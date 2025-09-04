Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji Mystic Festivalu byli Duńczyk King Diamond, żegnająca się ze sceną brazylijska Sepultura oraz In Flames, pionierzy melodyjnego death metalu ze Szwecji. Poza tym przez cztery dni święta metalu w Stoczni Gdańskiej zagrała blisko setka wykonawców reprezentujących niemal wszystkie odmiany ciężkiego grania.

Wśród gwiazd znaleźli się m.in. Exodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Death Angel, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth i Jinjer.

Mystic Festival 2026 z pierwszym ogłoszeniem. Kto zagra w Gdańsku?

"Jak zawsze na Mystic Festival możecie spodziewać się wszystkich odmian ciężaru" - napisali organizatorzy, prezentując pierwszych wykonawców przyszłorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 3-6 czerwca 2026 r.

W Gdańsku zagrają Black Label Society, Blood Incantation, the Gathering, Six Feet Under, Septicflesh, Master Boot Record oraz Embryonic Autopsy.

Black Label Society to łącząca heavy metal i sludge ekipa dowodzona przez Zakka Wylde'a, wieloletniego gitarzystę zespołu Ozzy'ego Osbourne'a, obecnie występującego w składzie Pantery. Pod tym szyldem zespół wydał 11 albumów studyjnych. Ostatnim materiałem pozostaje płyta "Doom Crew Inc." z listopada 2021 r.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 851,76 zł.

