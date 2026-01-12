Znamy pełny skład Summer Punch Festival! Kto wystąpi w Warszawie?

Na festiwalowej mapie Polski pojawiło się nowe wydarzenie - Summer Punch Festival! Impreza stawia na nowoczesną formę ekspresji na scenie metalowej. W zestawieniu nie brakuje jednak prawdziwych ikon gitarowego grania, a teraz opublikowane zostało ostatnie już ogłoszenie, które domyka festiwalową rozpiskę. Jak zapowiadają organizatorzy, czeka nas "nowoczesne ciężkie granie, alternatywa z emocjami, hybrydy gatunków".

Przypomnijmy, że wśród ogłoszonych dotychczas zespołów znaleźli się: Bad Omens, Landmvrks, Three Days Grace, Alexisonfire, P.O.D., Bilmuri Set It Off, Babymetal, Soft Play, Wargasm, Dead By April, Palaye Royale, Paleface Swiss, Bury Tomorrow, MAN WITH A MISSION, Show Me The Body, House of Protection, Touché Amoré i Silent Planet.

Kto jeszcze zagra na Summer Punch Festival?

Teraz do festiwalowej rozpiski dołączyło pięć zespołów łączących przeróżne gatunki muzyczne. Pierwszym z nich jest Catch Your Breath - przedstawiciele nowej fali amerykańskiego metalcore'u, którzy nie boją się melodii, elektroniki i nowoczesnej produkcji. W swojej muzyce łączą ciężar z wrażliwością, trafiając w gusta fanów gatunku.

Rain City Drive stawiają z kolei na alternatywny rock w swoim, nowoczesnym wydaniu. Nie brakuje tam wpadających w ucho melodii podszytych ciężarem i emocjami. Dzięki swojej popowej wrażliwości potrafią oni jednak zainteresować swoją twórczością słuchaczy, którzy nie po drodze mają z gitarowym graniem.

Brytyjska alternatywą alternatywę z punkową siłą i wpływami elektroniki zapewni YONAKA, a swoją rapowo-rockową mieszankę zaprezentuje Zero 9:36.

Imprezowy line-up domyka Don Broco - zespół, dla którego międzygatunkowe granice kompletnie nie istnieją. W ich muzyce znajdziecie funkowy groove, elektronikę, rocka i wyjątkowy ciężar, który spaja to wszystko w jedną całość.

Summer Punch Festival odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2026 na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Bilety na wydarzenie dostępne są na oficjalnej stronie organizatorów imprezy - Winiary Bookings

