Pionierzy gotyckiego metalu z Lizbony właśnie wypuścili teledysk do drugiego singla, otwierającego nadchodzącą płytę utworu "Cross Your Heart". Wcześniej poznaliśmy tytułowy numer "Far From God".

Pierwszy singel zgłębiał temat tragicznego wampirycznego romansu oraz duchowego upadku współczesnego gotyckiego metalu. Z kolei "Cross Your Heart" kieruje uwagę ku niekończącym się drogom, które nas łączą i jednocześnie dzielą.

Moonspell: Udręki życia w ciągłej podróży

Mroczny i emocjonalny hymn według samych muzyków grupy Moonspell łączy klasyczny klimat legendarnej ery "Irreligious" z nowoczesnym i ostrzejszym brzmieniem. "Cross Your Heart" zestawia charakterystyczny wokal Fernando Ribeiro z refleksją nad śmiertelnością, pamięcią oraz kruchością życia spędzonego w ciągłym ruchu.

"Przywołujący skojarzenia z albumem 'Irreligious', ale z nowoczesnym i mrocznym akcentem, ten gotycko-metalowy utwór opowiada o kapliczkach, które często można spotkać przy drogach na całym świecie - wznoszonych jako bolesna pamiątka po tych, którzy zginęli w wypadkach samochodowych i motocyklowych, często zbyt wcześnie i zawsze w tragicznych okolicznościach. Jako zespół, który przemierzył tysiące kilometrów i sam doświadczył kilku wypadków, jesteśmy uprzywilejowanymi obserwatorami codziennego i nocnego życia na drogach, obiecanych miast, gorzkich rozczarowań oraz udręki życia w ciągłej podróży. Wobec takich sił pozostaje nam jedynie przeżegnać się i mieć nadzieję, że zdążymy naprawdę żyć, zanim nadejdzie nasz czas" - tłumaczy Fernardo Ribeiro.

Album "Far From God" (premiera 3 lipca) ma być, jak przekonują muzycy Moonspell, gothic metalem w swej najczystszej formie: mrocznym, romantycznym, pełnym dramaturgii i ciężaru.

"To nie tylko dobitne przypomnienie, że Moonspell pozostaje czołowym przedstawicielem gatunku, który pomógł ukształtować, ale i album mający chronić gothic metal przed nudą i przewidywalnością" - czytamy o "Far From God".

"'Far From God' to krucjata przeciwko upadkowi tego stylu, który obserwowaliśmy w ostatnich latach, komunikat, że Moonspell upomina się o należne mu miejsce. Żadnej polityki, spraw społecznych czy interwencji, a wyłącznie chorobliwie romantyczna miłość, wampiry, wilkołaki, tak byśmy wszyscy pomarli od piękna w wytwornym spokoju" - mówi Fernando Ribeiro, wokalista i lider Moonspell, którego zespół zaczynał swą muzyczną przygodę na początku lat 90. od black metalu na kultowej demówce "Anno Satanæ" oraz klasycznej EP-ce "Under The Moonspell".

"Ludzie, którzy słyszeli już ten album, nazywają go 'Irreligious' XXI wieku (chodzi o pomnikowy drugi album Moonspell sprzed dokładnie 30 lat). A skąd się to bierze? Stąd, że wracam do miejsca, które jest nam bliższe, do gothic metalu. To album, na którym nie ma nic poza gotykiem i metalem" - dodał frontman Moonspell.

Album "Far From God" nagrano w Porto pod okiem cenionego producenta Jaimego Gomeza Arellano (m.in. Paradise Lost, Ulver, Ghost, Sólstafir). Okładkę zaprojektował równie uznany, izraelski artysta Eliran Kantor. W utworze "The Great Wolf In The Sky" wystąpiła gościnnie hiszpańska skrzypaczka Alicia Nuhr.

Longplay "Far From God" trafi do sprzedaży 3 lipca nakładem austriackiej Napalm Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo, w dwupłytowej edycji CD (tzw. mediabook) oraz na winylu w czterech wariantach kolorystycznych.

Dodajmy, że krótko po premierze Moonspell powróci do Polski w roli jednej z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Castle Party w Bolkowie (16-19 lipca).

Moonspell - szczegóły albumu "Far From God" (tracklista):

1. "Cross Your Heart"

2. "Far From God"

3. "Biblical"

4. "The Great Wolf In The Sky"

5. "Your Promise Of Light"

6. "For The Love Of Mortals"

7. "Our Freedom To Fall"

8. "Reconquista".

