Przypomnijmy, że na początku września Exumer, czołowych przedstawicieli thrashu zza naszej zachodniej granicy, powróci do Polski. Jak informowaliśmy pod koniec lipca weteranów niemieckiej sceny metalowej rodem z Wiesbaden w środkowych Niemczech (obecnie działający z Frankfurtu nad Menem) zobaczymy 7 września w krakowskim klubie Zaścianek. Z najnowszych wieści z obozu Exumer dowiadujemy się, że dwa dni przed imprezą w stolicy Małopolski Niemcy zagrają dodatkowy koncert.

Exumer wraca do Polski - co już wiemy o koncertach thrashmetalowców zza Odry?

Podopieczni legendarnej Metal Blade Records ponownie odwiedzą nasz kraj w ramach wrześniowych koncertów pod szyldem "Scorching Eastern Europe 2025", w ramach których zagrają m.in. na wrześniowym Nuclear Intervention Fest w Czechach.

Imprezę w Krakowie poprzedzi koncert, który odbędzie się 5 września w sali koncertowej Kosmos w Szczecinie, budynku dawnego kina o tej samej nazwie. Gościem specjalnym na imprezie w stolicy województwa zachodniopomorskiego będzie powstała w 2024 roku, miejscowa formacja Morthan spod znaku thrash / death metalu.

"Exumer jest jednym z najpopularniejszych thrashowych składów, jakie na świat wydała niemiecka scena. Ich piąty album, 'Hostile Defiance', to 42-minutowy zastrzyk agresji, energii i melodyjnych niespodzianek. Zespół poszerzył brzmienie o nowe rytmy i harmonie, nie tracąc przy tym klasycznego pazura. Exumer rusza w trasę koncertową po Europie, by promować ostatnie wydawnictwo i umocnić swoją pozycję na scenie. To manifest dziedzictwa niemieckiego thrashu z lat 80. w nowoczesnym wydaniu" - pisali wcześniej organizatorzy polskich koncertów Exumer z klubu Zaścianek i Gryf Events.

Teledysk do utworu "King's End" Exumer z albumu "Hostile Defiance" możecie zobaczyć poniżej:

Bilety na krakowski koncert Exumer dostępne są w przedsprzedaży w cenie 109 zł (20 zł więcej w dniu imprezy). Z kolei bilety na imprezę w Szczecinie można nabić w cenach 70 zł (I pula), 80 zł (II pula) i 100 zł (na bramce w dniu koncertu).

Exumer - kim są?

Niemiecka formacja, która w tym roku obchodzi 40. urodziny, powstała w 1985 roku z inicjatywy frontmana Mema V. Steina i gitarzysty Raya Mensha; obaj do dziś figurują w składzie Exumer. Thrashowa grupa zasłynęła na metalowej scenie przede wszystkim dwoma pierwszymi albumami: kultowym debiutem "Possessed By Fire" z 1986 r. (wyprodukowanym przez Harrisa Johnsa, uznanego niemieckiego fachowca współpracującego z m.in. Coroner, Helloween, Tankard, Kreator, Sodom i Voivod) oraz wydanym rok później "Rising From The Sea" (oba w barwach niemieckiej wytwórni Disaster).

Zespół rozpadł się na początku lat 90., by wraz z podpisaniem kontraktu z Metal Blade Records powrócić na dobre w 2008 roku. Od tamtej pory Exumer wypuścił trzy kolejne płyty: "Fire & Damnation" (2012 r.), "The Raging Tides" (2016 r.) i "Hostile Defiance" (2019 r.).

Aktualne szeregi grupy, której styl ma swe źródła w twórczości m.in. Slayera, Venom i Kreator, uzupełniają gitarzysta Marc Bräutigam, basista Alex Voss oraz - od tego roku - perkusista Jerome Reil, prywatnie syn Jürgena "Ventora" Reila, ikonicznego bębniarza i współzałożyciela Kreator - żywej legendy teutońskiego thrashu.

Co naprawdę dzieje się na Pol'and'Rock Festivalu? Zobacz nagranie z pola INTERIA.PL