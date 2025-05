"'Wrath (Bring Fire)' to pierwszy wypuszczony utwór Death Angel z udziałem całego zespołu od czasu naszego nominowanego do nagrody Gammy albumu 'Humanicide' z 2019 roku. Numer ten powstał w trakcie pandemii. Tekst i melodię napisałem w styczniu 2021 roku. W tamtym okresie, jak każdy z nas, utknąłem w domu zagubiony, wściekły i bardzo zdezorientowany. Oglądałem też znacznie więcej telewizji niż zazwyczaj, m.in. programy związane z fantastyką i epoką średniowiecza, które, choć bardzo popularne w tym czasie, były dla mnie, już jako osoby dorosłej, pewną nowością. Patrząc z perspektywy czasu, miało to sens, wszyscy bowiem potrzebowaliśmy wówczas nowych form eskapizmu, ucieczki od ogólnoświatowego piekła, przed które przechodziliśmy. Stało się to częściowo źródłem inspiracji dla tekstu” - o premierowej kompozycji powiedział Mark Osegueda, wokalista Death Angel.