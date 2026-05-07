Xandria powraca do Polski na dwa koncerty. Kiedy premiera nowej płyty "Eclipse"?

Michał Boroń

W połowie października do Polski na dwa koncerty powróci niemiecka grupa Xandria. Gwiazda gotyckiego metalu ujawniła właśnie szczegóły nowej płyty "Eclipse".

Ambre Vourvahis śpiewa do mikrofonu na scenie, obok niej gitarzysta Xandrii, kolorowe oświetlenie.
Ambre Vourvahis (Xandria) w akcjiMiikka SkaffariGetty Images

7 sierpnia pojawi się płyta "Eclipse", którą zapowiada premierowy singel "The Shannon's Home". Nadchodzący materiał ma być najbardziej różnorodny w dotychczasowym dorobku grupy Xandria.

"Każda piosenka ma swoją własną tożsamość - podróż pełną odkryć - a jednak wszystkie należą do tego samego świata. Klasyczne, inspirowane latami 80. metalowe riffy sąsiadują z nisko strojonymi, nowoczesnymi gitarami metalowymi; filmowe, orkiestrowe brzmienia spotykają się z wpływami celtyckiego folku, a mroczne elementy elektroniczne mieszają się z intymnymi, rockowymi momentami" - czytamy.

Początki niemieckiej formacji Xandria sięgają połowy lat 90. Wydany po pięciu latach wydawniczej przerwy album "The Wonders Still Awaiting" (2023) otworzył kolejny rozdział w historii zespołu. Nowy skład grupy skupiony wokół pomysłodawcy Xandrii, Marco Heubauma (gitara, klawisze) wypracował jeszcze mocniejsze i mroczniejsze brzmienie, jednocześnie zachowując pierwotnego ducha.

U boku lidera pojawili się wokalistka Ambre Vourvahis, gitarzysta Rob Klawonn i perkusista Dimitrios Gatsios.

Z tym materiał Xandria powróci do Polski na dwa koncerty. Czołowy zespół niemieckiego symfonicznego metalu zagra w Warszawie (Hydrozagadka, 13 października) i Krakowie (Zaścianek, 14 października).

Na obu koncertach w roli specjalnych gości pojawią się inni przedstawiciele symfonicznego metalu: Seven Spires (USA) oraz Secret Rule (Włochy). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 8 maja o godzinie 10:00.

Xandria - szczegóły nowej płyty "Eclipse" (tracklista):

1. "Syzygy"
2. "Eclipse"
3. "Colours"
4. "The Shannon's Home"
5. "The Grand Delusion"
6. "Wave Of Tanis"
7. "Northstar"
8. "Masquerade"
9. "The Last Generation"
10. "The Poetry Of The Real World"
11. "Lore".

