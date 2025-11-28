Album "Eon Of Obscenity" zarejestrowano w studiu Southwing Audio w Houston pod okiem Bena Gotta. Miksem i masteringiem zajął się Chris Kritikos, grający na gitarze i klawiszach muzyk amerykańskiej grupy Oceans Of Slumber z pogranicza progresywnego metalu i rocka. Okładkę zaprojektował Rudi Yanto, indonezyjski artysta, którego prace zdobią nagrania wielu przedstawicieli ekstremalnej sceny metalowej.

Stabbing przed premierą "Eon Of Obscenity". Co już wiemy o nowym longplayu Amerykanów?

W utworze "Nauseating Composition" zaryczał gościnnie Ricky Myers, perkusista i jeden z założycieli kalifornijskiego Disgorge, a od 2019 roku wokalista Suffocation - nowojorskiej legendy death metalu. Na "Eon Of Obscenity" usłyszymy także dwóch nowych muzyków Stabbing: basistę Matta Daya oraz perkusistę Arona Hetsko.

"Nowy album ukazuje potencjał naszego zespołu. Jest bardziej dopracowany, ale bez produkcyjnej przesady. Nie majstrowaliśmy zbytnio przy efektach czy montażu dźwięku. Zależało nam na zachowaniu surowości brzmienia, jaką miały klasyczne zespoły. I to właśnie chcieliśmy osiągnąć, coś bardzo szczerego. Z drugiej strony jest to materiał wyznaczający nowy etap - ulepszenie brzmienia Stabbing i naszego muzycznego warsztatu, w tym moich wokali" - zaznacza stojąca w Stabbing przy mikrofonie Bridget Lynch, której aberracyjnie wręcz brutalny głos wprawił już niejednego zaprawionego w bojach konesera gatunku w stan osłupienia.

Następcę debiutanckiej płyty "Extirpated Mortal Process" z końca 2022 roku pilotuje singel "Inhuman Torture Chamber".

"Poza brutalną i zaawansowaną technicznie warstwą instrumentalną, 'Inhuman Torture Chamber' ukazuje nieludzkie wręcz zdolności wokalne Lynch i jej talent do przechodzenia od niskich gardłowych rejestrów do krótkich, wysokich dźwięków przypominających świergot, który ledwie daje się uznać za należący do człowieka, wynosząc tym samym Stabbing na nieznane dotąd wyżyny brutalności" - czytamy o premierowej kompozycji kwartetu z USA.

Teledysk do singla "Inhuman Torture Chamber" Stabbing możecie zobaczyć poniżej:

"Eon Of Obscenity" to także niewątpliwy awans wydawniczy Stabbing, będzie to bowiem debiut Amerykanów w barwach niemieckiej Century Media Records - jednej z najważniejszych metalowych wytwórni nie tylko na Starym Kontynencie. Drugi longplay formacji z Teksasu trafi do sprzedaży 30 stycznia 2026 roku. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz na winylu w dwóch wariantach kolorystycznych.

Stabbing - kim jest wschodząca gwiazda muzyki ekstremalnej?

Od samego początku filarami powstałego w 2021 roku Stabbing są wokalistka Bridget Lynch oraz gitarzysta Marvin Ruiz, członek kilku innych lokalnych zespołów z Houston, a od ponad dwóch lat także muzyk Devourment, działającego od trzech dekad, czołowego przedstawiciela slam / death metalu z Dallas. Wszystko zaczęło się od chęci wzorowania się na muzycznych idolach.

"Chcieliśmy naśladować styl zespołów, które bardzo nam się podobały, no i zwyczajnie czerpać z tego radość, dobrze się przy tym bawić. Myślę tu zwłaszcza o oldskulu lat 90. i brutalnych deathmetalowych formacjach z początku lat dwutysięcznych. Disgorge, Deeds Of Flesh, tego typu granie" - początki Stabbing wspomina Bridget Lynch.

"Kiedy chodziłam do liceum i zaczynałam interesować się brutalnym death metalem, odkryłam (szkocki) zespół Cerebral Bore, który miał wokalistkę (Simone Pluijmers z Niderlandów). Chciałam być jak ona, naśladować ją. To było bardzo inspirujące. Liczę więc na to, że gdy ludzie, a zwłaszcza młode dziewczyny, po raz pierwszy słyszą Stabbing, mamy na nich podobny wpływ" - mówi amerykańska wokalistka.

Po wypuszczeniu w 2021 roku demówki i EP-ki "Ravenous Psychotic Onslaught", a także wydaniu pod koniec następnego roku, owacyjnie przyjętego, debiutanckiego albumu "Extirpated Mortal Process" (pod banderą Comatose Music z Karoliny Północnej), na Stabbing zwróciła uwagę Century Media Records. Nie bez wpływu na podpisanie kontraktu z renomowaną wytwórnią z Niemiec był również udział Stabbing w amerykańskiej trasie ("Ancient Unholy Uprising Tour 2023") u boku legend death metalu z USA: Incantation i Suffocation. Od tamtej pory notowana aktualnych podopiecznych dortmundzkiej wytwórni stale rosną.

"Choć mamy dziś do czynienia z nową falą zespołów spod znaku slam i brutalnego death metalu, nigdy nie sądziłam, że ludzie będą uważać nas za istotnego przedstawiciela tej czy innej sceny. Często spotykamy młode zespoły, które mówią nam, że nasze pierwsze demo było dla nich ogromnym źródłem inspiracji, co wręcz zwala nas z nóg. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że mój brutalny deathmetalowy zespół będzie mieć taką siłę oddziaływania" - dodała Lynch, która w 2023 roku przez moment była nawet koncertową wokalistką samego Suffocation.

Pozostaje jeszcze pytanie, jak w takim razie teksański kwartet definiuje dziś swoje podejście do gatunku określanego mianem brutalnego death metalu, czy też tzw. modern death metalu, wynikającego z połączenia brutalności z techniczną biegłością.

"Jest to po prostu coś jeszcze bardziej ekstremalnego. Innymi słowy, jest tu wszystko, co ekstremalne w death metalu, tyle że przesunięte o krok dalej. Wokale. Bębny. Riffy. Jeszcze większa szybkość i dalsze przekraczanie granic" - spiritus movens Stabbing precyzuje Bridget Lynch.

Stabbing - szczegóły albumu "Eon Of Obscenity" (tracklista):

1. "Rotting Eternal"

2. "Inhuman Torture Chamber"

3. "Masticate The Subdued"

4. "Eon Of Obscenity"

5. "Reborn To Kill Once More"

6. "Ruminations"

7. "Nauseating Composition"

8. "Their Melted Remains"

9. "Sonoluminescent Hemoglobinopathy"

10. "Symphony Of Absurdity"

11. "Sinking Into Catatonic Reality".

Miuosh szczerze o blaskach i cieniach sławy. "Czemu udajesz kogoś innego?" INTERIA.PL