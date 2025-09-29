Przypomnijmy, że słynna grupa z Phoenix w Arizonie, której brzmienie oscyluje wokół groove, thrash i death metalu z pierwiastkami muzyki etnicznej z różnych stron świata, już pod koniec sierpnia wypuściła "Storm The Gates" - pierwszy singel z nowego albumu "Chama", 13. longplaya Soulfly, mającego swoim charakterem nawiązywać do debiutu formacji sprzed 27 lat. Teraz dołączył do niego drugi singel "Nihilist".

Soulfly z nowym singlem "Nihilist" - zmarła legenda szwedzkiego death metalu źródłem inspiracji

Kompozycję "Nihilist" określono jako świadectwo czystej agresji, gdzie w charakterystyczne brzmienie Soulfly wtłoczono współczesną dźwiękową żywiołowość. W roli gościa wystąpił w niej Todd Jones, frontman kalifornijskiej grupy Nails spod znaku powerviolence oraz hard- i grindcore'u. Źródłem inspiracji dla powstania utworu "Nihilist" był szwedzki wokalista L-G Petrov.

Przypomnijmy, że Lars-Göran Petrov, jeden z najsłynniejszych wokalistów w dziejach death metalu, zmarł po ciężkiej chorobie 7 marca 2021 roku. Legendarny frontman kultowego Entombed (wcześniej Nihilist), a od 2014 roku - by uniknąć sporu o prawa do nazwy - wokalista Entombed A.D. oraz Firespawn, przegrał walkę z nieuleczalną chorobą nowotworową dróg żółciowych. Miał 49 lat.

Pochodzący ze Sztokholmu Petrov zasłynął na przełomie lat 80. i 90. jako wokalista kultowego Nihilist / Entombed, grupy uznawanej za ojców słynnego szwedzkiego death metalu, którego charakterystyczne brzmienie rodem ze studia Sunlight opanowało w następnych latach cały świat.

Lars-Göran Petrov należał do grona pionierów death metalu na Starym Kontynencie i uważany był powszechnie za jednego z najlepszych wokalistów w tej dziedzinie. Płyty "Left Hand Path" czy "Wolverine Blues", które nagrał z Entombed w pierwszej połowie lat 90., do dziś stanowią źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń wyznawców klasycznego szwedzkiego death metalu i późniejszego death'n'rolla.

"Inspiracją do mojego tekstu był L.G. (Pertov) z Entombed i Nihilist, który zszedł z tego świata w 2021 roku, a jego wpływ na mnie był od zawsze ogromny. To jeden z najcięższych utworów na płycie, do którego teledysk nakręciliśmy w Bułgarii. Gościem specjalnym w tym utworze jest Todd Jones, który dostarcza najmocniejszy wers na płycie: 'W nic nie wierzę!'" - o singlu "Nihilist" powiedział Max Cavalera, grający na gitarze wokalista i lider Soulfly.

Wideoklip do singla "Nihilist" Soulfly, w reżyserii renomowanego rumuńskiego twórcy okładek Costina Chioreanu, możecie zobaczyć poniżej:

Soulfly przed premierą albumu "Chama". Co już wiemy?

Album "Chama" zarejestrowano ponownie w Platinum Underground Studio w Mesa w Arizonie pod okiem Johna Aquilino. Współproducentem płyty - obok uznanego fachowca Arthura Rizka (także miks i mastering) - jest Zyon Cavalera, od 2013 roku perkusista Soulfly, a prywatnie syn Maksa.

"'Chama' to brazylijskiej słowo oznaczające płomień. Oznacza również wezwanie. 'Chama' inspirowana jest energią chwili. Ta płyta to brzmienie ognia Soulfly!" - wyjaśniał wcześniej Max Cavalera.

"Według mnie nowy album posiada ducha przygody pierwszej płyty ('Soulfly' z 1998 r.), choć dźwiękowo różni się od niej - jest bardziej misterny, a być można nawet cięższy, masywniej pulsujący. Jednak pod względem ducha i charakteru, przypomina pierwszą płytę" - dodał były frontman brazylijskiej Sepultury.

Po kwietniowym rozstaniu z długoletnim basistą Mike'em Leonem, na płycie "Chama" zagrali sesyjnie Igor Amadeus Cavalera (partie basu; muzyk m.in. Go Ahead & Die, Nailbomb, Healing Magic), czyli syn Maksa i młodszy brat Zyona; oraz Mike De Leon, od 2023 roku koncertowy gitarzysta Soulfly, a także członek grupy Philip H. Anselmo & The Illegals. W jednym z utworów mamy też usłyszeć Dino Cazaresa, gitarzystę i lidera kalifornijskiego Fear Factory. Autorką okładki jest Carletta Parrish.

Następca albumu "Totem" (2022 r.) ujrzy światło dzienne 24 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Dodajmy, że cieszącą się niesłabnącą popularnością wśród polskich fanów formację pod wodzą Brazylijczyka Maksa Cavalery mogliśmy zobaczyć 7 czerwca na deskach poznańskiego klubu Tama, a na początku lipca na jubileuszowej, 10. edycji Rockowiska Zwierzyniec.

Soulfly - szczegóły albumu "Chama" (tracklista):

1. "Indigenous Inquisition"

2. "Storm The Gates"

3. "Nihilist"

4. "No Pain = No Power"

5. "Ghenna"

6. "Black Hole Scum"

7. "Favela / Dystopia"

8. "Always Was, Always Will Be..."

9. "Soulfly XIII"

10. "Chama".

