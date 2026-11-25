Kanadyjski piosenkarz (The Weeknd, a właśc. Abel Makkonen Tesfaye) długo pracował na swój sukces. Większe zainteresowanie swoją twórczością zaczął zyskiwać po wydaniu projektów "House of Balloons", "Thursday" i "Echoes of Silence", które w 2012 roku zostały połączone oraz wydane jako kompilacja pod tytułem "Trilogy". Albumy "Beauty Behind the Madness" i "Starboy" niemal w całości dotarły na szczyt najważniejszych list przebojów, a kolaboracja z Arianą Grande przy "Love Me Harder" z 2014 roku wyniosła karierę Abela na kolejny poziom (utwór trafił na drugi krążek wokalistki - "My Everything").

The Weeknd pobijał kolejne rekordy. Wyprowadził się z rodzinnego domu... w weekend

"The Hills", "I Can't Feel My Face", "Starboy", "Blinding Lights" i "In Your Eyes, otwiera się w nowym oknie" to tylko kilka utworów, które ukształtowały światową karierę muzyka. Niewielu wie jednak, skąd wziął się jego artystyczny pseudonim. Jak przyznał sam wokalista, ten uciekł ze swojego rodzinnego domu właśnie w weekend, a w pseudonimie opuścił ostatnią literę "e" ze względu na fakt, że na rynku muzycznym istniał już kanadyjski zespół pop-rockowy o nazwie The Weekend.

Teraz The Weeknd pobija następne historyczne rekordy - choć od dłuższego czasu nic nie wydał (po "Hurry Up Tomorrow"), utrzymuje się obecnie na 2. miejscu najchętniej słuchanych artystów w serwisie Spotify.

Warto przypomnieć, że Abel stał się pierwszym artystą, który osiągnął ponad 120 milionów miesięcznych słuchaczy na platformie Spotify - był również muzykiem, którego 19 utworów przekroczyło tam 1 miliard odsłuchań.

Ostatni album The Weeknd, zatytułowany "Hurry Up Tomorrow", był jedną z najbardziej wyczekiwanych premier 2025 roku. Krążek zakończył trylogię płyt "After Hours" oraz "Dawn FM" i ma być jego ostatnim wydawnictwem pod znanym pseudonimem. Piosenkarz zadeklarował, że po zakończeniu promocji wydawnictwa rozstanie się z imieniem scenicznym, dzięki któremu poznał go cały świat.

"Zbliża się czas i miejsce, w którym przygotowuję się do zamknięcia rozdziału The Weeknd. Dalej będę tworzyć muzykę. Ale chcę zabić The Weeknd. W końcu to zrobię. Zrzucę starą skórę i się odrodzę. Przechodzę teraz oczyszczającą ścieżkę" - zdradził artysta w wywiadzie dla "W Magazine", podczas promocji serialu "The Idol", w którym zagrał, i który jednocześnie wyprodukował.

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"Starboy" kończy 10 lat! The Weeknd kończył wtedy ze starym wizerunkiem

Album "Starboy" ukazał się na rynku w 2016 roku, co tylko podbija aktualną internetową nostalgię za tamtym czasem. Płyta wypromowała takie kawałki jak m.in. ten tytułowy (pierwszy singiel), "Party Monster", "False Alarm", "Secrets", "Sidewalks" czy chociażby "I Feel It Coming", który został stworzony z pomocą kultowej grupy Daft Punk. W 2023 roku, siedem lat po podstawowej wersji, Abel zdecydował się na wypuszczenie rozszerzonej wersji projektu - w "Starboy (Deluxe)" znajdziemy kilka nowych remiksów i duet z Arianą Grande, która użyczyła swojego wokalu i produkcyjnych umiejętności przy piosence "Die For You, otwiera się w nowym oknie".

Pożegnanie z erą płyty "Beauty Behind The Madness" spotkało się również z wewnętrzną przemianą wokalisty - nie tylko muzyczną, ale i tą wizualną, którą pokazał w teledysku do "Starboya".

W klipie do utworu "Starboy, otwiera się w nowym oknie" artysta dusi swoje dawne "ja", ścina swoje charakterystyczne włosy, niszczy dawne nagrody oraz we wściekłości rozbija przedmioty za pomocą wielkiego, świecącego krzyża, który posłużył za atrybut w promocji całej płyty. Fani i komentatorzy analizowali zawartą w teledysku symbolikę religijną oraz motyw odrodzenia się gwiazdy, co poskutkowało wieloma głosami uznania, jak i krytyki.

"Wyglądał tak, jakby wstąpił w niego diabeł", "Rozbijanie rzeczy krzyżem już mógł sobie darować", "Jakoś niepokojąco to wszystko wygląda", "Cudownie, że zdecydował się na tak drastyczną zmianę. To mu zapewni długie lata w show-biznesie", "Patrzę na ten okres z nostalgią, to był cudowny rok pod względem muzyki", "Zapamiętam te symboliczne ruchy na zawsze" - piszą fani wokalisty w serwisie X, jak i na Instagramie fanpage'a The Weeknd Hxouse.