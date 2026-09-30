Znamy kolejnego headlinera Rock for People! "Chcieliście, to macie"

Festiwal, choć poza polską granicą, jest dobrze znany rodzimym fanom rocka i metalu. Rock for People odbywa się bowiem w Hradcu Králové w północno-wschodnich Czechach, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską. Wiele osób z Dolnego Śląska dojeżdża tam w podobnym czasie jak na koncerty w Polsce. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 2-5 czerwca na terenie Park 360.

Dwie legendy na otwarcie

Pierwszą ogłoszoną gwiazdą festiwalu była kultowa pop-punkowa grupa blink-182. Zespół wystąpi w środę 2 czerwca. Faith No More zawitają z kolei na głównej scenie Rock for People w czwartek 3 czerwca.

W opublikowanym w mediach społecznościowych ogłoszeniu, organizatorzy zapowiedzieli krótko: "Chcieliście, to macie - drugim headlinerem Rock for People 2027 jest legendarne Faith No More, która dołącza do wcześniej ogłoszonego blink-182. Zostały jeszcze tylko dwie gwiazdy!".

Wiele wskazywało na to, że grupa po wodzą Mike'a Pattona wcale nie powróci na scenę. Ku zaskoczeniu wszystkich, polscy fani będą mieli aż dwie okazje, by zobaczyć zespół w przyszłym roku. Faith No More jest również headlinerem Mystic Festival 2027, gdzie zagrają 12 czerwca, kilka dni po występie w Hradcu Králové.

To nie koniec niespodzianek

Wraz z drugim headlinerem organizatorzy Rock for People ujawnili kilkunastu kolejnych wykonawców. W zestawieniu znajdziemy uznane marki ciężkiej muzyki, jak i młodsze zespoły. Do line-upu Rock for People 2027 dołączyli:

Architects

Billy Talent

Killswitch Engage

Motionless In White

Napalm Death

Neck Deep

Sleeping With Sirens

Static-X

Holding Absence

From Ashes To New

Guilt Trip

Beach Bunny

Blue Medusa

Fat Dog

W najbliższych miesiącach organizatorzy stopniowo odkrywać będą kolejne karty.