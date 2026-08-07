Warszawski backbone powraca z nowym albumem. Sprawdź pierwszy singel z płyty "Ama Nesciri"

Premierowa kompozycja "Radical Mystic" to zapowiedź konceptualnego albumu "Ama Nesciri" (łac. umiłuj bycie nieznanym / pragnij pozostać w ukryciu) opowiadającego historię Mistyka rozdzieranego przez konflikt pomiędzy postrzeganym światem a jego własnymi potrzebami duchowymi. Druga płyta backbone podejmuje temat powszechnej ludzkiej potrzeby duchowości w każdym jej wymiarze, nawiązując do światowych religii i filozofii.

Warszawski blackbone z pierwszą zapowiedzią z nowej płyty. O czym opowiada singel "Radical Mystic"?

W utworze "Radical Mystic" tytułowa postać Mistyka rozpoczyna swoją podróż ku oświeceniu, jednak porywczość serca i gorliwość kierują ją blisko religijnego fanatyzmu. Tekst utworu zainspirowany jest sufizmem, a w szczególności koncepcją dążenia do świętości, aby stać się "walim" - filarem wiary, którego modlitwy podtrzymują świat.

"Owoc prawie czterech lat intensywnej pracy i zwiastun pewnych zmian. To chyba najbardziej bezpośredni i piosenkowy utwór, jaki kiedykolwiek napisaliśmy. Odkrywamy tu dla was pierwszą kartę w opowiadanej przez nas na płycie historii, o której szczegółach opowiemy wkrótce. Dzięki za cierpliwość, też czekaliśmy bardzo długo na ten moment" - napisał Michał Kowalski, perkusista backbone i autor tekstów.

Singel "Radical Mystic" zarejestrowano m.in. w Mordor Studio (partie perkusji i wokale). Twórcą muzyki i okładki jest odpowiedzialny za miks Piotr Kowalczyk, który w szeregach stołecznego zespołu gra na gitarze, śpiewa i programuje syntezatory. Masteringiem zajął się Jacek Stasiak.

Utworu "Radical Mystic" backbone możecie posłuchać poniżej:

Premierę longplaya "Ama Nesciri" zaplanowano wstępnie na październik.

Kim są backbone?

Grupa backbone to warszawska formacja grająca nowoczesną mieszankę atmospheric / post / doom metalu. Zespół, aktywny od 2012 roku, tworzy muzykę oscylującą wokół inspiracji takimi wykonawcami jak Dirge, Opeth, Yob, Cult of Luna, Blindead czy Obscure Sphinx.

W muzyczny dorobku kwintetu z Warszawy odnajdujemy demo "Aetherlost" (2013 r.); EP-ki "Omega Wave" (2015 r.), "Grey Foundations Of Stone" (2021 r.) i "Voices Of The Void" (2023 r.); split "Doomed To Gloom" (2013 r., dzielony z Death Has Spoken); oraz debiutancki album

"Embracing Dissolution" (2022 r.). Wszystkie wymienione materiały ukazały się niezależnie sumptem zespołu.

Obecnie grupa kończy prace nad drugim longplayem oraz czwartą edycją własnego festiwalu Blood&Bone, z którego zyski przeznaczane są na wsparcie pacjentów chorych na raka kości.

Aktualny skład backbone, którego filarami są wspomniani Piotr Kowalczyk (gitara / wokal / syntezatory) i Michał Kowalski (perkusja), uzupełniają Aleksander "Loki" Boguszewski (gitara basowa / wokal), Artur Ściechowski (gitara) oraz nowy wokalista Piotr Kowalik, który figuruje w szeregach zespołu od 2025 roku.