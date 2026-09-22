To kolejna zmiana w ostatnim czasie w składzie DragonForce. Przypomnijmy, że w maju do brytyjskiego zespołu dołączyła kanadyjska wokalistka Alissa White-Gluz, do jesieni 2025 r. śpiewająca w deathmetalowej grupie Arch Enemy.

Teraz powermetalowcy ogłosili, że z powodu utrzymujących się problemów z szumami usznymi Marc Hudson tymczasowo zawiesza swoją aktywność w zespole, w tym z prac nad nowym albumem i planów koncertowych na lata 2026-2027. Wokalista ma jednak nadal być obecny za kulisami, współpracując z menedżmentem brytyjskiej grupy.

DragonForce ogłosił od razu nazwisko jego następcy, którym został wieloletni przyjaciel i dawny trener wokalny Marca - Alessio Garavello, były wokalista Arthemis i Power Quest.

DragonForce po zmianach

"Przez ostatnie piętnaście lat Marc wkładał całe serce w ten zespół, a jego głos stał się nieodłączną częścią naszej tożsamości. Ochrona jego słuchu jest kwestią, w której nigdy nie oczekiwalibyśmy od niego jakichkolwiek ustępstw. Wolimy, by był zdrowy i pozostał z nami na długie lata, niż żebyśmy mieli teraz forsować działania kosztem jego zdrowia. Nadal jest z nami każdego dnia, choć w innej roli, i życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia" - przekazał Herman Li, gitarzysta i lider DragonForce.

Drugi z współzałożycieli, gitarzysta Sam Totman, podkreśla, że wybór następcy był prosty.

"Alessio jest częścią naszej historii dłużej, niż wielu ludziom się wydaje. To on pomagał kształtować głos Marca na samym początku, więc doskonale rozumie te utwory od podszewki. Nie jest tu jednak po to, by kogokolwiek udawać - we wszystko, co śpiewa, wnosi własne ciepło i energię. To, jak brzmi w nowym materiale, rozpaliło w nas wszystkich prawdziwą iskrę; wierzymy, że pokochacie go tak samo jak my" - mówi Sam Totman.

To właśnie Alessio Garavello będzie odpowiadał za męskie wokale, wspierając Alissę White-Gluz. Nadchodzący album DragonForce będzie opierał się na formule dwóch wokali, a nowe utwory mają się pojawić już pod koniec września.

Skład grupy poza wymienionymi muzykami uzupełniają Alicia Vigil (bas) i Gee Anzalone (perkusja).

DragonForce swoją twórczość określa mianem "ekstremalny power metal", a zespół wyróżniają przede wszystkim wirtuozerskie popisy gitarowe i teksty oparte na fantasy. Formacja cieszy się kultowym statusem wśród graczy wideo - najpopularniejszy utwór "Through the Fire and Flames" z płyty "Inhuman Rampage" kilkukrotnie pojawił się w grach z serii "Guitar Hero".