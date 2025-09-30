Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji Mystic Festivalu byli Duńczyk King Diamond, żegnająca się ze sceną brazylijska Sepultura oraz In Flames, pionierzy melodyjnego death metalu ze Szwecji. Poza tym przez cztery dni święta metalu w Stoczni Gdańskiej zagrała blisko setka wykonawców reprezentujących niemal wszystkie odmiany ciężkiego grania.

Wśród gwiazd znaleźli się m.in. Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Death Angel, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth i Jinjer.

Mystic Festival 2026 odsłania kolejne karty. Kto zagra w Gdańsku?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r.

Dotychczas organizatorzy ujawnili następujących wykonawców: Black Label Society, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King i Winterfylleth.

Teraz pojawiły się cztery nowe nazwy w programie: "Down zniszczy was riffami, Ice Nine Kills zabiorą w jazdę rollercoasterem przez świat horroru, Evergrey zaczaruje, Martyrdöd znokautuje" - czytamy.

Pochodzący z Nowego Orleanu Down nazywany jest supergrupą. Wystarczy spojrzeć na skład: wokalista Phil Anselmo (Pantera, wspomniany Scour), perkusista Jimmy Bower (Crowbar, Eyehategod, Superjoint Ritual), gitarzyści Pepper Keenan (Corrosion of Conformity) i Kirk Windstein (Crowbar) oraz basista Pat Bruders (Goatwhore), który w 2011 r. zastąpił Rexa Browna (Pantera).

19 września minęło 30 lat od wydania debiutanckiego albumu "NOLA", który zaliczany jest do klasyki nurtu sludge. Zespół ma w dorobku jeszcze płyty "Down II: A Bustle in Your Hedgerow" (2002) i "Down III: Over the Under" (2007) oraz EP-ki "Down IV - Part I" (2012) i "Down IV - Part II" (2014).

Dodajmy, że jedną z gwiazd Mystic Festival 2026 będzie Black Label Society, którego liderem jest Zakk Wylde, obecnie również gitarzysta Pantery.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

Kombii o wrażeniach po występie na Roztańczonym PGE Narodowym. "Te wibracje są niesamowite" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL