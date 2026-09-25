Po ponad dwóch latach od ukazania się albumu "Ascension", Wingless powracają z nowym materiałem "Vision Beyond Form", którego okładkę zaprojektował (podobnie jak dwóch poprzednich płyt) Rafał Wechterowicz, artysta znany ze współpracy z takimi tuzami metalu jak Slayer, Mastodon, Behemoth, Kreator i Machine Head.

Wingless po zmianach z nową wizją. Co już wiemy o płycie "Vision Beyond Form"?

"'Vision Beyond Form' to 36 minut bezkompromisowego death metalu w jego najbardziej esencjonalnej odsłonie. Materiał łączy ciężar, surowość i mrok z wysokim poziomem instrumentalnego kunsztu oraz organicznym, naturalnym brzmieniem całości. To świadoma i konsekwentnie zrealizowana wizja muzyki metalowej, inspirowana klasyką gatunku z lat 80. i 90., jednocześnie zachowująca własny charakter i tożsamość" - czytamy o szóstym longplayu grupy pod wodzą gitarzysty Grzegorza Luzara.

"Vision Beyond Form" jest zarazem nowym rozdziałem w historii zespołu, na początku tego roku bowiem skład Wingless zasilił nowy wokalista Marcin Urbaś. Muzyk, doskonale znany również z krakowskiego Sceptic, zastąpił przy mikrofonie Michała "Xaaya" Loranca, który występował w barwach Wingless od 2021 roku.

Wingless o świecie, którego jeszcze nie znamy. O czym opowiada singel "Crossing The Abyss"?

Do sieci trafił właśnie "Crossing The Abyss" - pierwszy singel z albumu "Vision Beyond Form", do którego nakręcono również teledysk stworzony (do koncepcji Grzegorza Luzara) przez Jana Gajewskiego.

"'Crossing The Abyss' to coś więcej niż tylko jeden z utworów na nowym albumie Wingless. To utwór, który wyrósł z potrzeby zmierzenia się z tym, co dzieje się wewnątrz człowieka. Otchłań nie oznacza tutaj końca, lecz granicę, którą trzeba przekroczyć, aby pozostawić za sobą wszystko to, czym byliśmy do tej pory. Pisząc ten tekst, chciałem wejść w przestrzeń, w której nie ma już gotowych odpowiedzi ani etykiet, które mogłyby określić, kim jesteśmy" - o przesłaniu nowego utworu mówi Grzegorz Luzar.

"Pozostaje pustka, chaos i konieczność stworzenia siebie na nowo, od podstaw. Właśnie dlatego ten utwór jest dla mnie tak ważny - mówi o zniszczeniu, ale jednocześnie o narodzinach czegoś nowego. Muzycznie chciałem uchwycić właśnie to napięcie: zderzyć brutalność, ciężar i mrok death metalu z poczuciem, że gdzieś poza tym wszystkim znajduje się świat, którego jeszcze nie znamy" - dodał założyciel Wingless.

Wideoklip "Crossing The Abyss" Wingless możecie zobaczyć poniżej:

Płyta "Vision Beyond Form" ujrzy światło 6 listopada, ponownie nakładem Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

Wingless - kim są?

Formację Wingless powołano do życia na początku 2012 roku w Krakowie. Na przestrzeni kilkunastu lat, wraz z pojawianiem się kolejnych albumów zespół coraz wyraźniej zwracał się w stronę death / doom metalu, a jego twórczość polecana jest dziś zwłaszcza fanom gigantów death metalu z Morbid Angel, Immolation, Death, Atheist i Pestilence.

W muzycznym dorobku Wingless odnajdujemy albumy "Hatred Is Purity" (2014 r.), "The Blaze Within" (2016 r.), "Triada" (2018 r.), "Nonconform" (2021 r.) i "Ascension" (2024 r.). Na dwóch ostatnich z wymienionych płyt funkcję wokalisty pełnił Michał "Xaay" Loranc (opuścił zespół w tym roku), uznany artysta grafik metalowej sceny, od 2008 roku związany także z krakowską grupą Redemptor spod znaku technicznego death metalu, w której stoi przy mikrofonie.

Skład Wingless tworzą doświadczeni muzycy, którzy byli lub są związani z szeregiem innych grup lokalnej sceny metalowej. Na czele zespołu niezmiennie od samego początku stoi gitarzysta i lider Grzegorz Luzar. Aktualne szeregi krakowskiej formacji uzupełniają perkusista Piotr Wójcik (eks-Delight, Forgotten Souls i Outfight), basista Darek Zieliński (także w Schaderian) oraz najnowszy nabytek, czyli wokalista Marcin Urbaś, frontman technicznych deathmetalowców z krakowskiego Sceptic oraz tarnowskiego Schismatic, były lekkoatleta (specjalizujący się w biegu na 200 metrów), rekordzista i wielokrotny mistrz Polski w hali i medalista m.in. Halowych Mistrzostw Europy.

Wingless - szczegóły albumu "Vision Beyond Form" (tracklista):

1. "The Beast And The Star"

2. "Crossing The Abyss"

3. "Formula Of Fire"

4. "Proclamation Of The Void Star"

5. "Will Is The Law"

6. "Whispers"

7. "The Gnosis Of Decay"

8. "Mindfulness".