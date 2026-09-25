Zenek rusza w trasę z folkmetalowym zespołem. "To dla nas wielka sprawa"

1 października w gdańskim klubie Drizzly Grizzly rozpocznie się trasa Zenka Grabowskiego i zespołu Cronica. Koncerty potrwają do końca listopada, a dla folkmetalowej formacji będzie to największe takie przedsięwzięcie w jej dotychczasowej działalności.

Zanim muzycy ruszą w Polskę, postanowili nagrać wspólną piosenkę. Inicjatywa wyszła od Grabowskiego, który od kilku lat śledzi twórczość Croniki. Szczególne wrażenie zrobił na nim album "Ukony", a później także koncert grupy.

"Jestem fanem zespołu Cronica od kiedy usłyszałem płytę 'Ukony'. A od pierwszego koncertu z nimi jestem wielbicielem zespołu Cronica. Gdy zapadła decyzja o wspólnej trasie, zaraz potem zaproponowałem im wspólny utwór" - mówi muzyk znany z grupy Kabanos.

Zenek Grabowski i Cronica nagrali "Niebieską iskrę"

Propozycja szybko przerodziła się w pracę nad "Niebieską iskrą". Utwór jest już dostępny w serwisach streamingowych oraz na YouTube, a podczas nadchodzących koncertów po raz pierwszy zabrzmi na żywo.

Grabowski przyznaje, że członkowie Croniki od początku podeszli do pomysłu z dużym entuzjazmem. Równie dobrze współpracę wspomina Darek Dąbek.

"Nagranie wspólnego utworu z Zenkiem to dla nas wielka sprawa. Bawiliśmy się przy tym fantastycznie. Nasza pasja, miłość do muzyki, zaangażowanie i przede wszystkim radość z tworzenia - to wszystko połączyliśmy w 'Niebieskiej iskrze'" - opowiada muzyk Croniki.

Dąbek nie ukrywa, że zespół czeka przede wszystkim na spotkanie ze słuchaczami. W ciągu dwóch miesięcy formacja zagra więcej koncertów niż podczas jakiejkolwiek wcześniejszej trasy.

Zagrają 21 koncertów w całej Polsce

Po inauguracji w Gdańsku muzycy odwiedzą Warszawę, Łódź, Sulęcin, Wrocław, Kutno, Toruń, Kołobrzeg, Chojnice, Poznań, Sosnowiec i Kraków. W listopadzie pojawią się również w Bielsku-Białej, Szczecinie, Otwocku, Legnicy, Kaliszu, Bydgoszczy, Elblągu oraz Białymstoku. Ostatni koncert odbędzie się 28 listopada w Białej Podlaskiej.

W wybranych miastach skład wieczoru uzupełnią zaproszone zespoły. Na trasie pojawią się Punched Orange, Demeted, Miyasis, Insekt, Chałtcore, Sick Saints, AntyRefleks, Tomigan i Blackend.