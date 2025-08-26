Kontynuując kronikę I wojny światowej, grupa 1914 przenosi punkt ciężkości z surowego przedstawienia śmierci i zniszczenia na eksplorację tematów koleżeństwa, wytrwałości i emocjonalnych doświadczeń tych, którzy doświadczyli koszmaru wojny w okopach. Podczas gdy poprzednie produkcje, takie jak "The Blind Leading the Blind" (2018) i "Where Fear and Weapons Meet" (2021), koncentrowały się na daremności i ostateczności wojny, nowa płyta "Viribus Unitis" ukazuje więzi międzyludzkie nawiązywane pod ostrzałem i siłę żołnierzy, którzy wrócili do domu: złamani, odmienieni, a jednak wciąż żywi.

Łącząca blackened death metal z posępnym doom metalem ukraińska grupa wraz ze startem pre-orderu albumu ujawniła też pierwszy singel "1916 (The Südtirol Offensive)", opowiadający o brutalnej bitwie pod Asiago. Natarcie Austro-Węgier na Włochy w rejonie Tyrolu Południowego kosztowało życie ok. 25 tys. poległych po obu stronach frontu, kolejne ok. 80 tys. zostało uznanych za zaginionych, a ok. 120 tys. odniosło rany. Zaskakujący atak sił cesarsko-królewskich odniósł spory sukces, jednak na skutek rosyjskiej ofensywy część oddziałów zostało przesunięte na front wschodni i austriackie natarcie upadło.

1914 i nowa płyta "Viribus Unitis": Razem możemy zwyciężyć

"Od 15 maja do 10 czerwca 1916 roku front włoski doświadczył jednego z najintensywniejszych starć: Bitwy pod Asiago, znanej również jako Ofensywa w Trydencie. Armia austro-węgierska przeprowadziła zmasowany atak z zaskoczenia, mając nadzieję na zmiażdżenie sił włoskich i wdarcie się na równiny weneckie. W Trydencie zgromadzono prawie 200 batalionów i 2000 dział, w tym 280 ciężkich dział artyleryjskich. Zaskoczeni Włosi zostali odparci - ale utrzymali linię z zaciekłym oporem. Łączna liczba 230 000 ofiar po obu stronach podkreśla oszałamiający koszt ludzki tej kampanii. Brutalne przypomnienie górskich walk, które zdefiniowały ten front" - opowiada k.u.k. Galizisches IR Nr.15, Gefreiter, Ditmar Kumarberg, czyli wokalista 1914 o utworze "1916 (The Südtirol Offensive)".

Album "Viribus Unitis" ukaże się 14 listopada nakładem wytwórni Napalm Records.

"'Viribus Unitis' opowiada o wspólnej sile i idei, o tym, że prawdziwa moc tkwi w jedności. Samotnie można upaść - razem możemy zwyciężyć i osiągnąć nasze cele: pokonać wroga, uciec z niewoli, przetrwać i wrócić do rodziny. Wracamy z nową historią. Historią życia i waleczności żołnierza, który zetknął się z Wielką Wojną w swoim rodzinnym Lwowie i przeszedł przez nią całą. Ramię w ramię, dzięki wspólnym wysiłkom Ukraińców, Polaków, Węgrów, Słoweńców, Czechów, Słowaków, Żydów, Chorwatów, Bośniaków, Niemców - wszystkich narodów, które tworzyły rozległe Austro-Węgry. Imperia nie liczyły ludzi - rzucały ich w maszynkę do mięsa, gdzie przetrwanie było możliwe tylko dzięki jedności. Pomagając sobie nawzajem. Poświęcając się dla bliskich i towarzyszy broni" - tłumaczą przekaz nowej płyty Ukraińcy z 1914.

"To historia o zaślepieniu wojną i potęgą imperium, o gorączce bitwy, uświadomieniu sobie i akceptacji rzeczywistości, przebudzeniu, zmieniających się wartościach, niewoli i wyzwoleniu. To historia o niezłomnej woli życia i nadziei pośród przerażającej i krwawej wojny. To historia o nowym, małym życiu, które zmienia wszystkie zasady i zmusza do spojrzenia na to, co znane, z innej perspektywy. To historia o miłości. To historia o stracie i śmierci. 'Viribus Unitis' to moment, w którym ból, śmierć, strata, samotność i strach cię otaczają. Ale wciąż jesteś niezłomny!" - dodają muzycy ze Lwowa.

Na nowej płycie zespół gościnnie wsparli Aaron Stainthorpe z My Dying Bride i High Parasite ("1918 Pt. 3: ADE (A Duty to Escape)"), Christopher Scott z Precious Death ("1918 Pt. 2: POW (Prisoner of War)") i Jerome Reuter z Rome (finałowy utwór "1919 (The Home Where I Died)").

Kim są metalowi żołnierze z 1914?

Tematyka utworów zespołu obraca się wokół czasów I wojny światowej. To właśnie od roku wybuchu tego konfliktu grupa wzięła swoją nazwę. W swoich utworach Ukraińcy wykorzystują też sample z przemowami z tamtych czasów, bitewnymi odgłosami czy dźwiękami wojennego sprzętu.

Muzycy posługują się też żołnierskimi stopniami i pseudonimami, łącznie z przydziałem do konkretnych oddziałów. W skład zespołu wchodzą: k.u.k. Galizisches IR Nr.15, Gefreiter, Ditmar Kumarberg (wokal), K.K. LIR Czernowitz Nr.22 Oberleutnant, Witaly Wyhovsky (gitara), K.K. LIR Stanislau Nr.20 Zugsführer, Oleksa Fisiuk (gitara), k.u.k. Galizisch-Bukowina'sches IR Nr.24, Feldwebel, Armen Howhannisjan (bas) i perkusista Igor "Reich" Kovalenko, który w 2025 r. zastąpił K.K. LIR. Lemberg Nr.19 Fähnrich, Rostislawa Potoplachta (perkusja).

Dotychczasowy dorobek zamyka trzeci album "Where Fear And Weapons Meet". W utworze "...And A Cross Now Marks His Place" Ukraińców wsparł gościnnie sam Nick Holmes, frontman brytyjskiego Paradise Lost i wokalista sztokholmskiego Bloodbath.

1914 i szczegóły nowej płyty "Viribus Unitis" (tracklista):

1. "War In (The Beginning of the Fall)"

2. "1914 (The Siege of Przemyśl)"

3. "1915 (Easter Battle for the Zwinin Ridge)"

4. "1916 (The Südtirol Offensive)"

5. "1917 (The Isonzo Front)"

6. "1918 Pt 1: WIA (Wounded in Action)"

7. "1918 Pt 2: POW (Prisoner of War)"

8. "1918 Pt 3: ADE (A duty to escape)"

9. "1919 (The Home Where I Died)"

10. "War Out (The End?)".

