Po blisko 10 latach Sabaton ponownie zagra w Trójmieście - koncert odbędzie się 31 maja 2026 r. w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot). Bilety na to wydarzenie trafią do sprzedaży 20 listopada (godz. 10:00).

"Są zespołem, który wyprzedaje u nas największe obiekty, bo ich popularność jest ogromna. Sabaton zna w naszym kraju prawie każdy, nawet jeśli niekoniecznie słucha metalu. Wszystko dzięki tradycjom historycznym w tekstach i oczywiście świetnej muzyce - pompatycznej, lecz przebojowej. Wysokiej formy Szwedów w studiu dowodzi najnowsza płyta, 'Legends', a koncertowo? Musicie zobaczyć to sami, oni słabych występów nie dają" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Sabaton powraca do Polski. "Zapierający dech w piersiach"

Sabaton to jeden z najpopularniejszych zespołów ze Szwecji. W Polsce cieszą się kultowym statusem, dając u nas blisko 50 koncertów.

"Ich wzniosły, pełen walecznej energii power/heavy metal rozgrzewa serca fanów z całego świata. Występ formacji będzie tym z gatunku zapierających dech w piersiach" - czytamy w zapowiedzi.

Dodajmy, że 22 listopada Sabaton pojawi się na wyprzedanym koncercie w Tauron Arenie Kraków. Formację poprzedzać będzie w roli gościa The Legendary Orchestra, która wykonuje utwory Sabatonu, ale symfoniczne. Bez przesterów i metalu - za to z instrumentami smyczkowymi i nie tylko.

Obecnie zespół tworzą: Joakim Brodén (wokal), Pär Sundström (bas), Chris Rörland gitara), Hannes Van Dahl (perkusja) i Thobbe Englund (gitara).

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP