Działający od 2019 r. Bastardane z Savannah (stan Georgia) tworzą obecnie Luca Badan (bas, wokal), Ethan Sirotzki (gitara) i Castor Hetfield (perkusja, wokal). Po rozstaniu z Jakiem Dallasem Bennem (wokal, bas) obowiązkami wokalnymi podzielili się Badan i Hetfield.

Dotychczasowy dorobek tria obejmuje dwa pełnometrażowe albumy: "Is This Rage?" (2022) i "Catatonic Symphony" (2024). Już po zmianie składu zespół wypuścił dwa single "Mother's Tongue" i "Taciturn & Morose". Do tego pierwszego nagrania powstał teledysk, który nakręcił Calum Palmer.

Utwór "Mother's Tongue" został wyprodukowany przez Joe Duplantiera, lidera francuskiej grupy Gojira, która towarzyszy Metallice na tegorocznej trasie (zagrali też na Stadionie Śląskim w Chorzowie 19 maja).

W klipie zagrały m.in. obie siostry Castora: 28-letnia Cali Hetfield i 24-letnia Marcella Hetfield. Cała trójka przyszła na świat ze związku Jamesa Hetfielda i Franceski Tomasi. Wokalista i gitarzysta grupy Metallica po 25 latach rozwiódł się ze swoją żoną, tłumacząc to "różnicami nie do pogodzenia". Obecnie jest zaręczony z Adrianą Gillett.

Castor Hetfield (Bastardane): Kim są idole syna lidera Metalliki?

Perkusista Bastardane jako swoje główne inspiracje wymienia takie zespoły, jak m.in. Corrosion of Conformity, Opeth i Tool. Twórczość tria to mieszanka sludge, stonera i groove metalu.

"Wszyscy jesteśmy synami swoich ojców. Mój po prostu odnosi sukcesy w branży, w której działamy. To nie jest uciążliwe, ale trochę denerwujące, gdy ludzie próbują nas porównywać, bo przecież jesteśmy odrębną grupą, a on jest odrębną osobą. Tworzymy własną muzykę" - podkreśla Castor Hetfield w rozmowie z Savannah Morning News.

"W internecie, kiedy wyszukuje się nasz zespół, twarz mojego taty jest wszędzie i to dla mnie trochę dziwne. Jesteśmy odrębną grupą i chcemy torować sobie własną drogę. Nie próbujemy tu czerpać korzyści z czyjegoś sukcesu" - mówi stanowczo perkusista Bastardane.

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