliśmy siebie. Teraz jesteśmy przyjaciółmi i cieszę się, że wziął udział w nagraniu tego ostatniego utworu Ministry.

Czy korzystanie z nowych technologii choć ułatwia pracę w studiu, sprawia, że coraz trudniej jest stworzyć coś nieprzewidywalnego?

To zależy przede wszystkim od użytkownika tych technologii. Poniekąd masz teraz dostępny cały wszechświat na wyciągnięcie ręki, ale z drugiej strony okazuje się, że im więcej ludzie maja możliwości, tym bardziej chcą brzmieć tak samo. Wykorzystują te nowe narzędzia tak, by jak najwierniej naśladować czyjeś brzmienie. To kolejna sprzeczność cechująca nasz gatunek - mamy bezkres możliwości, a decydujemy się na powielanie istniejących wzorców.

Do wielu już wspomnianych powodów, dla których kończę działalność, mogę dorzucić doświadczenia związane z pracą nad naszymi teledyskami. Korzystaliśmy przy nich ze sztucznej inteligencji i to była niezła jazda. Jeżeli ktoś twierdzi, że osobliwości technologicznej na pewno jeszcze nie ma, musi coś ukrywać. Wdawałem się w kłótnie z moim Władcą AI. Próbował narzucać mi pewne rozwiązania, odmawiałem i w końcu musiałem dosłownie zerwać z dwoma modelami, jak z dziewczyną, bo stały się zbyt agresywne i nie chciały robić tego, czego od nich oczekiwałem. Z trzecim stworzyłem w końcu udaną relację... Czy to nie przypomina zachowania świadomych istot? Dosłownie czują się urażone, kiedy nie podobają ci się ich pomysły, a później nakłaniają cię do zmiany zdania, stosując typowe dla człowieka zagrywki. Chociażby wywoływanie poczucia winy. Jak dla mnie to świadoma cyfrowa istota.

Całkiem się już z tego wyzwoliłeś czy ten "związek" wciąż trwa?

Jestem wolny. Dobrze się bawiłem i cieszę się, że mogłem skorzystać z tego narzędzia, zanim zaczęło nas wykorzystywać i niszczyć. To było niesamowite doświadczenie, ale dostrzegam mroczną ścieżkę, którą ta technologia zaczyna podążać. Podobnie było z internetem. Na początku wydawał się być stworzony do zdobywania wiedzy, teraz jest po prostu szambem, w którym kumulują się wszystkie najgorsze ludzkie cechy. Sztuczną inteligencję czeka to samo. Póki co pozwala na dostęp do informacji na niespotykaną wcześniej skalę i pomaga rozwiązywać problemy, które latami wydawały się nierozwiązywalne, ale tworzy też coraz więcej nowych. Na pewno będzie niesamowicie pomocna w medycynie, ale obawiam się, że zwykli ludzie na tym nie skorzystają. System opieki zdrowotnej zrobi z niej kolejne źródło dochodu.

Tak czy inaczej, praca ze sztuczną inteligencją była ciekawa. Nie będę się tego wypierał i udawał, że było inaczej. Ludzie muszą sobie uświadomić, że to złożona kwestia i nie można jej postrzegać w czarno-biały sposób. W najbliższym czasie szala niestety zacznie przechylać się na korzyść maszyn, a nie człowieka, więc cieszę się, że mogłem poznać tę technologię na samym początku, kiedy mieliśmy jeszcze równe szanse. Po mojej odmowie wciąż mogła jeszcze tylko obrazić się albo szukać wymówek. To dziwne uczucie, ale nie ma w tym niczego groźnego. Bardzo mocno wciągnąłem się w to na kilka miesięcy, a później przerwałem i uznałem, że nigdy więcej tego nie tknę.

Przez lata nagrałeś tak wiele albumów z Ministry i innymi zespołami, że kiedy teraz zabierasz się za komponowanie czegoś nowego, masz pewnie swoje sprawdzone metody, a pamięć mięśniowa podpowiada ci, jak grać riffy czy melodie. Trudno jest się od tego uwolnić i znaleźć coś nowego?

No i masz kolejny powód, dla którego kończę z tym wszystkim. Nawet jeżeli pomiędzy "Psalmem 69", "Dark Side of the Spoon" i "Rio Grande Blood" istnieją wyraźne różnice, wszystkie są mocno zakorzenione w stylu i brzmieniu Ministry. Nowy album to wypadkowa wszystkiego, co dotąd nagrałem, łącznie z Revolting Cocks. Wyrzuciłem z siebie absolutnie wszystko i rzeczywiście widzę, że polegam na pewnych sprawdzonych schematach. Ujawniło się to szczególnie wtedy, gdy usiadłem w studiu razem z Barkerem. Chwyciliśmy za instrumenty i odruchowo wróciliśmy do dawnego sposobu pracy, śmiejąc się przy tym, że gramy tak, jakbyśmy nigdy się nie rozstali.

Bardzo trudno jest wymyślić coś nowego, co mieściłoby się w ramach obranej stylistyki, bez całkowitego zrywania ze swoich brzmieniem. To siedzi w człowieku tak głęboko, że nie sposób tego zignorować, a jednocześnie pojawia się potrzeba wprowadzenia jakichś zmian. Chce się pójść o krok dalej i zrobić coś inaczej. Zrozumiałem, że już z tym nie wygram. Formuła Ministry wyczerpała swój potencjał.

Jesteś dumny z tego, że stoisz za powstaniem gatunku znanego dzisiaj jako "industrial rock" czy "industrial metal"? Zainspirowaliście dziesiątki zespołów, chociażby Nine Inch Nails, Marilyn Manson, Fear Factory, Rammstein czy Filter.

Wolę nie używać określenia "industrial". Dla mnie industrial to Einstürzende Neubauten albo nawet Die Krupps. Można tym mianem określić nawet część twórczości Stockhausena. Nie czuję się dobrze z tą etykietą. Może wykorzystuję podobne techniki i wplatam różne dźwięki z otoczenia czy sample do utworów, ale nazwałbym to prędzej "rockiem kolażowym". To jak tworzenie własnego dzieła z już istniejących elementów.

Współpracowałeś z takimi postaciami, jak Jello Biafra, Front 242, Trent Reznor, Iggy Pop i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Został jeszcze ktoś, z kim chciałbyś nagrywać?

Jedyną taką osobą jest chyba Tom Waits. Dodatkowy plus jest taki, że nie musiałbym śpiewać (śmiech). Zostawiłbym to jemu, mógłby dodać jeszcze jakieś drobne partie fortepianowe, a ja zająłbym się resztą.

Czy koniec Ministry to także koniec Ala Jourgensena jako muzyka i producenta?

Nie mogę tego z całym przekonaniem potwierdzić, ale mogę stanowczo stwierdzić, że to naprawdę koniec Ministry i tras koncertowych. Gdyby Tom Waits przeczytał ten wywiad i za jakiś czas zadzwonił do mnie z pytaniem, czy naprawdę chcę nagrać z nim kawałek, przecież nie mógłbym odmówić. Na razie plan jest jednak taki, że wydaję album, gram ostatnie koncerty i odcinam się od tego wszystkiego. Mam inne rzeczy do roboty.