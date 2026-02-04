"Choć Voivod nie jest zespołem, który wyprzedaje stadiony, to ciężko sobie wyobrazić historię metalu bez takich albumów jak ich 'Killing Technology', 'Dimension Hatröss' oraz 'Nothingface'. Grupa wyniosła thrash metal na wyższy poziom, opierając go na dysonansowych progresjach i lekko jazzujących riffach, wszystko ubarwiając tekstami, w których science fiction spotyka się z komentarzem politycznego świata" - podkreślają organizatorzy z Winiary Bookings.

Voivod wraca do Polski. "Koniecznie musicie nadrobić zaległości"

"Grają nieprzerwanie od 1982 roku, łącznie wydali 15 albumów, którymi wpływ wywarli na różne pokolenia. Voivod ma renomę zespołu innowacyjnego, ale też świetnego na żywo, o czym na pewno mieliście okazję przekonać się niejednokrotnie. Jeśli nie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości" - dodają.

Voivod powróci do Polski na dwa koncerty.

27.07. - Gdańsk, Drizzly Grizzly

28.07. - Warszawa, Hydrozagadka.

Bilety dostępne są w cenie 119,99 zł.

Dotychczasowy studyjny dorobek Kanadyjczyków zamyka album "Synchro Anarchy" z lutego 2022 roku. Ten materiał nagrał obecny skład, który tworzą odpowiedzialny za konceptualne teksty i oprawę graficzną perkusista Michel Langevin (skrywający się pod pseudonimem Away), wokalista Denis Bélanger (czyli Snake), Daniel "Chewy" Mongrain (gitara) i Dominic "Rocky" Laroche (bas).

