Vader zapowiada nową płytę. Co szykuje polska legenda muzyki metalowej na 2027 rok?

Oprac.: Bartosz Donarski

Zanosi się na prawdziwą ucztę dla fanów Vadera, bowiem już na początku 2027 zespół rozpocznie nagrania długo oczekiwanego albumu. To jednak nie koniec niespodzianek szykowanych przez legendę polskiej sceny metalowej.

Piotr Peter Wiwczarek z zespołu Vader podczas koncertu na scenie z gitarą elektryczną przy mikrofonie.
Na czele grupy Vader stoi PeterKarol MakuratReporter

Jak poinformowali podopieczni Nuclear Blast Records, sesja nagraniowa ruszy w połowie stycznia 2027 roku, a jej zakończenie zaplanowano wstępnie na kwiecień.

Nowy longplay Vadera ma ujrzeć światło dzienne na początku jesieni, a już latem swą premierę będzie miał singel, który wybrzmi także na koncertach formacji Piotra "Petera" Wiwczarka w okresie wakacyjnych festiwali.

Vader wchodzi do studia. Co już wiemy?

"VADERMANIAX!!! Mamy dla Was wieści, na które czekaliście zapewne od dłuższego już czasu. W połowie stycznia 2027 zaczynamy sesję nagraniową NOWEJ PŁYTY!!! Płyta - którą nagrywamy oczywiście dla Nuclear Blast - będzie gotowa w okolicach kwietnia, a dostępna dla Was wszystkich we wrześniu 2027" - ujawniła kultowa grupa z Olsztyna.

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To jednak nie koniec dobrych wieści z obozu Vadera. Słynni deathmetalowcy ogłosili bowiem powrót na koncertową mapę wojaży pod szyldem "Blitz" (znanych też jako "Blitzkrieg") - klasycznej już dziś trasy, której kolejne edycje święciły największe triumfy w latach dwutysięcznych. Odnowienie formuły nastąpi jesienią 2027 roku.

"Promocyjne koncerty planujemy rozpocząć już w październiku 2027 reaktywacją tradycyjnej przed laty trasy 'Blitz'. Spodziewajcie się singla z dawką nowości już na letnich koncertach festiwalowych... JESTEŚCIE GOTOWI? Więcej na temat płyty i planów już wkrótce" - dodano na oficjalnej stronie Vadera w mediach społecznościowych.

Nowy album będzie pierwszym od siedmiu lat studyjnym longplayem Vadera, następcą wydanej w 2020 roku płyty "Solitude In Madness". Dodajmy, że w 2025 roku grupa wydała EP-kę "Humanihility". Utwór "Unbending" z tego materiału był oficjalnym hymnem Mystic Festival 2025 w Gdańsku.

Teledysk "Unbending" Vadera możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że w 2022 roku perkusistą Vadera został Michał Andrzejczyk, który na rzeczonej EP-ce zadebiutował w barwach zespołu. Muzyk ze Szczytna, udzielający się także w deathmetalowym Insidious z Olsztyna, znany był wcześniej z m.in. grup Tiberius, Deithwen oraz black / folkmetalowej formacji Varmia. Swój wkład w powstanie "Humanihility" miał również gitarzysta Maurycy "Mauser" Stefanowicz, niegdyś muzyk m.in. Christ Agony, Dies Irae i UnSun, członek Vadera w latach 1997-2008, który powrócił do składu kultowego zespołu rodem z Olsztyna w 2024 roku.

Z kronikarskiego obowiązku uzupełnijmy, że w szeregach grupy pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Piotra Wiwczarka od wielu lat figurują także urodzony w Legnicy gitarzysta Marek "Spider" Pająk (także w Esqarial i Polish Metal Alliance) oraz pochodzący z Białegostoku basista Tomasz Halicki alias Hal (eks-Abused Majesty, Dead Infection, Hermh).

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