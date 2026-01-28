Przypomnijmy, że pod koniec 2025 roku Vreid opublikowali singel "From These Woods", pierwszą zapowiedź nowego longplaya "The Skies Turn Black", który ujrzy światło dzienne na początku marca. Teraz dołączył do niego instrumentalny singel "Kraken", a jednocześnie element ścieżki dźwiękowej norweskiego filmu akcji / horroru / thrillera o tym samym tytule, którego kinowa premiera odbędzie się w Norwegii 6 lutego.

Vreid z singlem "Kraken" i historia, która zatoczyła koło, czyli jak norweska grupa trafiła do świata filmu

Akcja filmu, zapowiadanego jako przyszły kinowy przebój, rozgrywa się w norweskim regionie Sogn og Fjordane, w okolicach którego czai się mityczne tytułowe monstrum z morskich głębin. W ciągu roku obraz ten trafi do kin w ponad 35 krajach na całym świecie.

"Utwór skomponowany przez Kvåle (Jarle "Hválla" Kvåle, basistę Vreid) na potrzeby tego filmu to najczystsza ścieżka dźwiękowa Sogn (regionu z najdłuższym i najgłębszym fiordem w Norwegii, z którego pochodzi zespół). Kompozycja Vreid oddaje istotę sognametalu i legendy o Krakenie, tworząc idealny dźwiękowy krajobraz mrocznej natury, gdzie oba te elementy przenikają się i mają swój początek" - zaznacza Einar Loftesnes, producent filmu "Kraken".

"Dorastanie w otoczeniu Sognefjord przypomina czasami dorastanie w świecie Davida Lyncha. Einar przeniósł atmosferę Sogn do tego świata. Skomponowanie muzyki do uniwersum, które stworzył, było absolutnym zaszczytem. Jestem też dumny z faktu, że Vreid stał się tym samym częścią świata filmu" - powiedział Jarle Kvåle.

Co ciekawe, współpraca obu stron to zarazem historia, która zatoczyła koło. Na długo bowiem przed powstaniem Vreid, Einar Loftesnes był nauczycielem muzyki członków zespołu i pomagał im w nagraniach pierwszych demówek. Po ponad 30 latach producent i muzycy ponownie połączyli więc siły w przedsięwzięciu mającym swe korzenie w tym samym krajobrazie, mroku i bezkompromisowej wizji.

Teledysk do singla "Kraken", w którym nie zabrakło scen z filmu, możecie zobaczyć poniżej:

Vreid z kolejnymi szczegółami album "The Skies Turn Black" Co już wiemy?

Na "The Skies Turn Black", 10. i pierwszym od pięciu lat albumie Norwegów, Vreid (nor. gniew), jak wcześniej informowano, powracają do korzeni, istoty swojej sognametalowej tożsamości, zapuszczając się jednocześnie w najbardziej ambitne obszary muzyczne.

Produkcją następcy albumu "Wild North West" (2021 r.) zajął się Jarle "Hváll" Kvåle, basista Vreid we współpracy z - odpowiedzialnym za przebieg nagrań i miks - norweskim fachowcem Andersem Nordengenem, któremu asystował Kim Lillestøl. Płytę "The Skies Turn Black" zarejestrowano w Ampertone Studio. Materiał poddano masteringwi w renomowanym szwedzkim studiu Fascination Street pod okiem Tony'ego Lindgrena. W utworze "Loving The Dead" zaśpiewała gościnnie Agnete Kjølsrud, wokalistka norweskiej grupy Djerv. Autorem własnoręcznie namalowanej okładki jest Kim Holm, norweski artysta, z którego usług korzystali wcześniej m.in. 1349, Abbath i Sólstafir.

Wyjaśnijmy, że sognametal to termin ukuty przez tragicznie zmarłego ponad dwie dekady temu Terje "Valfara" Bakkena, założyciela kultowej grupy Windir, na gruzach której powstał Vreid. Ów styl grania charakteryzuje się m.in. zespoleniem blackmetalowej surowości brzmienia z nastrojowością przy wydatnym udziale klawiszy oraz elementami muzyki ludowej, a nawet archaicznego miejscowego dialektu, ściśle powiązanych z Sogndal - miastem w zachodniej Norwegii nad brzegiem najdłuższego i najgłębszego fiordu, a jednocześnie regionu, z którego pochodzą byli muzycy Windir, grający od ponad 30 lat pod szyldem Vreid.

Longplay "The Skies Turn Black" ujrzy światło dzienne 6 marca nakładem rodzimej Indie Recordings (m.in. CD w digipacku, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy w trzech wariantach kolorystycznych). Niespełna miesiąc później Vreid rozpocznie trasę po Europie, która będzie mieć też swój przystanek w naszym kraju.

Vreid przed wizytą w Polsce. U czyjego boku zagrają tym razem?

Norwegowie wystąpią w naszym kraju w ramach obejmującej aż 25 koncertów, europejskiej trasie pod szyldem "Mass Hallucination Tour", której główną gwiazdą będzie Hypocrisy - legenda szwedzkiego death metalu pod wodzą Petera Tägtgrena. W zakrojonym na szeroką skalę tournée wezmą też udział - jako gość specjalny - Abbath, czyli blackmetalowy projekt Olve Eikemo, byłego współzałożyciela i frontmana legendarnego norweskiego Immortal; oraz Vomitory - kolejni klasycy szwedzkiego death metalu.

"Cztery potęgi metalu z Północy na jednej scenie" zobaczymy 9 kwietnia 2026 roku na deskach klubu B90 w Gdańsku. Bilety na polski koncert w ramach "Mass Hallucination Tour" dostępne są w cenie 159 zł (plus opłata serwisowa).

Vreid - kim są?

Vreid to norweski zespół blackmetalowy powstały w 2004 roku na gruzach uznanej formacji Windir, która zakończyła działalność po tragicznej i nagłej śmierci Terje "Valfara" Bakkena. Lider i założyciel Windir zginął 14 stycznia 2004 roku w zamieci śnieżnej na skutek hipotermii.

Trzej pozostali muzycy Windir postanowili kontynuować swoją muzyczną działalność pod szyldem Vreid, grupy, która na przestrzeni ponad 30 lat wydała dziewięć albumów studyjnych, a w 2026 roku dołączy do nich najnowsza płyta "The Skies Turn Black".

W 2010 roku do basisty Jarle "Hválla" Kvåle, perkusisty Jørna "Steingrima" Holena i grającego na gitarze wokalisty Sture Dingsøyra (trzech niegdysiejszych członków Windir) dołączył - w miejsce Stiga Ese Eliassena - gitarzysta Stian "Storm" Bakketeig, również były muzyk Windir, co jeszcze bardziej umocniło wiązek Vreid ze spuścizną ich macierzystej formacji.

Ceniony przez fanów i krytyków styl grania norweskiego zespołu to wyjątkowa mieszanka melodyjnego black metalu, wypływów klasycznego rocka z lat 70. i 80. oraz wspomnianego, endemicznego rzec można sognametalu - dziedzictwa Windir, w który surowość black metalu splata się z epickimi motywami, viking i folk metalem oraz ludową muzyką i tradycją pochodzącą z malowniczych okolic Sogn og Fjordane (obecnie norweski okręg administracyjny Vestland w południowo-zachodniej części kraju, nad Morzem Północnym).

Vreid - szczegóły albumu "The Skies Turn Black" (tracklista):

1. "From These Woods"

2. "The Skies Turn Black"

3. "A Second Death"

4. "Kraken"

5. "Loving The Dead"

6. "Build & Destroy"

7. "Chaos"

8. "Flammen"

9. "Smile Of Hate"

10. "Echoes Of Life"

11. "The Earth Rumbles".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL