"Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Wszystko co najgorsze czai się w tekstach kolejnych czterech znakomitych zespołów, które dołączają do programu Mystic Festival 2026" - czytamy we wpisie organizatorów.

Podczas metalowego święta w Stoczni Gdańskiej zagrają Fulci (brutalny death metal w hołdzie dla Lucio Fulciego, słynnego włoskiego reżysera, scenarzysty i aktora znanego z horrorów), francuski Eihwar ("muzyka na taneczne parkiety Wikingów"), cieszący się statusem weteranów grind/sludge metalu Soilent Green z Luizjany (USA) oraz Der Weg einer Freiheit (post black metal z Niemiec).

Kto zagra na Mystic Festival 2026?

Jak już informowaliśmy, przyszłoroczna edycja Mystic Festivalu odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r. w Stoczni Gdańskiej. Wiadomo już, że headlinerami będą dowodzony przez Zakka Wylde'a Black Label Society, żegnająca się ze sceną legenda thrash metalu - Megadeth oraz pomorski Behemoth.

Poza tym ogłoszono już takie nazwy, jak m.in. Anthrax, Forbidden, Overkill, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record, Embryonic Autopsy, Kublai Khan TX, Scour, Acid King, Winterfylleth, Down, Ice Nine Kills, Evergrey, Martyrdöd, Marduk, BØLZER, Static-X, Gaahls Wyrd, Corrosion of Conformity, Coroner, Decapitated, Frontside, Hostia, Mastodon, Benediction, Grave, Unleashed, Severe Torture, Saxon, Cavalera Conspiracy, Primordial, Eyehategod, Carpenter Brut, A.A. Williams, Rotting Christ, Shining, Gatecreeper, Black Tusk i Escuela Grind.

