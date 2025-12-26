25 lat od tragicznej śmieci Magika. "Nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić"

Dokładnie 26 grudnia 2000 roku raper Piotr "Magik" Łuszcz wyskoczył z okna swojego mieszkania znajdującego się na dziewiątym piętrze bloku. Muzyk trafił do szpitala w ciężkim stanie, ale nie udało się go uratować. 22-letni artysta pozostawił po sobie żonę i syna oraz muzykę, która do dziś uważana jest za przełomową dla hip-hopu.

Jak zaczynał Magik?

Piotr Łuszcz urodził się 18 marca 1978 roku w Jeleniej Górze. Niedługo później z rodziną przeniósł się do Katowic-Bogucic. Już będąc w szkole podstawowej przejawiał ogromne zainteresowanie muzyką. Hip-hopem zaciekawił się w siódmej klasie, oglądając kanał "MTV". W rozmowie z "Magazynem Hip Hop" o zamiłowaniu Piotra, opowiedziała jego mama: "Piotrek już w szkole podstawowej po prostu zaglądał do MTV. Po prostu lubił słuchać, oglądać ten program. […] I zauważyłam, że zagląda właśnie na czarnoskórych wykonawców i tego rodzaju muzykę jak hip-hop w wykonaniu właśnie amerykańskim. No i później jak dało się zauważyć, jak miał jakieś tam pieniążki, to wydawał je właśnie na tego typu płyty, z tymi wykonawcami, których zaobserwował na MTV. Tu było widać, że go ten rodzaj muzyki interesował. Od tego się zaczęło, że tu podejrzał, później kupował ten materiał na płytach, bo kupiliśmy mu taki prosty komputer Commodore C64 i na tym sobie to odtwarzał i to były te początki".

Magik na początku lat 90. zaczął tworzyć wspólnie z AbradAbem, później zapoznał się z Jajonaszem, z którym do życia powołał grupę Young Rappers. W 1993 roku nastąpił prawdziwy przełom.

Raperzy dołączyli do założonej przez Marcina "AbradAba" Martena oraz Michała "Jokę" Martena grupy Kaliber 44, z którą w 1996 r. zadebiutowali z utworem "Do boju Zakon Marii", który znalazł się na kompilacji S.P. Records "S.P.". Niedługo później światło dzienne ujrzała pierwsza płyta K44 "Księga Tajemnicza. Prolog", na której znalazły się hity takie jak "+ i -", "Więcej szmalu 2" czy "Nasze mózgi wypełnione są Marią".

Działalność z Paktofoniką

Brak porozumienia na poziomie kreatywnym sprawił, że kilka miesięcy po premierze drugiego krążka K44 "W 63 Minuty Dookoła Świata", Magik opuścił szeregi grupy. Później, wraz z Wojciechem "Fokusem" Alszerem i Sebastianem "Rahimem" Salbertem zaczął tworzyć pod szyldem Paktofoniki.

Rahim w rozmowie, która pojawiła się w książce "To nie jest hip-hop. Rozmowy III", opowiadał o wyjątkowym charakterze i oddaniu Magika: "[...] był w pełni oddany temu, co robił. Dla niego najważniejsza była twórczość. Popularność, pieniądze, cała otoczka - to nie miało żadnego znaczenia. Skupiał się wyłącznie na tym, by jego muzyka była możliwie jak najlepsza. Byłem zafascynowany jego postawą. Czuć było płynącą z niego pasję. Pamiętam, że jak siedzieliśmy na rynku w Mikołowie i Mag nawijał, to wszyscy wpatrywali się w niego jak w obrazek. Potrafił zaskarbić sobie sympatię ludzi (nawet tych, którzy słyszeli go po raz pierwszy, acapella). Miał umiejętność wpływania na odbiorców. Gdy oddawał się swojej sztuce, miało się wrażenie, że patrzy się na niezwykłego artystę, który stoi na proscenium w swojej muzycznej bańce, a reszta może go tylko podziwiać".

Debiutancki krążek Paktofoniki "Kinematografia" swoją premierę miał 18 grudnia 2000 roku. Wydawnictwo spotkało się z bardzo dobrym odbiorem i na długie lata zapisało się w świadomości słuchaczy jako rewolucyjne na hip-hopowej scenie dzieło. W 2001 roku płyta nagrodzona została Fryderykiem w kategorii "Album Roku - Hip-Hop".

Nagła śmierć Magika

Mimo, że debiut Paktofoniki po dziś dzień uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiego hip-hopu, Piotr Łuszcz nie zobaczył efektów swojej pracy. Zaledwie osiem dni po premierze krążka, Magik odebrał sobie życie, skacząc z okna znajdującego się na 9. piętrze. 22-letni raper pozostawił po sobie żonę oraz 3-letniego syna Filipa. Sam powód tragedii nie był do końca jasny. Magik nie pozostawił po sobie żadnego listu pożegnalnego, co wywołało masę spekulacji. Wśród wspominanych powodów znalazły się problemy natury psychicznej, problemy finansowe, niestabilna relacja z żoną oraz usilne uniknięcie służby wojskowej.

We wspominanym już wywiadzie, Rahim przyznał, że wyjątkowo ciężko było mu pogodzić się z utratą przyjaciela: "Następne miesiące były miesiącami zagubienia i zadawania sobie wielu pytań, na które nie sposób było znaleźć odpowiedzi. Nie wiedzieliśmy z Fokusem, co mamy dalej robić. Czy trzymać przy życiu Paktofonikę, czy nie, czy zmienić nazwę zespołu, czy dać sobie spokój, czy rzucić karierę… Spadł na nas emocjonalny grad i nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić; byliśmy w zasadzie w samym epicentrum tragedii. Dużo ze sobą rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad wieloma rzeczami, ale wobec śmierci Magika wszystko wydawało się błahe. Próbowaliśmy nasze smutki zwalczyć imprezami, alkoholem, żeby móc się chociaż trochę oderwać od ponurej rzeczywistości, ale ona i tak wracała".

