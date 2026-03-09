Przypomnijmy, że "Ghost Notes" to drugi - po opublikowanym na początku lutego utworze tytułowym - singel z nowego albumu Nervosy zatytułowanego "Slave Machine", który ukaże się w kwietniu.

Nervosa i poetyka ciężaru na singlu "Ghost Notes"

"'Ghost Notes' uwalnia nawałnicę ciężkich, acz dobrze rozpoznawalnych riffów napędzanych żywiołowymi bębnami i niebywale wściekłymi wokalami Priki Amaral. Numer ten, zwieńczony potężną gitarową solówką, przedstawia kolejne oblicze wszechstronnej thrashowej ekipy z Brazylii" - czytamy o premierowej kompozycji formacji powstałej w Sao Paulo.

"Mocne i ciężkie riffy z mnóstwem groove'u ukazujące głębokie emocje w bardzo poetycki sposób; pod wieloma względami zdecydowanie wyjątkowa kompozycja" - o swoim nowym singlu napisały członkinie Nervosy.

Powstały do singla "Ghost Notes" teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Nervosa: Album "Slave Machine" w szczegółach. Co już wiemy?

Szósty longplay zespołu rodem z Sao Paulo nagrano w studiu Persephonic. Miks i mastering odbyły się w Jurassic Recordings. Nad całością - wraz z członkiniami Nervosy - czuwał ponownie Martin Furia, argentyński muzyk i producent, a zarazem gitarzysta Destruction, ojców chrzestnych teutońskiego thrashu.

"'Slave Machine' to najbardziej brutalniejszy i najbardziej melodyjny album Nervosy. Jesteśmy dumne z tego, że poszłyśmy o krok dalej, zachowując własne korzenie" - o swoim nowym dokonaniu mówiły wcześniej podopieczne austriackiej Napalm Records.

Okładkę albumu "Slave Machine" zaprojektował Alcides Junior, brazylijski artysta, który jest także autorem pracy zdobiącej "Jailbreak" - poprzednią płytę Nervosy z 2023 roku.

Longplay "Slave Machine" ujrzy światło dzienne 3 kwietnia nakładem wspomnianej wytwórni z miasta Eisenerz w środkowej Austrii - popularnego ośrodka narciarskiego. Materiał dostępny będzie w wersji CD w digipacku, cyfrowo, na kasecie oraz w edycji winylowej (także dwupłytowej).

Nervosa w nowym rozdaniu. Kto dołączył do składu?

Przypomnijmy, że "Jailbreak", opublikowany pod koniec września 2023 roku, piąty album zespołu, był zarazem pierwszym longplayem death / thrashowej ekipy, na którym Prika Amaral, brazylijska gitarzysta i założycielka Nervosy, przejęła również obowiązki wokalistki. U jej boku w aktualnym składzie death / thrashowej grupy powstałej w Sao Paulo, a rezydującej od kilku lat w Grecji, figurują dwie Greczynki: basistka Hel Pyre i gitarzystka Helena Kotina. Od tego 2025 roku nową twarzą w barach Nervosy jest - co ciekawe - druga basistka Emmelie Herwegh, znana także z niderlandzkiej deathmetalowej grupy Sisters Of Suffocation, w której pełni funkcję gitarzystki rytmicznej. W tym roku z kolei do składu formacji powróciła bułgarska perkusistka Michaela Naydenova, którą - po zagraniu na płycie "Jailbreak" - przez ostatnie dwa lata zastępowała Brazylijka Gabriela Abud.

"Jestem jedyną członkinią figurującą w tym zespole od samego początku. Od samego początku komponowałam też riffy, partie wokalne, pisałam teksty i robiłam wiele różnych rzeczy, stąd część tożsamości Nervosy to moja działka. W ten sposób zachowujemy korzenie Nervosy, lubię jednak dawać swobodę w tworzeniu nowej wizji, pomysłów i rozwiązań, a te pochodzą od nowych dziewczyn. Uwielbiam łączyć różne style, sprawia to bowiem, że wszystko wychodzi lepiej i na tym polega idea zespołu" - o podstawowych założeniach zmieniającego się składu mówiła w 2025 roku Priscila dos Santos Amaral vel Prika Amaral.

Nervosa - szczegóły albumu "Slave Machine" (tracklista):

1. "Impending Doom"

2. "Slave Machine"

3. "Ghost Notes"

4. "Beast Of Burden"

5. "You Are Not A Hero"

6. "Hate"

7. "The New Empire"

8. "30 Seconds"

9. "Crawling For Your Pride"

10. "Learn Or Repeat"

11. "The Call"

12. "Speak In Fire".

