Przypomnijmy, że słynna grupa z Phoenix w Arizonie, której brzmienie oscyluje wokół groove, thrash i death metalu z pierwiastkami muzyki etnicznej z różnych stron świata, już pod koniec sierpnia wypuściła "Storm The Gates" - pierwszy singel z nowego albumu "Chama", 13. longplaya Soulfly, mającego swoim charakterem nawiązywać do debiutu formacji sprzed 27 lat. Pod koniec września dołączył do niego drugi singel "Nihilist".

Wraz z premierą świeżego materiału zespół opublikował wideoklip do trzeciej premierowej kompozycji "No Pain = No Power", w którym formacja pod wodzą Brazylijczyka Maksa Cavalery połączyła zamiłowanie do mieszanych sztuk walki z muzyką metalową.

Soulfly: "No Pain = No Power". Kto wystąpił w teledysku do nowego utworu?

Wideoklip "No Pain = No Power" jest debiutem Zyona Cavalery, perkusisty Soulfly i syna Maksa, w roli reżysera i scenarzysty. W teledysku (oraz samym utworze z płyty) wystąpili gościnnie Gabriel Franco, wokalista amerykańskiej grupy Unto Others spod znaku heavy metalu i gothic rocka; i Ben Cook, frontman kanadyjskiej formacji No Warning (thrash / crossover / hardcore punk); a gitarową solówkę zagrał sam Dino Cazares, żywa legenda amerykańskiej sceny metalowej oraz lider kalifornijskiego Fear Factory. To jednak nie wszystko.

W klipie do kompozycji określanej jako buntowniczy hymn, w którym siła wykuwa się w walce, możemy też zobaczyć dwóch profesjonalnych zawodników MMA (mieszanych sztuk walki) znanych m.in. z organizacji UFC, czyli Brazylijczyka Nikolasa Mottaę oraz Amerykanina Biaggio Ali Walsha, wnuka legendarnego boksera wagi ciężkiej Muhammada Alego.

"Moim zdaniem to najlepszy utwór i teledysk z udziałem gości. Nikolas Motta, Biaggio, Dino, Igor A, Bootsie, Gabe i Ben uczynili z 'No Pain = No Power' wspólne arcydzieło! Zyon wyniósł ten album i teledysk na wyższy poziom. Po raz pierwszy napisał scenariusz i wyreżyserował wideoklip. Liczę, że połączenie UFC z metalem zainspiruje zupełnie nowej pokolenie fanów!" - powiedział Max Cavalera, lider Soulfly.

"Mam wrażenie, jakby to było wczoraj, oglądanie walk UFC z rodziną i rozmawianie o tym, jak fajnie byłoby znaleźć w jakimś zawodniku bratnią duszę. A potem zobaczyliśmy Pereirę (Aleksa Sandro Silvę Pereirę, byłego brazylijskiego mistrza UFC w wadze średniej i półciężkiej) wykorzystującego 'Itsari' (instrumentalny utwór Sepultury z albumu 'Roots' jako temat muzyczny przy wychodzeniu do walk) i byliśmy pozamiatani. 'No Pain = No Power' udowadnia, że marzenia są na wyciągnięcie ręki" - dodał Zyon Cavalera.

Teledysk "No Pain = No Power" Soulfly możecie zobaczyć poniżej:

Dodajmy, że cieszącą się niesłabnącą popularnością wśród polskich fanów formację pod wodzą Brazylijczyka Maksa Cavalery mogliśmy zobaczyć 7 czerwca na deskach poznańskiego klubu Tama, a na początku lipca na jubileuszowej, 10. edycji Rockowiska Zwierzyniec.

Sepultura: Album "Chama" w szczegółach

Longplay "Chama" zarejestrowano ponownie w Platinum Underground Studio w Mesa w Arizonie pod okiem Johna Aquilino. Współproducentem płyty - obok uznanego fachowca Arthura Rizka (także miks i mastering) - jest Zyon Cavalera, od 2013 roku perkusista Soulfly, a prywatnie syn Maksa.

"'Chama' to brazylijskiej słowo oznaczające płomień. Oznacza również wezwanie. 'Chama' inspirowana jest energią chwili. Ta płyta to brzmienie ognia Soulfly!" - wyjaśniał wcześniej Max Cavalera.

"Według mnie nowy album posiada ducha przygody pierwszej płyty ('Soulfly' z 1998 r.), choć dźwiękowo różni się od niej - jest bardziej misterny, a być można nawet cięższy, masywniej pulsujący. Jednak pod względem ducha i charakteru, przypomina pierwszą płytę" - dodał były frontman brazylijskiej Sepultury.

Po kwietniowym rozstaniu z długoletnim basistą Mike'em Leonem, na płycie "Chama" zagrali sesyjnie Igor Amadeus Cavalera (partie basu; muzyk m.in. Go Ahead & Die, Nailbomb, Healing Magic), czyli syn Maksa i młodszy brat Zyona; oraz Mike De Leon, od 2023 roku koncertowy gitarzysta Soulfly, a także członek grupy Philip H. Anselmo & The Illegals. W jednym z utworów mamy też usłyszeć Dino Cazaresa, gitarzystę i lidera kalifornijskiego Fear Factory. Autorką okładki jest Carletta Parrish.

Następca albumu "Totem" (2022 r.) ujrzał światło dzienne 24 października nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny jest m.in. cyfrowo, w wersji CD oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Soulfly - szczegóły albumu "Chama" (tracklista):

1. "Indigenous Inquisition"

2. "Storm The Gates"

3. "Nihilist"

4. "No Pain = No Power"

5. "Ghenna"

6. "Black Hole Scum"

7. "Favela / Dystopia"

8. "Always Was, Always Will Be..."

9. "Soulfly XIII"

10. "Chama".

