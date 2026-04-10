Afera w "The Voice Kids" zakończona sukcesem KRRiT. TVP wprowadza zakaz

Burza wokół dziewiątej edycji "The Voice Kids" rozpętała się po jednym z odcinków, w którym produkcja promowała zasięgi 13-letniej uczestniczki na Instagramie. Widzowie oraz politycy, byli zniesmaczeni faktem, że publiczny nadawca zdaje się zachęcać najmłodszych do budowania popularności w sieci. Jako pierwsza sprawę nagłośniła posłanka KO Monika Rosa, która nazwała takie działania "niedopuszczalnymi" i zapowiedziała skargę. Oficjalne zawiadomienie trafiło do KRRiT za sprawą posła PiS, Norberta Kaczmarczyka.

TVP tłumaczy się z wpadki

Początkowo przedstawiciele stacji przekonywali, że uczestniczka skończyła już 13 lat (co jest formalnym wymogiem do założenia konta na Instagramie), a social media są po prostu "ważnym narzędziem promocji" na współczesnym rynku muzycznym. Tłumaczenia te nie załagodziły jednak oburzenia. Pod naporem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nadawca musiał całkowicie zmienić swoją strategię.

Koniec z promowaniem "lajków"

W czwartek przewodnicząca KRRiT, dr Agnieszka Glapiak, poinformowała o ostatecznym zwycięstwie regulatora. Telewizja Polska oficjalnie zdecydowała o całkowitej rezygnacji z poruszania tematu mediów społecznościowych w kontekście uczestników "The Voice Kids".

"Przyjmuję wyjaśnienia Telewizji Polskiej w likwidacji i z satysfakcją odnotowuję, że sprawa promowania mediów społecznościowych wśród najmłodszych widzów znalazła właściwy finał" - podsumowała szefowa KRRiT, przypominając, że publiczny nadawca powinien wykazywać się wyjątkową wrażliwością. Glapiak podkreśliła również, że dzieci muszą być chronione przed presją popularności oraz uzależnieniem od smartfonów.

