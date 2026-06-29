Wiosłowanie niesie reprezentację Norwegii na mundialu. Fani metalu znają to od lat

Podczas trwających piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku furorę na trybunach robią m.in. fani Norwegii. Drużyna prowadzona na boisku przez napastnika Erlinga Haalanda (4 bramki, wicelider w klasyfikacji najskuteczniejszych) bez problemu awansowała z grupy, a w 1/16 finału we wtorek o godz. 19 zmierzy się z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. W kolejnym etapie zwycięzca spotka się z wygranym z pary Brazylia - Japonia.

Na mundialu Norwegów wspierają ich fani, którzy udają synchroniczne wiosłowanie. Kibice aktywnie biorą też udział w akcjach w ojczyźnie - nawet 17 tys. miało pojawić się na akcji prowadzonej przez byłego biegacza narciarskiego Pettera Northuga przez Pałacem Królewskim w Oslo. Z kolei na festiwalu Tons of Rock do wspólnego wiosłowania zasiadło ok. 40 tys. fanów ciężkich brzmień.

Epickie wiosłowanie na mundialu niesie Norwegię. Fani metalu znają to od lat

Pierwsze ślady wspólnego wiosłowania pochodzą właśnie z metalowych koncertów. Najstarszy dobrze udokumentowany pochodzi z 2009 r. i jest związany z występem szwedzkiego zespołu Amon Amarth na brytyjskim festiwalu Bloodstock Open Air.

Rytuał funkcjonuje jako "epic viking rowing". W 2022 r. grająca melodyjny death metal grupa wydała utwór "Put Your Back Into The Oar", której tytuł można tłumaczyć jako wezwanie do mocniejszego wiosłowania. Działająca od końca lat 90. formacja ze względu na teksty i sceniczną estetykę odwołujące się do mitologii nordyckiej jest często kojarzona z viking metalem.

"W Norwegii 'wiosłowanie' po raz pierwszy pojawiło się prawdopodobnie właśnie na naszym festiwalu. Amon Amarth grał tu wielokrotnie i za każdym razem setki fanów tworzyły 'rowing pit'" - powiedział PAP rzecznik Tons of Rock Lars Baade.

Dodajmy, że zespół jest również dobrze znany w Polsce, gdzie występował wielokrotnie. Szwedzi 29 października zagrają w PreZero Arenie Gliwice, a towarzyszyć im będą Orbit Culture i Soilwork.

Metalowi wikingowie szykują nowy materiał, którego pierwszą zapowiedzią był singel "We Rule the Waves". Dotychczasowy dorobek zamyka 12. studyjny album "The Great Heathen Army" z 2022 r.

Wiosłowanie w Polsce kojarzone jest również z grupą Kult - od pewnego czasu tak reagują fani w trakcie "Piosenki młodych wioślarzy".

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