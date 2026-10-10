35 lat temu śmierć Andrzeja Zauchy wstrząsnęła całą Polską. Do tragedii doprowadził zdradzony mąż

Weronika Figiel

Weronika Figiel

10 października mija dokładnie 35 lat od tragicznej śmierci Andrzeja Zauchy, która wstrząsnęła całym krajem. Uważany był bowiem za jednego z najwybitniejszych polskich muzyków. Ceniono go za talent wokalny, a także brawurową grę na saksofonie czy perkusji oraz role aktorskie i kabaretowe. Jego kariera pełna była sukcesów, lecz życie osobiste nie oszczędzało artysty.

Andrzej Zaucha zginął 35 lat temumateriały prasowe

Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia 1949 r. w Krakowie. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 60., dołączając do jazz-rockowego zespołu Dżamble. Prędko doceniono go za niezwykłe umiejętności wokalne, które nabył nie dzięki szkole muzycznej, a zupełnie sam. W swojej twórczości z łączył jazz, pop i bluesa. Grał także na instrumentach, a rozbawianie publiczności w kabarecie przychodziło mu z łatwością. Wszechstronny talent i charyzma artysty zjednały mu fanów, dzięki czemu prędko okrzyknięty został muzyczną legendą PRL-u.

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Elżbieta była "jedyną i największą miłością" Andrzeja Zauchy. Dla niej i syna zmienił bieg swojej kariery

Zaucha doczekał się wielu scenicznych sukcesów i wyróżnień, ale jednocześnie w jego życiu prywatnym nie brakowało zawirowań. W 1966 r. artysta poznał Elżbietę, która później została jego żoną. Oboje mówili o sobie, że są swoją "jedyną i największą miłością". W 1972 r. przyszła na świat ich córka, Agnieszka, a muzyk zmuszony był podjąć trudną decyzję. W głębi serca chciał kontynuować karierę, tworząc mniej popularną muzykę, która nie przynosiła mu wystarczających dochodów. Rozsądek podpowiadał, że powinien jednak zapewnić rodzinie godne życie i skupić się na bardziej komercyjnej muzyce tanecznej.

Ostatecznie gwiazdor zrezygnował z artystycznych ambicji i wybrał ścieżkę, dzięki której zarabiał więcej. W latach 1973-1979 jego kariera nabrała tempa - ruszył w międzynarodowe trasy koncertowe, odwiedzając m.in. Niemcy Zachodnie, Austrię czy Szwajcarię. Na scenie pojawiał się wówczas z tanecznym zespołem Mini Max.

Po śmierci żony Zaucha odnalazł ukojenie w ramionach młodej aktorki. Gdy jej mąż się dowiedział, doszło do tragedii

W 1989 r. wokalista zmierzył się z ogromną stratą - zmarła jego ukochana żona, Elżbieta. Rzucił się w wir pracy, aby zapomnieć o bólu. Pocieszenie odnalazł w przyjaźni z aktorką Zuzanną Leśniak, którą fascynowały osobowość oraz talent muzyka. Z czasem ich relacja przekształciła się w głębsze uczucia. Kobieta była jednak mężatką, a z Zauchą dzieliło ją 16 lat różnicy.

Kontrowersyjny romans z początku był tajemnicą, a mąż Zuzanny - Yves Goulais - niczego nie podejrzewał. 10 października 1991 r. wreszcie dowiedział się o niewierności ukochanej i zdecydował się na konfrontację. Wyśledził Andrzeja Zauchę przy Teatrze STU, a chwilę później doszło do tragedii. W przypływie ogromnych emocji mężczyzna oddał aż dziewięć strzałów w kierunku muzyka. Jeden z pocisków trafił również w Zuzannę, przebywającą wtedy z kochankiem.

Zaucha zmarł na miejscu zdarzenia, a jego ukochana w karetce. Goulais nie próbował ukryć zbrodni - sam zgłosił się na policję i przyznał do czynu. W trakcie procesu tłumaczył się zazdrością i złamanym sercem. Do więzienia miał trafić na 15 lat, ale opuścił je nieco wcześniej. W trakcie odsiadki znalazł nowy sens życia, później zamieszkał w Warszawie, zmienił tożsamość i do dziś pracuje w branży filmowej.

Polacy wciąż chętnie upamiętniają Andrzeja Zauchę. W Krakowie odbywa się właśnie druga edycja Zaucha Festu

Andrzej Zaucha po dziś dzień uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów wszech czasów. Kolejne pokolenia Polaków chętnie wspominają jego twórczość i czczą pamięć o tragicznie zmarłym artyście. Od kilkunastu lat w Bydgoszczy odbywa się Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", a w ubiegłym roku w Krakowie zorganizowano także pierwszą edycję Zaucha Festu. W 2026 r. tradycja została kontynuowana - jesień w stolicy Małopolski powitał festiwal, który obejmie aż sześć październikowych i listopadowych wieczorów.

10 października - w dzień, w którym mija dokładnie 35 lat od tragicznej śmierci artysty - w Klubie Pod Jaszczurami odbędzie się koncert otwierający "Po to byś żył! - Muzyczne wspomnienie Zauchy". Na scenie pojawią się: Azzja, Basia Dratwińska, Alex Sakhibov, Janek Muzykant, Jakub Byczek i Mateusz Szmigiel.

Dzień później, tym razem w Mercy Brown, dwa koncerty (o godz. 17:00 i 20:00) zagra John Porter. "Jak sam mówi, będzie to wieczór, w którym ma wybrzmieć gitara, głos i wszystko co pomiędzy. Można spodziewać się podróży przez 45 lat twórczości artysty z nawiązaniami do postaci i utworów Andrzeja Zauchy" - zapowiadają organizatorzy.

Wśród kolejnych wydarzeń Zaucha Festu znajdą się m.in. The Blues Brothers Music Show, dwa koncerty wieloletniego przyjaciela Andrzeja Zauchy - Andrzeja Sikorowskiego, jazzowy popis Dayramir Gonzalez Trio i Yaremiego Kordosa oraz koncert galowy "Byłeś i bądź", który 30 listopada odbędzie się w Operze Krakowskiej, a na scenie zaśpiewają Igo, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Hanka Wójciak, Jasiek Piwowarczyk i Sandra Mika.

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