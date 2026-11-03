Jak poinformowali podopieczni Nuclear Blast Records, sesja nagraniowa ruszy w połowie stycznia 2027 roku, a jej zakończenie zaplanowano wstępnie na kwiecień.

Nowy longplay Vadera ma ujrzeć światło dzienne na początku jesieni, a już latem swą premierę będzie miał singel, który wybrzmi także na koncertach formacji Piotra "Petera" Wiwczarka w okresie wakacyjnych festiwali.

Vader wchodzi do studia. Co już wiemy?

"VADERMANIAX!!! Mamy dla Was wieści, na które czekaliście zapewne od dłuższego już czasu. W połowie stycznia 2027 zaczynamy sesję nagraniową NOWEJ PŁYTY!!! Płyta - którą nagrywamy oczywiście dla Nuclear Blast - będzie gotowa w okolicach kwietnia, a dostępna dla Was wszystkich we wrześniu 2027" - ujawniła kultowa grupa z Olsztyna.

To jednak nie koniec dobrych wieści z obozu Vadera. Słynni deathmetalowcy ogłosili bowiem powrót na koncertową mapę wojaży pod szyldem "Blitz" (znanych też jako "Blitzkrieg") - klasycznej już dziś trasy, której kolejne edycje święciły największe triumfy w latach dwutysięcznych. Odnowienie formuły nastąpi jesienią 2027 roku.

"Promocyjne koncerty planujemy rozpocząć już w październiku 2027 reaktywacją tradycyjnej przed laty trasy 'Blitz'. Spodziewajcie się singla z dawką nowości już na letnich koncertach festiwalowych... JESTEŚCIE GOTOWI? Więcej na temat płyty i planów już wkrótce" - dodano na oficjalnej stronie Vadera w mediach społecznościowych.

Nowy album będzie pierwszym od siedmiu lat studyjnym longplayem Vadera, następcą wydanej w 2020 roku płyty "Solitude In Madness". Dodajmy, że w 2025 roku grupa wydała EP-kę "Humanihility". Utwór "Unbending" z tego materiału był oficjalnym hymnem Mystic Festival 2025 w Gdańsku.

Teledysk "Unbending" Vadera możecie zobaczyć poniżej:

Przypomnijmy, że w 2022 roku perkusistą Vadera został Michał Andrzejczyk, który na rzeczonej EP-ce zadebiutował w barwach zespołu. Muzyk ze Szczytna, udzielający się także w deathmetalowym Insidious z Olsztyna, znany był wcześniej z m.in. grup Tiberius, Deithwen oraz black / folkmetalowej formacji Varmia. Swój wkład w powstanie "Humanihility" miał również gitarzysta Maurycy "Mauser" Stefanowicz, niegdyś muzyk m.in. Christ Agony, Dies Irae i UnSun, członek Vadera w latach 1997-2008, który powrócił do składu kultowego zespołu rodem z Olsztyna w 2024 roku.

Z kronikarskiego obowiązku uzupełnijmy, że w szeregach grupy pod wodzą grającego na gitarze wokalisty Piotra Wiwczarka od wielu lat figurują także urodzony w Legnicy gitarzysta Marek "Spider" Pająk (także w Esqarial i Polish Metal Alliance) oraz pochodzący z Białegostoku basista Tomasz Halicki alias Hal (eks-Abused Majesty, Dead Infection, Hermh).