"Uwielbiam, jak porywacie scenę, brzmicie znakomicie, uwielbiam też jak wyglądacie" - chwaliła w 2023 r. w amerykańskiej edycji "Mam talent" Heidi Klum. "Ameryka was pokocha i na to zasługujecie" - dodała Sofia Vergara.

"Bierzecie to na poważnie, robicie to od dawna i to widać, ale też nie bierzecie siebie na poważnie, co mi się podoba. Jesteście jak KISS" - ocenił Simon Cowell.

Steel Panther powraca do Polski. Co już wiemy?

Steel Panther zaczynali od występów w niewielkich klubach Los Angeles, podczas których parodiowali metalowe hity lat 80., a stali się marką znaną na całym świecie. Amerykanie najpierw działali jako Metal Shop, później występowali pod szyldem Metal Skool, a od 2008 roku podbijają serca fanów jako Steel Panther.

Dyskografia Steel Panther liczy sześć studyjnych albumów. Grupa zadebiutowała dziełem "Feel the Steel" w 2009 roku. Kolejno w ręce amatorów piosenek spod znaku glam i heavy metal, hard rock oraz comedy rock trafiały: "Balls Out" (2011), "All You Can Eat" (2014), "Lower the Bar" (2017), "Heavy Metal Rules" (2019) i "On the Prowl" (2023). Obecnie kwartet pracuje nad nowym materiałem, który prawdopodobnie pojawi się w 2026 r.

Grupa w przyszłym roku powróci również do Polski. Kolejny koncert odbędzie się 23 czerwca 2026 r. w Progresji w Warszawie. Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 18 grudnia o godzinie 10:00.

Zespół tworzą: Michael Starr (wokal), Satchel (gitary) i Stix Zadinia (instrumenty perkusyjne i klawiszowe). W lipcu 2021 r. ogłoszono, że ze Steel Panther pożegnał się basista Lexxi Foxx, który występował od początku. Na koncertach muzyków wspierali m.in. Rikki Thrash i Rikki Dazzle, ale grupa podkreślała, że szuka nowego basisty na stałe. Pod koniec 2022 r. w trakcie przesłuchań do finału dostało się 10 kandydatów, a posadę objął ostatecznie Joe "Spyder" Lester.

Zespół wyróżnia się obscenicznymi tekstami i wizerunkiem nawiązującym do zespołów glam metalowych z lat 80., a na większość teledysków nałożone są ograniczenia wiekowe.

