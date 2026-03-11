30 lat "Falling into You". Album, który uczynił Céline Dion królową popu

Gdy 11 marca 1996 roku Céline Dion wydała album "Falling into You", była już jedną z najważniejszych gwiazd światowego popu. Kanadyjska wokalistka miała na koncie serię sukcesów, ale dopiero ta płyta umocniła jej status globalnej supergwiazdy.

Krążek, nad którym pracowali m.in. David Foster, Jim Steinman i Jean-Jacques Goldman, połączył popowe melodie z symfonicznym rozmachem i dramatycznymi balladami. Na albumie znalazły się takie przeboje jak "Because You Loved Me", "All by Myself", "River Deep - Mountain High" czy monumentalne "It's All Coming Back to Me Now".

Sukces okazał się spektakularny. "Falling into You" sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie i zdobył dwie najważniejsze nagrody podczas gali Grammy w 1997 roku: za Album Roku oraz Najlepszy Album Pop.

Historia jednego z największych hitów

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenek z płyty pozostaje "It's All Coming Back to Me Now". Utwór napisał Jim Steinman, znany ze współpracy z Meat Loafem. Co ciekawe, kompozycja początkowo nie była przeznaczona dla Dion.

Steinman uważał jednak, że utwór powinien zostać zaśpiewany przez kobietę. Pierwszą wersję nagrał w latach 80. zespół Pandora's Box, ale dopiero interpretacja Céline Dion przyniosła mu światową popularność.

"To moja próba napisania najbardziej namiętnej i romantycznej piosenki, jaką kiedykolwiek stworzyłem" - tłumaczył kompozytor. Inspiracją dla utworu była powieść "Wichrowe Wzgórza".

"Chodzi o obsesję. To coś przerażającego, bo tracisz kontrolę i nie wiesz, dokąd to prowadzi. Kiedy ktoś wraca do naszego życia, powracają także emocje, które wydawały się dawno zamknięte".

Piosenka dotarła do drugiego miejsca listy Billboard Hot 100 i stała się jednym z najbardziej charakterystycznych momentów koncertów Dion.

Specjalne wydanie na 30-lecie

Trzy dekady po premierze album powraca w kolekcjonerskiej formie. Z okazji jubileuszu zapowiedziano specjalne wydanie winylowe 2LP, które trafi do sprzedaży 13 marca 2026 roku.

Płyta ukaże się w dwóch limitowanych wariantach kolorystycznych: "Glacier Blue" oraz "Peachy Cream". Dla fanów to okazja, by powrócić do jednego z najważniejszych rozdziałów w historii popu lat 90.

Choroba, którą ukrywała przez lata

Rocznica przypada jednak w trudnym okresie w życiu artystki. W 2022 roku Céline Dion ujawniła, że choruje na rzadkie schorzenie neurologiczne - zespół sztywnego człowieka (Stiff Person Syndrome), znany także jako zespół Moerscha-Woltmanna. Choroba dotyka zaledwie jedną osobę na milion.

Jak się później okazało, pierwsze objawy pojawiły się znacznie wcześniej. Wokalistka przez lata ukrywała swoje problemy zdrowotne, starając się mimo wszystko kontynuować karierę. Podczas koncertów zdarzało się, że obniżała tonację piosenek lub kierowała mikrofon w stronę publiczności, gdy brakowało jej oddechu. Dopiero po latach zdecydowała się powiedzieć prawdę.

"Żyję z tym od 17 lat i mam zatrzymać to dla siebie, tylko dlatego, że chcę być dzielna? To nie jest mądre".

Choroba objawia się przede wszystkim silnymi skurczami mięśni, które mogą pojawiać się w całym ciele i prowadzić do jego nagłego zesztywnienia. Ataki bywają na tyle silne, że utrudniają chodzenie, a nawet śpiewanie. Przez długi czas, chcąc nadal występować, Dion przyjmowała silne leki. Dopiero później uświadomiła sobie, jak niebezpieczne było to rozwiązanie.

"Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, że to może mnie zabić".

Walka, która wciąż trwa

Codzienność wokalistki wygląda dziś zupełnie inaczej niż w czasach największej kariery. Dion poddaje się intensywnej rehabilitacji, która obejmuje terapię fizyczną, sportową i wokalną nawet pięć dni w tygodniu.

Jej zmagania pokazał dokument "I Am: Celine Dion", w którym kamera towarzyszyła artystce także podczas dramatycznych ataków choroby.

Mimo trudności wokalistka nie traci determinacji.

"Jeśli nie będę mogła biegać, będę chodzić. Jeśli nie będę mogła chodzić, będę się czołgać. Nie zatrzymam się".

Dla wielu fanów na całym świecie to właśnie ta determinacja sprawia, że historia Céline Dion wciąż porusza. A album "Falling into You" pozostaje przypomnieniem czasów, gdy jej głos bez wysiłku podbijał cały świat.

