Podobnie jak wszystkie poprzednie płyty Witchsorrow, "The Devil And All His Works", piąty i długo oczekiwany album zespołu z miasta Farnborough w hrabstwie Hampshire w południowej Anglii, nagrano pod okiem Chrisa Fieldinga, producenta i byłego członka liverpoolskiej grupy Conan. Za projekt okładki odpowiada Bumblepunk. Według zapowiedzi następca wysoko ocenianego longplaya "Hexenhamme" z 2018 roku ma być na wskroś doommetalowy.

"Po dwóch dekadach posługi, 'The Devil And All His Works' to ich najbardziej zniewalające kazanie" - czytamy o pierwszej od ośmiu lat płycie Witchsorrow.

Witchsorrow przed premierą albumu "The Devil And All His Works". Co już wiemy?

"Zależało mi na tym, żeby wszystko było tak prawdziwe, jak to tylko możliwe. Wszystko musiało być totalnie doommetalowe, nawet w większym stopniu, niż wcześniej. Wciąż z dumą określamy się zespołem doommetalowym. Nie znam niczego innego" - o podstawowych założeniach, którymi kierowano się przy powstawaniu albumu "The Devil And All His Works", mówi Nick "Necroskull" Ruskell, grający na gitarze wokalista Witchsorrow.

Teksty i tytuł nowej płyty brytyjskiego tria zaczerpnięto z okultystycznej książki autorstwa legendarnego angielskiego pisarza Dennisa Wheatleya z 1971 roku. Znaczenie "The Devil And All His Works" zasadza się na tym, że diabeł jest obecny we wszystkim, chodzi więc o to, by wiedzieć, kiedy go wpuścić, a kiedy wypędzić.

"Pisząc teksty, zauważyłem, że jakaś jego część była we wszystkim, co przychodziło mi do głowy, jako metafora rzeczy zarówno dobrych, jak i złych. Już wcześniej pisałem opowieści ku przestrodze, o ludziach zawierających faustowski pakt z diabłem, nie zdając sobie sprawy z czym mają do czynienia, tutaj jednak miało to inną wagę. Wśród poruszanych tematów pojawiają się radość wynikająca z dekadencji i grzechu, nawiązania do tymczasowości i śmierci, ale i poczucie istnienia jakiejś mrocznej siły na skraju rzeczywistości, która skrywa nieszczęście, o jakie można się potknąć" - wyjaśnia Necroskull.

Na "The Devil And All His Works" nie zabrakło też gości. W utworze "A Quintessence Of Dust" gitarową solówkę zagrał Sammy Urwin z Employed To Serve, a w "Hades Chains" (drugim singlu po "Bacchus") zaśpiewała gościnnie Serena Cherry z Svalbard i Noctule.

Wspomniany "Hades Chains" określono jako najbardziej tajemniczy, ciężki i okultystyczny numer Witchsorrow, który oczaruje każdego fana tria z Wielkiej Brytanii.

Czy tak właśnie podziała na was singel "Hades Chains", możecie się przekonać oglądając teledysk poniżej:

Album "The Devil And All His Works" trafi na rynek już 3 lipca nakładem angielskiej Church Road Records, której założycielem jest wspomniany Sammy Urwin. Materiał dostępny będzie w edycji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Witchsorrow - kim są?

Angielska grupa Witchsorrow powstała w 2005 roku z inicjatywy Nicka "Necroskull" Ruskella (wokal / gitara) i Emily "Witch" Ruskell (bas), którzy w życiu prywatnym są małżeństwem. Nick Ruskell jest także redaktorem poczytnego brytyjskiego magazynu muzycznego "Kerrang!".

"Fanatyzm poddanych Black Sabbath oraz doommetalowych arcykapłanów z Cathedral, Reverend Bizarre, Electric Wizard, Candlemass i Saint Vitus, uczynił Witchsorrow jednym z czołowych przedstawicieli podziemnej sceny" - czytamy o brzmieniowych proweniencjach tria z hrabstwa Hampshire.

"Na przestrzeni dwóch dekad i czterech albumów ich brzmienie zachował tradycje doom metalu, wykuwając im własne miejsce w ramach gatunku. Przywołując lęk i rozpacz pomnikowego utworu 'Black Sabbath', muzyka Witchsorrow to także ta wyznawana przez nieprzejednanych w swych poglądach fanatyków metalu - dumnych i wyzbytych wstydu" - dodano o grupie, która uczestniczyła w licznych festiwalach, w tym Download, Roadburn, ArcTanGent i Desertfest.

Prócz założycielskiego duetu, aktualny skład Witchsorrow uzupełnia perkusista Scott "Doom" Taylor, który w 2025 roku zastąpił Davida Wilbrahama. "Wilbrahammer" zdążył jeszcze zarejestrować swoje partie na nowy album "The Devil And All His Works".

Witchsorrow - szczegóły albumu "The Devil And All His Works" (tracklista):

1. "Omnia Finiuntur"

2. "Bacchus"

3. "Hades Chains"

4. "Altar"

5. "In Triumph We Rot!!!"

6. "Lamentation"

7. "A Quintessence Of Dust".

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