8-letni syn Liama Payne'a odziedziczy po nim cały spadek. Gigantyczne kwoty

W październiku 2024 roku media obiegła informacja o tragicznej śmierci Liama Payne'a. Były członek One Direction zmarł w wieku 31 lat na skutek upadku z balkonu hotelowego w Buenos Aires. Po swoim odejściu pozostawił w żałobie nie tylko rodzinę oraz najbliższych, lecz także miliony fanów z całego świata.

Kilka miesięcy później ujawniono dokumenty sądowe, z których wynikało, że muzyk nie pozostawił testamentu. Zgodnie z przepisami panującymi w Anglii i Walii, w przypadku braku testamentu, o spadek po zmarłym w pierwszej kolejności ubiegać się mogą małżonek lub małżonka, a następnie dzieci.

W związku z tym pieniądze nie trafią do ostatniej partnerki muzyka, Kate Cassidy, a do Cheryl Tweedy, z którą Payne w 2017 roku przywitał na świecie syna - Beara. Drugą osobą, której powierzono odpowiedzialność nad majątkiem artysty jest prawnik działający w branży muzycznej, Richard Mark Bray.

Nowe informacje o spadku Liama Payne'a. Wszystko trafi do jego syna

Według nowych informacji, Sąd Najwyższy wydał pełne "Letters of Administration", czyli dokumenty, które umożliwiają zarządzanie spadkiem na korzyść spadkobiercy.

To oznacza, że część pieniędzy może zostać wykorzystana na potrzeby Beara jeszcze przed tym, jak osiągnie on pełnoletność. Pozostała część trafi na fundusz powierniczy, z którego będzie mógł skorzystać po skończeniu 18 lat.





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