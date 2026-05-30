Informacja o zmianach w składzie Vomitory pojawiła się na profilu zespołu. Legenda death metalu z Karlstadu w Szwecji przekazała, że "pewna era" dobiega końca.

"37 lat temu założyłem ten zespół. Teraz nadszedł czas, abym odszedł. Chcę podziękować wszystkim fanom za ich wsparcie przez te wszystkie lata. Życzę Tobbenowi, Erikowi i CF wszystkiego najlepszego w dalszej karierze zespołu. Do zobaczenia w piekle!" - napisał gitarzysta Urban Gustafsson.

Jego koledzy podkreślili, że to nie koniec Vomitory, a wkrótce pojawią się szczegóły nadchodzącej "nowej ery".

Vomitory z nową płytą "In Death Throes"

Przypomnijmy, że 10 kwietnia pojawił się dziesiąty album "In Death Throes".

"'In Death Throes' jest kontynuacją 'All Heads Are Gonna Roll' (powrotnego albumu z 2023 r.), lecz z intensywnością o poziom wyżej. Christian (Fredriksson, nowy gitarzysta) szybko znalazł swoje miejsce, a nawet miał swój muzyczny wkład w powstanie czterech zabójczych numerów. Przełożyło się to na nieco większą różnorodność brzmienia, ale bez zbytniego odchodzenia od sprawdzonej formuły" - mówił przed premierą Tobias Gustafsson, perkusista Vomitory i jednocześnie brat Urbana.

Nagrania odbyły się w miejscowych studiach Leon Music (partie perkusji i wokale pod okiem producenta Rikarda Löfgrena) i Goff (ścieżki gitar i basu, gdzie za konsoletą w charakterze inżyniera dźwięku zasiadł wspomniany Christian Fredriksson). Miksem i masteringiem ponownie zajął się angielski muzyk i producent Lawrence Mackrory w swoim studiu Rorysound w szwedzkiej Uppsali; fachowiec znany ze współpracy z m.in. Paradise Lost, Bloodbath, Meshuggah i Katatonią. Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos / Remedy Art Design, z którego talentu korzystali wcześniej m.in. Evergrey, Suffocation, The Crown, Kamelot i dziesiątki innych metalowych formacji.

Dzień przed premierą nowego albumu zespół Vomitory pojawił się w klubie B90 w Gdańsku w ramach trasy "Mass Hallucination Tour" czterech potęg metalu z Północy. Główną gwiazdą był Hypocrisy - inna legenda szwedzkiego death metalu pod wodzą niestrudzonego Petera Tägtgrena. Gościem specjalnym był Abbath - blackmetalowy zespół / projekt Olve Eikemo, współzałożyciela i byłego frontmana kultowego norweskiego Immortal. Na scenie pojawili się także Norwegowie z Vreid - spadkobiercy schedy po legendarnym Windir.

Po odejściu Urbana Gustafssona w Vomitory pozostali Tobias Gustafsson (perkusja), Erik Rundqvist (bas) i Christian Fredriksson (gitara).





