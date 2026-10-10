Andrzej Zaucha urodził się 12 stycznia 1949 r. w Krakowie. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 60., dołączając do jazz-rockowego zespołu Dżamble. Prędko doceniono go za niezwykłe umiejętności wokalne, które nabył nie dzięki szkole muzycznej, a zupełnie sam. W swojej twórczości z łączył jazz, pop i bluesa. Grał także na instrumentach, a rozbawianie publiczności w kabarecie przychodziło mu z łatwością. Wszechstronny talent i charyzma artysty zjednały mu fanów, dzięki czemu prędko okrzyknięty został muzyczną legendą PRL-u.

Elżbieta była "jedyną i największą miłością" Andrzeja Zauchy. Dla niej i syna zmienił bieg swojej kariery

Zaucha doczekał się wielu scenicznych sukcesów i wyróżnień, ale jednocześnie w jego życiu prywatnym nie brakowało zawirowań. W 1966 r. artysta poznał Elżbietę, która później została jego żoną. Oboje mówili o sobie, że są swoją "jedyną i największą miłością". W 1972 r. przyszła na świat ich córka, Agnieszka, a muzyk zmuszony był podjąć trudną decyzję. W głębi serca chciał kontynuować karierę, tworząc mniej popularną muzykę, która nie przynosiła mu wystarczających dochodów. Rozsądek podpowiadał, że powinien jednak zapewnić rodzinie godne życie i skupić się na bardziej komercyjnej muzyce tanecznej.

Ostatecznie gwiazdor zrezygnował z artystycznych ambicji i wybrał ścieżkę, dzięki której zarabiał więcej. W latach 1973-1979 jego kariera nabrała tempa - ruszył w międzynarodowe trasy koncertowe, odwiedzając m.in. Niemcy Zachodnie, Austrię czy Szwajcarię. Na scenie pojawiał się wówczas z tanecznym zespołem Mini Max.

Po śmierci żony Zaucha odnalazł ukojenie w ramionach młodej aktorki. Gdy jej mąż się dowiedział, doszło do tragedii

W 1989 r. wokalista zmierzył się z ogromną stratą - zmarła jego ukochana żona, Elżbieta. Rzucił się w wir pracy, aby zapomnieć o bólu. Pocieszenie odnalazł w przyjaźni z aktorką Zuzanną Leśniak, którą fascynowały osobowość oraz talent muzyka. Z czasem ich relacja przekształciła się w głębsze uczucia. Kobieta była jednak mężatką, a z Zauchą dzieliło ją 16 lat różnicy.

Kontrowersyjny romans z początku był tajemnicą, a mąż Zuzanny - Yves Goulais - niczego nie podejrzewał. 10 października 1991 r. wreszcie dowiedział się o niewierności ukochanej i zdecydował się na konfrontację. Wyśledził Andrzeja Zauchę przy Teatrze STU, a chwilę później doszło do tragedii. W przypływie ogromnych emocji mężczyzna oddał aż dziewięć strzałów w kierunku muzyka. Jeden z pocisków trafił również w Zuzannę, przebywającą wtedy z kochankiem.

Zaucha zmarł na miejscu zdarzenia, a jego ukochana w karetce. Goulais nie próbował ukryć zbrodni - sam zgłosił się na policję i przyznał do czynu. W trakcie procesu tłumaczył się zazdrością i złamanym sercem. Do więzienia miał trafić na 15 lat, ale opuścił je nieco wcześniej. W trakcie odsiadki znalazł nowy sens życia, później zamieszkał w Warszawie, zmienił tożsamość i do dziś pracuje w branży filmowej.

Polacy wciąż chętnie upamiętniają Andrzeja Zauchę. W Krakowie odbywa się właśnie druga edycja Zaucha Festu

Andrzej Zaucha po dziś dzień uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów wszech czasów. Kolejne pokolenia Polaków chętnie wspominają jego twórczość i czczą pamięć o tragicznie zmarłym artyście. Od kilkunastu lat w Bydgoszczy odbywa się Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie", a w ubiegłym roku w Krakowie zorganizowano także pierwszą edycję Zaucha Festu. W 2026 r. tradycja została kontynuowana - jesień w stolicy Małopolski powitał festiwal, który obejmie aż sześć październikowych i listopadowych wieczorów.

10 października - w dzień, w którym mija dokładnie 35 lat od tragicznej śmierci artysty - w Klubie Pod Jaszczurami odbędzie się koncert otwierający "Po to byś żył! - Muzyczne wspomnienie Zauchy". Na scenie pojawią się: Azzja, Basia Dratwińska, Alex Sakhibov, Janek Muzykant, Jakub Byczek i Mateusz Szmigiel.

Dzień później, tym razem w Mercy Brown, dwa koncerty (o godz. 17:00 i 20:00) zagra John Porter. "Jak sam mówi, będzie to wieczór, w którym ma wybrzmieć gitara, głos i wszystko co pomiędzy. Można spodziewać się podróży przez 45 lat twórczości artysty z nawiązaniami do postaci i utworów Andrzeja Zauchy" - zapowiadają organizatorzy.

Wśród kolejnych wydarzeń Zaucha Festu znajdą się m.in. The Blues Brothers Music Show, dwa koncerty wieloletniego przyjaciela Andrzeja Zauchy - Andrzeja Sikorowskiego, jazzowy popis Dayramir Gonzalez Trio i Yaremiego Kordosa oraz koncert galowy "Byłeś i bądź", który 30 listopada odbędzie się w Operze Krakowskiej, a na scenie zaśpiewają Igo, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Hanka Wójciak, Jasiek Piwowarczyk i Sandra Mika.