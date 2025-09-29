Zmarła legenda death metalu źródłem inspiracji dla nowego singla Soulfly. "Jego wpływ na mnie był ogromny"
Coraz bliżej do październikowej premiery pierwszego od ponad trzech lat albumu Soulfly. Słynna amerykańska formacja podzieliła się z fanami drugim singlem z płyty "Chama". Źródłem inspiracji dla tekstu utworu "Nihilist" był wokalista L-G Petrov, zmarła ikona szwedzkiej sceny metalowej.
Przypomnijmy, że słynna grupa z Phoenix w Arizonie, której brzmienie oscyluje wokół groove, thrash i death metalu z pierwiastkami muzyki etnicznej z różnych stron świata, już pod koniec sierpnia wypuściła "Storm The Gates" - pierwszy singel z nowego albumu "Chama", 13. longplaya Soulfly, mającego swoim charakterem nawiązywać do debiutu formacji sprzed 27 lat. Teraz dołączył do niego drugi singel "Nihilist".
Soulfly z nowym singlem "Nihilist" - zmarła legenda szwedzkiego death metalu źródłem inspiracji
Kompozycję "Nihilist" określono jako świadectwo czystej agresji, gdzie w charakterystyczne brzmienie Soulfly wtłoczono współczesną dźwiękową żywiołowość. W roli gościa wystąpił w niej Todd Jones, frontman kalifornijskiej grupy Nails spod znaku powerviolence oraz hard- i grindcore'u. Źródłem inspiracji dla powstania utworu "Nihilist" był szwedzki wokalista L-G Petrov.
Przypomnijmy, że Lars-Göran Petrov, jeden z najsłynniejszych wokalistów w dziejach death metalu, zmarł po ciężkiej chorobie 7 marca 2021 roku. Legendarny frontman kultowego Entombed (wcześniej Nihilist), a od 2014 roku - by uniknąć sporu o prawa do nazwy - wokalista Entombed A.D. oraz Firespawn, przegrał walkę z nieuleczalną chorobą nowotworową dróg żółciowych. Miał 49 lat.
Pochodzący ze Sztokholmu Petrov zasłynął na przełomie lat 80. i 90. jako wokalista kultowego Nihilist / Entombed, grupy uznawanej za ojców słynnego szwedzkiego death metalu, którego charakterystyczne brzmienie rodem ze studia Sunlight opanowało w następnych latach cały świat.
Lars-Göran Petrov należał do grona pionierów death metalu na Starym Kontynencie i uważany był powszechnie za jednego z najlepszych wokalistów w tej dziedzinie. Płyty "Left Hand Path" czy "Wolverine Blues", które nagrał z Entombed w pierwszej połowie lat 90., do dziś stanowią źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń wyznawców klasycznego szwedzkiego death metalu i późniejszego death'n'rolla.
"Inspiracją do mojego tekstu był L.G. (Pertov) z Entombed i Nihilist, który zszedł z tego świata w 2021 roku, a jego wpływ na mnie był od zawsze ogromny. To jeden z najcięższych utworów na płycie, do którego teledysk nakręciliśmy w Bułgarii. Gościem specjalnym w tym utworze jest Todd Jones, który dostarcza najmocniejszy wers na płycie: 'W nic nie wierzę!'" - o singlu "Nihilist" powiedział Max Cavalera, grający na gitarze wokalista i lider Soulfly.
Wideoklip do singla "Nihilist" Soulfly, w reżyserii renomowanego rumuńskiego twórcy okładek Costina Chioreanu, możecie zobaczyć poniżej:
Soulfly przed premierą albumu "Chama". Co już wiemy?
Album "Chama" zarejestrowano ponownie w Platinum Underground Studio w Mesa w Arizonie pod okiem Johna Aquilino. Współproducentem płyty - obok uznanego fachowca Arthura Rizka (także miks i mastering) - jest Zyon Cavalera, od 2013 roku perkusista Soulfly, a prywatnie syn Maksa.
"'Chama' to brazylijskiej słowo oznaczające płomień. Oznacza również wezwanie. 'Chama' inspirowana jest energią chwili. Ta płyta to brzmienie ognia Soulfly!" - wyjaśniał wcześniej Max Cavalera.
"Według mnie nowy album posiada ducha przygody pierwszej płyty ('Soulfly' z 1998 r.), choć dźwiękowo różni się od niej - jest bardziej misterny, a być można nawet cięższy, masywniej pulsujący. Jednak pod względem ducha i charakteru, przypomina pierwszą płytę" - dodał były frontman brazylijskiej Sepultury.
Po kwietniowym rozstaniu z długoletnim basistą Mike'em Leonem, na płycie "Chama" zagrali sesyjnie Igor Amadeus Cavalera (partie basu; muzyk m.in. Go Ahead & Die, Nailbomb, Healing Magic), czyli syn Maksa i młodszy brat Zyona; oraz Mike De Leon, od 2023 roku koncertowy gitarzysta Soulfly, a także członek grupy Philip H. Anselmo & The Illegals. W jednym z utworów mamy też usłyszeć Dino Cazaresa, gitarzystę i lidera kalifornijskiego Fear Factory. Autorką okładki jest Carletta Parrish.
Następca albumu "Totem" (2022 r.) ujrzy światło dzienne 24 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie m.in. cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.
Dodajmy, że cieszącą się niesłabnącą popularnością wśród polskich fanów formację pod wodzą Brazylijczyka Maksa Cavalery mogliśmy zobaczyć 7 czerwca na deskach poznańskiego klubu Tama, a na początku lipca na jubileuszowej, 10. edycji Rockowiska Zwierzyniec.
Soulfly - szczegóły albumu "Chama" (tracklista):
1. "Indigenous Inquisition"
2. "Storm The Gates"
3. "Nihilist"
4. "No Pain = No Power"
5. "Ghenna"
6. "Black Hole Scum"
7. "Favela / Dystopia"
8. "Always Was, Always Will Be..."
9. "Soulfly XIII"
10. "Chama".