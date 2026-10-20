"Children Of Bodom, Cryptopsy, Bodysnatcher i Celestial Sanctuary - cztery kolejne nazwy w programie przyszłorocznego Mystic Festival 2027 to cztery różne koncepcje śmiercionośnego metalu" - czytamy w krótkim wpisie, ujawniającym nowe gwiazdy święta metalu.

Children Of Bodom (melodyjny death metal/power metal) reprezentuje Finlandię; Cryptopsy (techniczny death metal) - Kanadę, Bodysnatcher (deathcore) - USA, a Brytyjczycy z Celestial Sanctuary grają brutalny death metal, inspirowany twórczością Carcass, Dying Fetus, i Cannibal Corpse

Dodajmy, że przyszłoroczna edycja imprezy (10-12 czerwca 2027 r.) po raz pierwszy odbędzie się na błoniach Polsat Plus Areny Gdańsk. Przez pięć ostatnich lat Mystic Festival odbywał się w Stoczni Gdańskiej, która okazała się już za mała, by pomieścić wszystkich chętnych.

Znamy już dwóch headlinerów: to grupy Faith No More i Helloween. W Gdańsku zagrają również Lorna Shore, Watain, Converge i Green Lung.

Mystic Festival 2027: Children Of Bodom świętuje 30-lecie debiutu

Pochodzący z Finlandii Children Of Bodom powrócił na scenę na początku lutego 2026 r. na dwa koncerty w hołdzie dla Alexiego Laiho, zmarłego w grudniu 2020 r. gitarzysty, wokalisty i lidera grupy. Pozostali muzycy do współpracy zaprosili Samy'ego Elbannę (Lost Society), a kilka tygodni po występach w Helsinkach ogłosili, że wracają na stałe.

W 2027 r. szykowane są specjalne koncerty w związku z 30. rocznicą wydania debiutanckiego albumu "Something Wild".

Zespół rozpadł się pod koniec 2019 r. z powodu choroby alkoholowej lidera. To problemy z trunkami doprowadziły do jego śmierci w wieku zaledwie 41 lat.

Laiho cieszył się ogromnym uznaniem jako gitarzysta prowadzący. Poczytny amerykański miesięcznik "Guitar World" umieścił go w gronie stu najlepszych heavymetalowych gitarzystów oraz na 41. miejscu wśród 50 najlepszych metalowych frontmanów wszech czasów.

W marcu 2020 roku Laiho oficjalnie ogłosił powstanie swojej nowej formacji - Bodom After Midnight. Zespół zagrał raptem parę koncertów, a po śmierci lidera opublikowano jedyny materiał, EP-kę "Paint the Sky with Blood", zawierającą dwa autorskie numery i cover "Where Dead Angels Lie" Dissection.