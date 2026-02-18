Przypomnijmy, że pierwszą zapowiedzą albumu "Śnienie" był wypuszczony w listopadzie 2025 roku singel "Endymion". Teraz dołączyła do niego druga premierowa kompozycja "Neuroza".

Źrenice z drugim singlem z debiutu i szczegółami płyty "Śnienie". Co już wiemy?

"Utwór 'Neuroza' podejmuje temat konfrontacji z własną tożsamością i lękiem przed zmianą. Tekst przedstawia proces wychodzenia z powtarzalnych schematów i porzucania dotychczasowego poczucia bezpieczeństwa. Singel nie opisuje zwycięstwa, lecz moment podjęcia decyzji o wejściu w nieznane. Tytuł oraz otwierający riff basowy to nawiązanie do twórczości formacji Neurosis" - czytamy o nowym singlu Źrenic.

Teledysk "Neuroza" Źrenic możecie zobaczyć poniżej:

Nagrania pierwszego longplaya Źrenic odbyły się w Studio Roslyn, gdzie za konsoletą zasiadł Krzysztof Godycki, fachowiec, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Deivos, Kult Mogił, Mord'A'Stigmata i Ulcer. Za miks i mastering odpowiadał Haldor Grunberg (Satanic Audio), znany ze współpracy z takimi artystami jak Behemoth, Dopelord, Me And That Men, Belzebong, Zamilska i Azarath.

Debiutancki album polskiego kwintetu będzie mieć swą premierę 18 marcu nakładem wytwórni Via Nocturna (na CD i cyfrowo). Tymczasem już niebawem Źrenice wystartują z serią koncertów, z których pierwszy odbędzie się 26 lutego na antenie Akademickiego Radia Centrum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Źrenice ruszają w Polskę. Gdzie i u czyjego boku zagrają?

"Zagramy godzinny set, usłyszycie nasz nadchodzący album 'Śnienie' w całości, a także kilka innych numerów... numerów, których nie słyszał wcześniej nikt oprócz nas. Co więcej, część naszego setu będzie transmitowana na żywo w Radiu Centrum, czyli na falach 98,2 FM (będzie też stream online). Darmowe wejściówki na koncert można odebrać słuchając audycji granych przez Akademickie Radio Centrum. Bądźcie tam razem z nami" - do wzięcia udziału w radiowej imprezie w Lublinie zachęcają muzycy Źrenic na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych.

W marcu i kwietniu Źrenice pojawią się także na części koncertów w ramach trasy "Splot światów" u boku białostockiego projektu Ukć i formacji Czarny Bez ze Skarżyska-Kamiennej.

Źrenice - szczegóły najbliższych koncertów:

26.02. - Lublin (Chatka Żaka, Radio Centrum, koncert na antenie)

W ramach trasy "Splot światów" u boku Ukć i grupy Czarny Bez:

20.03. - Skarżysko-Kamienna (Semafor)

21.03. - Lublin (Graffiti)

27.03. - Kraków (Garage Pub)

28.03. - Chorzów (Leśniczówka)

10.04. - Warszawa (Potok).

Źrenice - kim są?

"Źrenice - bramy między światem wewnętrznym a zewnętrznym, przez które przenika blask. To one czuwają nad tym, ile jasności i cienia jest potrzebne, by zachować równowagę" - czytamy.

Źrenice to nowy zespół muzyków wywodzących się z różnych grup, którego eklektyczna twórczość jest efektem wielogatunkowego połączenia, w muzyce grupy odnajdujemy bowiem pierwiastki rocka alternatywnego i post-rocka, post-metalu, black i sludge metalu oraz stonera i folku. Wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest klimat baśniowości, który znajduje swe odzwierciedlenie również w tekstach.

Pomysł powołania do życia Źrenic pojawił się w czerwcu 2022 roku, tuż po ostatnim koncercie poprzedniej grupy tworzonej przez czterech członków obecnego składu formacji, czyli perkusisty Macieja Ciupy, gitarzystów Łukasza Hawryluka i Krzysztofa K. Pomykały oraz basisty Huberta "Huwera" Pomykały.

Zamknąwszy poprzedni rozdział, zespół - już w aktualny wcieleniu i pod nowym szyldem - zabrał się do tworzenia aranżacji i instrumentalnego fundamentu debiutanckiej płyty, nie zaprzestając zarazem poszukiwań właściwego głosu, który dopełniłby brzmienie Źrenic. W 2024 roku w szeregi formacji wstąpiła wokalistka Kamila Kuś, skutecznie przyśpieszając tempo prac nad materiałem "Śnienie", którego pełną odsłonę poznamy już w połowie marca.

Źrenice - szczegóły albumu "Śnienie" (tracklista):

1. "Brama lasu..."

2. "Neuroza"

3. "Inni"

4. "Endymion"

5. "Stara chata"

6. "Czarownica"

7. "Sam"

8. "...lasu skraj".

