"Zanim runął mur, zatrząsł się katowicki Spodek. W lutym 1987 roku Metallica po raz pierwszy pojawiła się w Polsce - za mityczną żelazną kurtyną, w samym środku szarej, komunistycznej rzeczywistości. Dwa dni, dwa historyczne koncerty i wydarzenia, które na zawsze zmieniły polską scenę muzyczną i zbudowały wyjątkową relację na linii zespół - polscy fani" - czytamy w opisie nowego wydania książkowego albumu "Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain".

Na trzy miesiące przed 40. rocznicą tych dwóch niezapomnianych koncertów w Spodku (10 i 11 lutego 1987 r.) ponownie w sprzedaży pojawi się dwujęzyczne (po polsku i angielsku) wydawnictwo dokumentujące tamte dni. Album dostępny będzie w wersji mocno rozszerzonej o nowe wątki i niepublikowane dotąd grafiki. Całość zostanie wydana w dużym, poziomie formacie A4.

Każdy egzemplarz zamówiony w przedsprzedaży zostanie premiowany limitowaną numerowaną kartą kolekcjonerską z grafiką bezpośrednio nawiązującą do wydarzeń z 1987 r. i wizyty Metalliki w Spodku. Każda karta posiada indywidualny numer naniesiony za pomocą hologramu autentyczności. Karta jest dostępna wyłącznie w okresie przedsprzedaży i nigdy nie trafi do osobnej sprzedaży.

Metallica po raz pierwszy w Polsce. Te koncerty przeszły do legendy

"Książka 'Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain' przenosi mnie w czasie, pozwala przeżywać ten koncert za sprawą absolutnie wyjątkowych, unikatowych, nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęć. Ponad 250 stron dokumentacji z bezprecedensowego wydarzenia nie tylko w skali Polski, ale też centralno-wschodniej części Europy. Jestem przekonany, że opisane koncerty Metalliki z 1987 roku były zderzeniem kulturalnym łączącym Polaków z wielkim światem i kolejnym kopniakiem w mur, który ostatecznie runął dwa lata później. Cudowna przygoda, fantastyczna lektura, mnóstwo wyjątkowych komentarzy nie tylko moich kolegów z branży, ale też ludzi anonimowych, fanów, którzy byli świadkami tych epickich zdarzeń!" - komentuje Adam "Nergal" Darski, lider naszej eksportowej gwiazdy metalu, grupy Behemoth.

Całość zawiera ponad 250 stron wypełnionych po brzegi archiwaliami, unikalnymi wspomnieniami organizatorów, relacjami dziennikarzy, krytyków, fanów i przede wszystkim głosami samych muzyków. Za rzetelność relacji i treść albumu odpowiada Mateusz Żyła (m.in. autor wywiadu rzeki z Romanem Kostrzewskim z zespołu Kat). Słowo wstępne napisał Leszek Gnoiński, dziennikarz, reżyser i scenarzysta. Wydawnictwu patronuje oficjalny i licencjonowany polski fanklub Overkill.pl.

Rozwiń

"Wspaniała książka! W trakcie czytania miałem ciary i czułem adrenalinę pojawiającą się przed wejściem na scenę lub przy zetknięciu ze swoim ulubionym, wyczekiwanym przez lata zespołem. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką rozkosz odczuwali szczęśliwcy, którzy w lutym 1987 roku weszli do katowickiego Spodka, aby zobaczyć koncert największego zespołu na świecie" - opowiada Wacław "Vogg" Kiełtyka, lider grupy Decapitated i były gitarzysta amerykańskiego Machine Head.

Piotr "Peter" Wiwczarek, wokalista i gitarzysta zespołu Vader, jeden z pionierów metalowej ekstremy w Polsce, dodaje: "Rewolucja zaczęła się na Zachodnim Wybrzeżu USA i… przebiła się przez żelazną kurtynę. Nadszedł ten dzień, kiedy czterech długowłosych młodzików, odzianych w skóry i dżinsy, zawitało do Polski. Sam koncert, jak i cała na niego wyprawa jest do dziś często i gęsto wspominana na spotkaniach thrashowych weteranów polskiej sceny ówczesnego metalowego podziemia. Dla mnie (dla nas!) było to nie mniej ważne wydarzenie jak pewnie wizyta Rolling Stones w Polsce dla naszych ojców".

Metallica - legendarna wizyta w Polsce w 1987 r.

W lutym 1987 roku Metallica po raz pierwszy przyjechała z koncertami do Polski. Było to o tyle zaskakujące, że w naszym kraju nie można było ówcześnie zakupić legalnie żadnej z płyt tego zespołu. Przedstawiciele Pagartu (państwowa firma) dwoili się i troili, by Metallica wystąpiła w Polsce. Trzeba było zabezpieczyć honorarium (w obcej walucie), zorganizować logistykę (srogą zimą, w czasach przedautostradowych) i przekonać samych muzyków, że w dalekim kraju leżącym za tak zwaną żelazną kurtyną są fani głodni ich twórczości. Fani, którzy zrobią wszystko, by zobaczyć swoich idoli na żywo.

Koniec końców Metallica przyjechała do Polski i dała taki show, że pamięta się to do dzisiaj. W międzyczasie spotkała się z fanami (oficjalnie w salce konferencyjnej hotelu "Warszawa" w Katowicach i nieoficjalnie - w jednym z hotelowych pokoi), zwiedziła obóz zagłady w Oświęcimiu, wybrała się na zakupy do osiedlowych sklepów i w dwie strony przejechała "gierkówkę" autokarem "Orbisu" (pamiętne zdjęcie autorstwa Rossa Halfina przy znaku drogowym w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego).

Rozwiń

Każdy z koncertów w Spodku przyciągnął około 8 tys. fanów. Metallikę w stolicy Śląska poprzedzał katowicki Kat.

Do dzisiaj w kwaterze głównej Metalliki w USA w honorowym miejscu jest zawieszona flaga z napisem "Katowice 87. Metallica Welcome to Poland" - rzucony na scenę prezent od fanów zza żelaznej kurtyny.