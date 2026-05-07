7 sierpnia pojawi się płyta "Eclipse", którą zapowiada premierowy singel "The Shannon's Home". Nadchodzący materiał ma być najbardziej różnorodny w dotychczasowym dorobku grupy Xandria.

"Każda piosenka ma swoją własną tożsamość - podróż pełną odkryć - a jednak wszystkie należą do tego samego świata. Klasyczne, inspirowane latami 80. metalowe riffy sąsiadują z nisko strojonymi, nowoczesnymi gitarami metalowymi; filmowe, orkiestrowe brzmienia spotykają się z wpływami celtyckiego folku, a mroczne elementy elektroniczne mieszają się z intymnymi, rockowymi momentami" - czytamy.

Xandria powraca do Polski na dwa koncerty z nowym albumem "Eclipse"

Początki niemieckiej formacji Xandria sięgają połowy lat 90. Wydany po pięciu latach wydawniczej przerwy album "The Wonders Still Awaiting" (2023) otworzył kolejny rozdział w historii zespołu. Nowy skład grupy skupiony wokół pomysłodawcy Xandrii, Marco Heubauma (gitara, klawisze) wypracował jeszcze mocniejsze i mroczniejsze brzmienie, jednocześnie zachowując pierwotnego ducha.

U boku lidera pojawili się wokalistka Ambre Vourvahis, gitarzysta Rob Klawonn i perkusista Dimitrios Gatsios.

Z tym materiał Xandria powróci do Polski na dwa koncerty. Czołowy zespół niemieckiego symfonicznego metalu zagra w Warszawie (Hydrozagadka, 13 października) i Krakowie (Zaścianek, 14 października).

Na obu koncertach w roli specjalnych gości pojawią się inni przedstawiciele symfonicznego metalu: Seven Spires (USA) oraz Secret Rule (Włochy). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 8 maja o godzinie 10:00.

Xandria - szczegóły nowej płyty "Eclipse" (tracklista):

1. "Syzygy"

2. "Eclipse"

3. "Colours"

4. "The Shannon's Home"

5. "The Grand Delusion"

6. "Wave Of Tanis"

7. "Northstar"

8. "Masquerade"

9. "The Last Generation"

10. "The Poetry Of The Real World"

11. "Lore".

