Wielka impreza metalowa powraca do Polski! Pokrywa się z innym lubianym festiwalem

Agencja Live Nation opublikowała 14 października w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zobaczyć możemy siedem starych dat oraz jedną z przyszłości - 3 czerwca 2026 roku. W opisie znaleźć możemy jedynie słowa "Save the date!" (tłum. zapiszcie datę!).

Co wiadomo o powrocie Impact Festival?

Fani niemal natychmiastowo zwrócili uwagę na fakt, że daty z przeszłości to terminy, w których odbywał się w Polsce Impact Festival. Wydarzenie organizowane w latach 2012-2019 gościło gwiazdy takie jak Black Sabbath, System of a Down, Slipknot czy Rammstein.

Rozwiń

Podczas ostatniej edycji główną gwiazdą była grupa Tool, której towarzyszyli Alice In Chains, Black Rebel Motorcycle Club, Uncle Acid & The Deadbeats, 1000 Mods oraz Fiend.

Na ten moment organizatorzy nie zapowiedzieli jeszcze artystów, którzy zagrają na przyszłorocznym Impact Festivalu. Wkrótce powinnyśmy jednak poznać pierwsze szczegóły. Warto również zaznaczyć, że impreza pokrywać się będzie z innym popularnym świętem metalu, jakim jest Mystic Festival, który odbędzie się między 3 a 6 czerwca w Stoczni Gdańskiej.

Margaret nie mogła powstrzymać łez podczas Bitwy w "The Voice of Poland" TVP