"The Gnosis Of Decay" to drugi - po wrześniowej premierze numeru "Crossing The Abyss" - singel z szóstego longplaya małopolskiej formacji. W porównaniu z ciężarem poprzedniej kompozycji, utwór "The Gnosis Of Decay" to deathmetalowa eksplozja o olbrzymiej sile rażenia.

Wingless wyprowadza brutalny cios. Singel "The Gnosis Of Decay" to deathmetalowy atak stworzony do grania na żywo

"'The Gnosis Of Decay' ukazuje zupełnie inne oblicze nowego albumu. To szybki, bezpośredni i bezkompromisowy, dwuminutowy deathmetalowy atak. Chcieliśmy, aby ten utwór nie dawał słuchaczowi ani chwili wytchnienia i uderzał z pełną mocą już od pierwszych sekund. To jeden z tych numerów, które powstały z myślą o koncertowym wykonaniu. Brutalny, intensywny i przede wszystkim stworzony po to, by wyzwalać energię podczas występów na żywo" - o drugim singlu z nowej płyty powiedział Grzegorz Luzar, gitarzysta i założyciel Wingless.

Premierowy utwór "The Gnosis Of Decay" Wingless możecie sprawdzić poniżej:

Wingless: Album "Vision Beyond Form" w szczegółach. Co już wiemy?

Po ponad dwóch latach od ukazania się albumu "Ascension", Wingless powracają z nowym materiałem "Vision Beyond Form", którego okładkę zaprojektował (podobnie jak dwóch poprzednich płyt) Rafał Wechterowicz, artysta znany ze współpracy z takimi tuzami metalu jak Slayer, Mastodon, Behemoth, Kreator i Machine Head.

"'Vision Beyond Form' to 36 minut bezkompromisowego death metalu w jego najbardziej esencjonalnej odsłonie. Materiał łączy ciężar, surowość i mrok z wysokim poziomem instrumentalnego kunsztu oraz organicznym, naturalnym brzmieniem całości. To świadoma i konsekwentnie zrealizowana wizja muzyki metalowej, inspirowana klasyką gatunku z lat 80. i 90., jednocześnie zachowująca własny charakter i tożsamość" - czytamy o szóstym longplayu grupy pod wodzą Grzegorza Luzara.

"Vision Beyond Form" jest zarazem nowym rozdziałem w historii zespołu, na początku tego roku bowiem skład Wingless zasilił nowy wokalista Marcin Urbaś. Muzyk, doskonale znany również z krakowskiego Sceptic, zastąpił przy mikrofonie Michała "Xaaya" Loranca, który występował w barwach Wingless od 2021 roku.

Muzykę na "Vision Beyond Form" skomponował Grzegorz Luzar, autorami tekstów są Grzegorz Luzar i Marcin Urbaś. Album wyprodukowali Grzegorz Luzar i Piotr Luzar, a miks i mastering są efektem pracy Michała Pijocha.

Płyta "Vision Beyond Form" ujrzy światło 6 listopada, ponownie nakładem Selfmadegod Records z Białej Podlaskiej.

Wingless - kim są?

Formację Wingless powołano do życia na początku 2012 roku w Krakowie. Na przestrzeni kilkunastu lat, wraz z pojawianiem się kolejnych albumów zespół coraz wyraźniej zwracał się w stronę death / doom metalu, a jego twórczość polecana jest dziś zwłaszcza fanom gigantów death metalu z Morbid Angel, Immolation, Death, Atheist i Pestilence.

W muzycznym dorobku Wingless odnajdujemy albumy "Hatred Is Purity" (2014 r.), "The Blaze Within" (2016 r.), "Triada" (2018 r.), "Nonconform" (2021 r.) i "Ascension" (2024 r.). Na dwóch ostatnich z wymieniowych płyt funkcję wokalisty pełnił Michał "Xaay" Loranc (opuścił zespół w tym roku), uznany artysta grafik metalowej sceny, od 2008 roku związany także z krakowską grupą Redemptor spod znaku technicznego death metalu, w której stoi przy mikrofonie.

Skład Wingless tworzą doświadczeni muzycy, którzy byli lub są związani z szeregiem innych grup lokalnej sceny metalowej. Na czele zespołu niezmiennie od samego początku stoi gitarzysta i lider Grzegorz Luzar. Aktualne szeregi krakowskiej formacji uzupełniają perkusista Piotr Wójcik (eks-Delight, Forgotten Souls i Outfight), basista Darek Zieliński (także w Schaderian) oraz najnowszy nabytek, czyli wokalista Marcin Urbaś, frontman technicznych deathmetalowców z krakowskiego Sceptic oraz tarnowskiego Schismatic, były lekkoatleta (specjalizujący się w biegu na 200 metrów), rekordzista i wielokrotny mistrz Polski w hali i medalista m.in. Halowych Mistrzostw Europy.

Wingless - szczegóły albumu "Vision Beyond Form" (tracklista):

1. "The Beast And The Star"

2. "Crossing The Abyss"

3. "Formula Of Fire"

4. "Proclamation Of The Void Star"

5. "Will Is The Law"

6. "Whispers"

7. "The Gnosis Of Decay"

8. "Mindfulness".