Jak już wcześniej informowaliśmy, festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września. Do ogłoszonych wcześniej headlinerów imprezy - Triptykon (Szwajcaria) i Satyricon (Norwegia) - dołączył wracających z zaświatów amerykański Nevermore.

Łączący thrash metal, groove i progresywny metal Nevermore po ponad dwóch dekadach zawiesił swoją działalność w 2011 r. - w swoją stronę poszli gitarzysta Jeff Loomis i perkusista Van Williams, a wokalista Warrel Dane skupił się na poprzednim zespole Sanctuary. Szansę na reaktywację w tym składzie przerwała niespodziewana śmierć Dane'a w grudniu 2017 r. 56-letni wokalista doznał ataku serca w São Paulo w Brazylii.

Jeff Loomis (w latach 2014-2023 muzyk Arch Enemy, od 2021 r. również w Graham Bonnet's Alcatrazz) i Van Williams (od 2024 r. w Graham Bonnet's Alcatrazz, poza tym brał udział w takich projektach, jak m.in. Pure Sweet Hell, Ashes of Ares i Ghost Ship Octavius) po latach zdecydowali się przywrócić Nevermore z zaświatów. W sierpniu 2025 r. zespół zagrał pierwszy koncert po 15-letniej przerwie, biorąc udział w słynnym festiwalu Wacken Open Air w Niemczech.

Grupa ogłosiła podpisanie nowego kontraktu z wytwórnią Reigning Phoenix Music, a w obecnym wcieleniu Nevermore liderom towarzyszą turecki wokalista Berzan Önen (m.in. Inner Urge, Crypted Roots, Black Water Sunset), gitarzysta Jack Cattoi (gitara) i mający tureckie korzenie basista Semir Özerkan (m.in. Oceans of Slumber).

Summer Dying Loud 2026: Nevermore trzecim headlinerem. Kto jeszcze wystąpi?

Poza ogłoszeniem trzeciego headlinera organizatorzy ujawnili również kolejnych 10 wykonawców. Do Aleksandrowa Łódzkiego przyjadą Krypts (death/doom metal, Finlandia), Årabrot (noise rock, Norwegia), Devil Master (proto black metal, crust i death rock, USA) oraz polskie formacje: Azarath (death metal), Ciśnienie (post rock, muzyka orkiestrowa i transowy jazz; jedno z objawień tegorocznego Mystic Festivalu), Czernina (black metal), Grief Circle, Atavia (obecnie trzyosobowy projekt Michaliny Mai Rutkowskiej, wokalistki zespołu Datura), Hydra (proto doom metal) i Species (techniczny thrash metal).

"Uff, co za skład! Pozostaje nam jeszcze 6 ogłoszeń. Obiecujemy podać je jak najszybciej!" - zapowiadają organizatorzy.

Wcześniej ogłoszono, że na SDL zagrają m.in. Nergal wspierany przez islandzki Misþyrming (w całości zagrają debiut Behemotha - "Sventevith (Storming Near The Baltic)" z okazji 30-lecia premiery), Ahab, Massacre, Blaze Bayley (specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden w latach 1994-1999), Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh), Destruction (niemiecka legenda thrash metalu), japoński Sigh, Cult of Fire (black metal z Czech, będąc muzycznym hołdem i uwielbieniem dla hinduskich i buddyjskich bóstw), Blindead 23 (polski zespół wcześniej znany pod szyldem Blindead) i holenderski Dool, Hekla (Islandia), King Parrot (grindcore/thrash metal, Australia), Frontside (deathcore, Polska), Stellar Blight (polski projekt tworzony przez muzyków znanych z m.in. Shodan, Mānbryne, Blaze of Perdition i Owls Woods Graves), Wolfpack Heading Nowhere (goth rock, Polska), Vanishing Kids (elementy gotyku, psychodelii, shoegaze'u, metalu i klasycznego rocka) oraz deathmetalowe składy Sněť (Czechy), Putridarium (Niemcy) i Neolith (Polska) plus Rope Sect (post punk i rock gotycki, Niemcy).

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