Znamy ostatniego headlinera Summer Dying Loud. "Uff, co za skład"
Organizatorzy Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim ujawnili trzeciego headlinera tegorocznej imprezy. Poza tym do składu święta ekstremy dołączyło kolejnych 10 wykonawców reprezentujących różne odmiany ciężkich brzmień.
Jak już wcześniej informowaliśmy, festiwal Summer Dying Loud odbędzie się na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim w dniach 3-5 września. Do ogłoszonych wcześniej headlinerów imprezy - Triptykon (Szwajcaria) i Satyricon (Norwegia) - dołączył wracających z zaświatów amerykański Nevermore.
Łączący thrash metal, groove i progresywny metal Nevermore po ponad dwóch dekadach zawiesił swoją działalność w 2011 r. - w swoją stronę poszli gitarzysta Jeff Loomis i perkusista Van Williams, a wokalista Warrel Dane skupił się na poprzednim zespole Sanctuary. Szansę na reaktywację w tym składzie przerwała niespodziewana śmierć Dane'a w grudniu 2017 r. 56-letni wokalista doznał ataku serca w São Paulo w Brazylii.
Jeff Loomis (w latach 2014-2023 muzyk Arch Enemy, od 2021 r. również w Graham Bonnet's Alcatrazz) i Van Williams (od 2024 r. w Graham Bonnet's Alcatrazz, poza tym brał udział w takich projektach, jak m.in. Pure Sweet Hell, Ashes of Ares i Ghost Ship Octavius) po latach zdecydowali się przywrócić Nevermore z zaświatów. W sierpniu 2025 r. zespół zagrał pierwszy koncert po 15-letniej przerwie, biorąc udział w słynnym festiwalu Wacken Open Air w Niemczech.
Grupa ogłosiła podpisanie nowego kontraktu z wytwórnią Reigning Phoenix Music, a w obecnym wcieleniu Nevermore liderom towarzyszą turecki wokalista Berzan Önen (m.in. Inner Urge, Crypted Roots, Black Water Sunset), gitarzysta Jack Cattoi (gitara) i mający tureckie korzenie basista Semir Özerkan (m.in. Oceans of Slumber).
Summer Dying Loud 2026: Nevermore trzecim headlinerem. Kto jeszcze wystąpi?
Poza ogłoszeniem trzeciego headlinera organizatorzy ujawnili również kolejnych 10 wykonawców. Do Aleksandrowa Łódzkiego przyjadą Krypts (death/doom metal, Finlandia), Årabrot (noise rock, Norwegia), Devil Master (proto black metal, crust i death rock, USA) oraz polskie formacje: Azarath (death metal), Ciśnienie (post rock, muzyka orkiestrowa i transowy jazz; jedno z objawień tegorocznego Mystic Festivalu), Czernina (black metal), Grief Circle, Atavia (obecnie trzyosobowy projekt Michaliny Mai Rutkowskiej, wokalistki zespołu Datura), Hydra (proto doom metal) i Species (techniczny thrash metal).
"Uff, co za skład! Pozostaje nam jeszcze 6 ogłoszeń. Obiecujemy podać je jak najszybciej!" - zapowiadają organizatorzy.
Wcześniej ogłoszono, że na SDL zagrają m.in. Nergal wspierany przez islandzki Misþyrming (w całości zagrają debiut Behemotha - "Sventevith (Storming Near The Baltic)" z okazji 30-lecia premiery), Ahab, Massacre, Blaze Bayley (specjalny set z materiałem z płyt nagranych z Iron Maiden w latach 1994-1999), Jesu (projekt Justina Broadricka, który grał na SDL 2024 z grupą Godflesh), Destruction (niemiecka legenda thrash metalu), japoński Sigh, Cult of Fire (black metal z Czech, będąc muzycznym hołdem i uwielbieniem dla hinduskich i buddyjskich bóstw), Blindead 23 (polski zespół wcześniej znany pod szyldem Blindead) i holenderski Dool, Hekla (Islandia), King Parrot (grindcore/thrash metal, Australia), Frontside (deathcore, Polska), Stellar Blight (polski projekt tworzony przez muzyków znanych z m.in. Shodan, Mānbryne, Blaze of Perdition i Owls Woods Graves), Wolfpack Heading Nowhere (goth rock, Polska), Vanishing Kids (elementy gotyku, psychodelii, shoegaze'u, metalu i klasycznego rocka) oraz deathmetalowe składy Sněť (Czechy), Putridarium (Niemcy) i Neolith (Polska) plus Rope Sect (post punk i rock gotycki, Niemcy).