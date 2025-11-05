Zmiany w składzie Morbidfest! Wiemy, kto zastąpi Massacre

Niedawno organizatorzy Morbidfest informowali, że amerykańska formacja Massacre zmuszona była odwołać zaplanowane koncerty w Polsce. Teraz potwierdzono, kto zastąpi ekipę z Florydy na trzech koncertach u boku Possessed, Terrorizer i Nightfall.

Kto zastąpi Massacre na Morbidfest?
Z oświadczenia opublikowanego przez Massacre wynika, że koncerty odwołane zostały przez pogarszający się stan zdrowia wokalisty. Kam Lee zapewnił jednak, że formacja powróci do Europy w przyszłym roku.

Informacja ta wywołała niemałe poruszenie w sieci. Massacre mieli bowiem odwiedzić Polskę na aż trzy koncerty w ramach trasy "Morbidfest". Grupa miała pojawić się tam z innymi gwiazdami ciężkiego grania - Possessed, Terrorizer, Nightfall i Ater.

Kto zastąpi Massacre na Morbidfest?

Przypomnijmy, że Morbidfest zahaczy o trzy Polskie miasta:

  • 24.11 - Warszawa, Progresja Music Zone
  • 25.11 - Gdańsk, B90
  • 7.12 - Kraków, Hype Park.

Organizatorzy wydarzenia, Knock Out Productions potwierdzili właśnie, że Massacre zastąpi grecka thrash metalowa formacja Suicidal Angels.

Zespół założony został w 2001 roku przez gitarzystę i wokalsitę Nicka Melissourgosa. Na przestrzeni lat wydali osiem albumów studyjnych. Ostatni z nich "Profane Prayer", wydany przez niemieckie Nuclear Blast Records, swoją premierę miał 1 marca 2024 roku. Grupa wielokrotnie przechodziła przez zmiany w składzie. Obecnie u boku Melissourgosa grają perkusista Orfeas Tzortzopoulos, basista Angel Lelikakis oraz gitarzysta Stamatis Syrakos.

Bilety na koncerty Morbidfest dostępne są na oficjalnej stronie Knock Out Productions w cenie 149 zł.

