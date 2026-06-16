"Valhalla Calling! Týr wyruszą pod koniec roku na trasę jednym drakkarem z Twilight Force, Dragonland oraz Vanaheim" - zapowiadają organizatorzy koncertów z Winiary Bookings.

Cztery metalowe zespoły z nowymi albumami zaprezentują się pod koniec roku w Polsce na dwóch występach.

16.12. - Kraków, Hype Park

17.12. - Warszawa, Proxima.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 19 czerwca o godzinie 10:00.

Týr: Największy metalowy zespół z Wysp Owczych

Główną gwiazdą będzie pochodzący z Wysp Owczych Týr, którzy od blisko trzydziestu lat prezentują podniosłą mieszankę power metalu i folk metalu, a w tekstach porusza tematy nordyckiej mitologii i wikingów. Formacja, której nazwa odnosi się do skandynawskiego boga wojny, ma na swoim koncie dziewięć albumów. Dotychczasowy dorobek zamyka "Battle Ballads" (2024), ale zespół pracuje już nad nowym materiałem.

Szwedzi z Twilight Force łączą triumfalne melodie i rozbudowane aranżacje, a ich występy przenoszą słuchaczy do magicznej krainy pełnej bohaterskich opowieści, znanej jako Królestwo Zmierzchu.

Działający od 2001 r. szwedzki Dragonland do power metalowych hymnów wplata inspiracje muzyką filmową i klasyczną, a także egiptologią oraz kulturą wikingów.

Koncerty otworzy holenderska formacja Vanaheim, która od ponad dziesięciu lat głosi swoje opowieści ludowe. Ich twórczość to mieszanka epickiego folk metalu, death- i paganmetalowych riffów, a całości towarzyszą holenderskie teksty. 4 września poznamy najnowszy album "Roede voor de Borst".

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL