Xandria powraca do Polski na dwa koncerty. Kiedy premiera nowej płyty "Eclipse"?
W połowie października do Polski na dwa koncerty powróci niemiecka grupa Xandria. Gwiazda gotyckiego metalu ujawniła właśnie szczegóły nowej płyty "Eclipse".
7 sierpnia pojawi się płyta "Eclipse", którą zapowiada premierowy singel "The Shannon's Home". Nadchodzący materiał ma być najbardziej różnorodny w dotychczasowym dorobku grupy Xandria.
"Każda piosenka ma swoją własną tożsamość - podróż pełną odkryć - a jednak wszystkie należą do tego samego świata. Klasyczne, inspirowane latami 80. metalowe riffy sąsiadują z nisko strojonymi, nowoczesnymi gitarami metalowymi; filmowe, orkiestrowe brzmienia spotykają się z wpływami celtyckiego folku, a mroczne elementy elektroniczne mieszają się z intymnymi, rockowymi momentami" - czytamy.
Początki niemieckiej formacji Xandria sięgają połowy lat 90. Wydany po pięciu latach wydawniczej przerwy album "The Wonders Still Awaiting" (2023) otworzył kolejny rozdział w historii zespołu. Nowy skład grupy skupiony wokół pomysłodawcy Xandrii, Marco Heubauma (gitara, klawisze) wypracował jeszcze mocniejsze i mroczniejsze brzmienie, jednocześnie zachowując pierwotnego ducha.
U boku lidera pojawili się wokalistka Ambre Vourvahis, gitarzysta Rob Klawonn i perkusista Dimitrios Gatsios.
Z tym materiał Xandria powróci do Polski na dwa koncerty. Czołowy zespół niemieckiego symfonicznego metalu zagra w Warszawie (Hydrozagadka, 13 października) i Krakowie (Zaścianek, 14 października).
Na obu koncertach w roli specjalnych gości pojawią się inni przedstawiciele symfonicznego metalu: Seven Spires (USA) oraz Secret Rule (Włochy). Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 8 maja o godzinie 10:00.
Xandria - szczegóły nowej płyty "Eclipse" (tracklista):
1. "Syzygy"
2. "Eclipse"
3. "Colours"
4. "The Shannon's Home"
5. "The Grand Delusion"
6. "Wave Of Tanis"
7. "Northstar"
8. "Masquerade"
9. "The Last Generation"
10. "The Poetry Of The Real World"
11. "Lore".