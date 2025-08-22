Podczas piątej edycji Ostrów Rock Festival (26-27 lipca) wystąpili m.in. Katatonia, Quidam, Soen, Vulkan i Meer oraz Turbo, które w ostatniej chwili w awaryjnym trybie zastąpiło izraelską grupę Orphaned Land. Ci ostatni nie mogli dotrzeć do Polski przez problemy logistyczne związane z przesunięciem lotów.

Teraz organizatorzy festiwalu odsłonili pierwsze karty - wiadomo już, że w Ostrowie Wielkopolskim zagrają m.in. Scardust (prog metal z Izraela) i Imaginature (symphonic metal, Polska).

Tiamat zagra na Ostrów Rock Festival 2026

Jedną z gwiazd przyszłorocznej edycji będą Szwedzi z zespołu Tiamat. Ekipa dowodzona przez Johana Edlunda zaprezentuje wyjątkowy koncert poświęcony dwóm kultowym albumom: "Clouds" (1992) i "Wildhoney" (1994).

"Czeka nas wieczór pełen magii, melancholii i ponadczasowych dźwięków, które na zawsze wpisały się w historię rocka i metalu" - czytamy w zapowiedzi.

Dorobek formacji zamyka płyta "The Scarred People" z 2012 r. Obecnie u boku śpiewającego i grającego na gitarze lidera występują perkusista Lars Sköld i basista Anders Iwers oraz koncertowi muzycy: klawiszowiec Rikard Zander, basista Gustaf Hielm oraz gitarzyści Magnus Henriksson i Simon Johansson.

Dodajmy, że grupa była jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festivalu w Gdańsku.

