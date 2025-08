Wyciekły szczegóły prywatnego pogrzebu Ozzy'ego Osbourne'a. Jak wyglądało pożegnanie legendy?

Przypomnijmy, że Ozzy Osbourne zmarł 22 lipca w wieku 76 lat, nieco ponad dwa tygodnie po specjalnym koncercie "Back To The Beginnning" w jego rodzinnym Birmingham. Hołd żegnającej się ze sceną grupie Black Sabbath oddały największe gwiazdy ciężkiego grania. Było wiadomo również, że będzie to ostatni występ Ozzy'ego.

W pogrzebie uczestniczyli m.in. koledzy z oryginalnego składu Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, a także Zakk Wylde (gitarzysta towarzyszący Ozzy'emu w jego solowych projektach), James Hetfield i Rob Trujillo (Metallica), Elton John, Rob Zombie, Marilyn Manson, Corey Taylor (Slipknot). Mowę miał wygłosić Yungblud, który zachwycił podczas "Back To The Beginnning" wykonaniem utworu "Changes" Black Sabbath. To właśnie on w ostatnich latach zaprzyjaźnił się z Ozzym i Sharon, zapraszając ich do udziału w jego teledysku "The Funeral".