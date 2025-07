Rave the Planet to kontynuacja słynnej Love Parade w Berlinie, której początki sięgają 1989 r. Impreza z czasem przekształciła się w duży festiwal, odbywający się w różnych miastach Niemiec, w tym w stolicy tego kraju. Ostatnia parada w Duisburgu w 2010 roku zakończyła się tragicznie (w wyniku paniki zginęło 21 osób, ponad 500 zostało rannych), w wyniku czego festiwal został odwołany.

Od 2022 r. w Berlinie organizowana jest impreza Rave the Planet - tegoroczna odsłona nosiła hasło "Our Future is Now" i taki też tytuł ma hymn przygotowany przez Dr. Motte i Marca Van Lindena.